Не уверен, но, по моему, это не Благовещенский. Похоже на церковь выше на Полтавском шляхе. Не помню, как называется. Детсад, похоже, в районе Благовещенского.
Вранці три «шахеди» поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок. Від сили ударів другий поверх повністю склався.
На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали.
Але той жах, який пережили всі ми, і особливо батьки за кілька хвилин, поки ніхто не знав, чи всі живі, залишиться в пам’яті назавжди. .....Остаточні обставини роботи дитсадка з’ясує слідство. Але я не раз казав і повторюю: в Харкові потрібно будувати справжні сертифіковані дитячі садки під землею. Безпеку дітей треба гарантувати, а не сподіватися на везіння.
Також були пошкоджені шість будівель на двох вулицях - переважно магазини, офіси, підприємницькі приміщення. Згоріли цивільні автівки, було вибите скло в комунальній техніці, обірвана контактна мережа. Рух транспорту вулицею Коцарською тимчасово обмежений.
Загалом поранено 6 людей: двоє чоловіків і четверо жінок. У постраждалих – вибухові травми, забої. Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги, ще одна – з опіками близько 20%. Усім надається необхідна медична допомога. На жаль, один чоловік загинув внаслідок тяжких травм. ......Госпіталізовано четверо людей, з них двоє перебувають у важкому стані, двоє – в середньому. Ще двом постраждалим надали медичну допомогу амбулаторно.
https://t.me/s/synegubov/17906 Коммунальные детсады у нас с 2022 не работают, только частные. Это всё-таки и детям нужно, и тем более родителям. Но их относительно немного, хотя,вроде, хватает. Цены не знаю. После этого прилёта могут их прижать. А заодно и частные школы. Может, и правильно. Знаю одну школу на верхних этажах многоэтажки. Не дай бог, туда прилетит. Но с другой стороны, а что делать родителям? Работать-то надо.
UA написав:Загреб здивував кількістю креативних музеїв. Загалом культурно просвітницький двіж на фоні сплячої (не в сезон) Далмації потужний. Все найкраще дітям. Не розумію батьків які не вивезли.
Такая себе "игра в лотерею наоборот". Но, учитывая ставку в случае "не того билета" - даже не знаю кем нужно быть, что бы в такое "играть"...
Колективне несвідоме. От ти видно глибоко індивідуаліст. А інші на підсвідомому рівні сприймають так, що все одно на всіх ракет не вистачить, і всіх не запакають, а якщо я втечу і решта втече, то тоді як, невже орки заселять "землю обітовану - батьківщину аріїв"? В мене сестра бабці з "гастарабайтерів" вернулася в 1945. Каже, що союзники розповідали і про Соловки і Сибір, на що відповіла то так і буде, я хочу бути там де народилася, а не в азилі. Хоча є родина, яка робила інший вибір. Зле, що М2360 позбавлені вибору.
Да, вот такого - особенно если еще и "и в батьківській хаті" - никогда не понимал... Опять же - учитывая что 39му предшествовало.
stm написав:ЛАД, дякую за два останні посилання. Наразі Ви заслужили бути Україною. Як домовлятися пропонуєте виходячи з Вами же виділеного? ПС: менеджер по великих заводах ви таки не ефективний )
Не пойму, вы радуетесь этим сообщениям? Насчёт "великих заводів" тоже не понял. Что вам не понравилось?
