Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:это не Благовещенский. Похоже на церковь выше на Полтавском шляхе. Не помню, как называется.


походу ви або не знаєте Харків, або ви не з Харкова
кафедральний собор не впізнали (адреса Благовіщенський майдан, 1, Харків, Харківська область, 61000), це десь на 150м на північ від Полтавського шляху.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 19:46

  prodigy написав:
  ЛАД написав:это не Благовещенский. Похоже на церковь выше на Полтавском шляхе. Не помню, как называется.


походу ви або не знаєте Харків, або ви не з Харкова
кафедральний собор не впізнали (адреса Благовіщенський майдан, 1, Харків, Харківська область, 61000), це десь на 150м на північ від Полтавського шляху.

Спасибо за объяснение.
Как это я забыл, где находится Благовещенский собор. :oops:
Рад за ваше хорошее знание Харькова.
Может, вы и правы.
Но мне кажется, что это Свято-Озерянская церковь, адрес - улица Полтавский Шлях, 124, Харьков.
Можете посмотреть о ней здесь - https://travels.in.ua/ru-RU/object/1716/svyato-ozyeryanskaya-tsyerkov - там есть 4 фотографии, полистайте.
Если очень интересно, можете пройти на сайт храма https://www.ozerjanskij.kharkov.ua/#2025-10-22, та фото больше.
И, возможно, у вас память страдает, я когда-то предлагал вам помощь в Харькове, когда вашему отцу делали операцию.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 19:59

ЛАД https://t.me/nevzorovtv/29911
людина яка виклала відео влучання фільмувала біля БВ собору, передивиться відео з тг (яке Невзоров виклав у себе)

а те, що ви виклали - це зовсім не те, Благовєщенський -біло червоний кирпич

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 6%D0%B2%29
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И, возможно, у вас память страдает, я когда-то предлагал вам помощь в Харькове, когда вашему отцу делали операцию.


я пам"ятаю, не забув...
тільки я вам написав, коли вже операцію зробили і я покинув Харків, потім через 4дні повернувся- забрав батька і того дня поїхав до Одеси, шанс зустрітись був, тепер тільки після війни

бажаю всім дожити до кінця війни
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:30

Для естетів

Судове рішення щодо воєнкома, який призвав сина 82-го діда з інвалідністю 1 групи , за яким той доглядав.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/131 ... qSSSH3IrFA
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:39

  Hotab написав:Судове рішення щодо воєнкома, який призвав сина 82-го діда з інвалідністю 1 групи , за яким той доглядав.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/131 ... qSSSH3IrFA


Як тут писали - "жодного пункту який би передбачав відповідальність чи покарання тцк"
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:42

"Ой, бульи, бульи на селі..." О. Скрипка))




В Україну може скоро переїхати ОДИН ЛЯМ мігрантів!!!☝️

Стм та Флер - мийне свою курагу і чекайте на гостей! :lol:
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:44

  prodigy написав:ЛАД https://t.me/nevzorovtv/29911
людина яка виклала відео влучання фільмувала біля БВ собору, передивиться відео з тг (яке Невзоров виклав у себе)

а те, що ви виклали - це зовсім не те, Благовєщенський -біло червоний кирпич

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 6%D0%B2%29

Возможно, вы правы. Первый раз посмотрел не очень внимательно, впечатление было, что взрыв намного ниже храма, поэтому решил, что съёмка с Полтавского шляха.
Но разве так важно, откуда снимали? Я больше посмотрел видео и фото у Синегубова с результатами прилёта.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:49

  prodigy написав:......
я пам"ятаю, не забув...
тільки я вам написав, коли вже операцію зробили і я покинув Харків, потім через 4дні повернувся- забрав батька і того дня поїхав до Одеси, шанс зустрітись був, тепер тільки після війни

Я тоже помню. Вы тогда так и объяснили.

бажаю всім дожити до кінця війни
Присоединяюсь.
Хорошо бы побыстрее.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 21:01

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
бажаю всім дожити до кінця війни
Присоединяюсь.
Хорошо бы побыстрее.


"Навіщо ви думаете про те,чого не станется при вашому житті?"