Ви не назвали які заводи можуть замістити шахеди, жодного. Це не дивно, тому що великі заводи есересер ані ви, ані Франт теж не назвете. Вони не просто так скопитались, вони існували лиже тому що їх підтримували ціною розвитку адекватних сфер життя. Нарижкин як і вся орківська влада кажуть і будуть казати що дамбас має відійтий оркам. Це той відрізок на який вони бросають всю міць з 2014 року і нічого до кінця не отримають, оплачуючи зависоку ціну для кожної адекватної країни. Ми маємо віддати те, на що у них немає сил, вірно? Ну щоб домовитися? ) я незгодна, і не згодна хоронити себе незважаючи на розчарування ЮА. Мені незрозуміло як Бетон з активами у мільйон $, з його слів, у корупційній державі чекає покірно смерті і забиття від ТЦК. Ви мені більш зрозумілі, есересерівськім людям, у більшості, якось вирізали частину мозку відповідальну за банальну логіку, навіть після відкриття всіх архівів вони з завидним завзяттям захищають те, чого небуло взагалі. Які заводи були? ТЕЦ, ГЕС якщо вони побудовані і приносили кошти залишились донині, навіть були модифіковані не есересер, про яких фізиків/хіміків і заводи Ви вічно з Франтом печетесь? Ім'я підкажіть? ))) Навіть у колбасі Сібаріт, який не поважає есересер більш обізнаний. Ви ніколи не казали що 2,2 то погано, краще 3,5
Не пойму, вы совсем блондинка или маскируетесь? Вы не знаете в РФ больше ни одного крупного завода кроме Елабуги? Спросите у гугла или ИИ, они вам целый список высыпят. ТЭЦ и ГЭС производят электричество, а оно такое же как и 100 лет назад, не меняется. И для того, чтобы они "приносили кошти" их достаточно вовремя ремонтировать. Можно и модернизировать, чтобы "приносили більше коштів". Но это не обязательно. Заводы выпускают продукцию, которая со временем должна меняться и совершенствоваться. И этим надо заниматься и выделять деньги. Фамилии физиков называть не буду - вы их всё равно не знаете, это не поп-звёзды, не блогеры и не ЛОМы. А заводы навскидку - ХТЗ, ХАЗ, "Серп и молот", Хартрон, Южмаш, вот не знаю точно львовский "Электрон" (только не концерн, а именно завод, в укр. Вики о нём даже не упоминают, только концерн). "Иных уж нет, а те далече". Некоторые существуют, как бледные тени старого. Можете поискать, ещё найдёте. Или станете доказывать, что их и "небуло взагалі"? Но тратить на них деньги? Зачем? Проще порезать и сдать на металлолом, а что можно, продать за бесценок.
Что такое "2,2 то погано, краще 3,5", гадать не буду. Если вы о ценах на колбасу, то это просто разные колбасы. Сегодня тоже цены на вареную и копченую отличаются, и их вкус тоже.
Уточнять, "вирізали" у вас только "частину мозку відповідальну за банальну логіку" или вообще весь, не буду, но вот то, что понятия вежливости и элементарной воспитанности вам чужды, видно хорошо.
P.s. На вопрос, рады ли вы тому, что попытки Трампа пока неудачны, вы так и не ответили. Постеснялись?
Мопед, а не ракета. Це дивно для українця. Де ви знаходились з 24.02.2002р?
Шахедоподобный БПЛА имеет вид ракеты иногда, в определенных его положениях по отношению к наблюдателю. Сегодня об этом подумал, когда наблюдал его маневры против нашего пулеметного огня. Скажу, что мопедный движок его довольно громкий. За скорость не скажу точно, но пролетел он низко и быстро, имитируя пикирование на высоких оборотах на промышленное здание в Харькове. Но перед самым зданием вдруг выровнял траекторию и полетел горизонтально на высоте около 40 метров над землей и на расстоянии около 400 метров от меня. Визуально под таким углом он был похож на крылатую ракету. Подумал в этот момент, что попасть в него из пулемета сложно. Да по нему и не попали.
Використовуючи передвиборчу символіку Віктора Ющенка, потенціал адмінресурсу та ідеї Гліба Павловського, у президентській кампанії Януковича масовано використовували кремлівський наратив про «поділ» України за територіальним та мовним принципами. Символом московських технологій того періоду стала мапа «трьох сортів України», яка брехливо звинувачувала Ющенка у нібито більшій прихильності до виборців на заході України та баченні південно-східних областей країни як «третьосортних».