Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:43
budivelnik написав:
А тепер питання
А яка в нас кількість населення сьогодні це ВВП створює?
42 млн
Не бачив ще жодної оцінки населення України в 42 млн, навіть з окупованими територіями.
Хтось застряг в 2021 році.
andrijk777
Повідомлень: 6854
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 11:44
Помер хлопець після «мобілізації»: повідомляє київська журналістка
За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер.
Бетон
Повідомлень: 5606
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 449 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:12
ЛАД написав: budivelnik написав:
[Офіційна інформація від мінфіну
рік_____млн грн________млн доларів
2024_____7658659_______190740
А тепер питання
А яка в нас кількість населення сьогодні це ВВП створює?
42 млн
чи як дехто тут розповідає-32 млн ?
Бо тоді сильно відрізняється ВВП на душу населення
190740 млн доларів/42 млн = 4541
190740 млн доларів/32 млн = 5960
А тепер питання.
А якщо населення зменшиться до, припустимо, 22 млн., ВВП залишиться таким самим чи навіть зросте?
І ще одне питання.
Якщо раптом станеться диво і жінки стануть більше народжувати, дітей стане більше, то ВВП на душу, певно, зменшиться. То для росту ВВП на душу треба намагатися, щоб жінки менше народжували?
Формально будівельник правий. Проте наш ВВП незрозуміло як рахувати хоча б з точністю 30%, настільки велика частина в тіні, та може ще більша непідвладна обрахунку.
Цілі сектори:
- ремонт/ будівництво
- перевозки (включно з таксі)
- косметологія (оті всі ногтікі/рєснічкі на дому)
- долярчики-сантехніки з кабанчика
- домашнє вирощування плодо-овочів і тваринок
- орендний бізнес житлової нерухомості
- контори по доставці авто , гаражні мініСТО де їх піднімають з колін
Тобто, якщо 10-15% покидає державу, то хз де вони працювали, в світлій частині економіки, чи в тіньовій.
Можливо офіційна частина (світла) ВВП майже і не постраждала , а тіньова зменшилась.
2 Бетон: оті гучні заголовки ДО розслідувань і зʼясування причин - воно абсолютно зайве. В самому ТЦК теж хлопці можуть непогано побитись.
Якби отакий абирвалг, який непробиваємий для інформації , але глибоко переконаний в своєму видуманому світі, мені на сусідньому ліжку в ТЦК настирно втирав оцю єресь, хз чи втримався б я .. я не настільки терплячий як Фейслес, який спокійно щось там пояснює в його авторській темі не перший день
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 24 жов, 2025 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 16858
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:32
Hotab написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
[Офіційна інформація від мінфіну
рік_____млн грн________млн доларів
2024_____7658659_______190740
А тепер питання
А яка в нас кількість населення сьогодні це ВВП створює?
42 млн
чи як дехто тут розповідає-32 млн ?
Бо тоді сильно відрізняється ВВП на душу населення
190740 млн доларів/42 млн = 4541
190740 млн доларів/32 млн = 5960
А тепер питання.
А якщо населення зменшиться до, припустимо, 22 млн., ВВП залишиться таким самим чи навіть зросте?
І ще одне питання.
Якщо раптом станеться диво і жінки стануть більше народжувати, дітей стане більше, то ВВП на душу, певно, зменшиться. То для росту ВВП на душу треба намагатися, щоб жінки менше народжували?
Формально будівельник правий. Проте наш ВВП незрозуміло як рахувати хоча б з точністю 30%, настільки велика частина в тіні, та може ще більша непідвладна обрахунку.
Цілі сектори:
Тобто, якщо 10-15% покидає державу, то хз де вони працювали, в світлій частині економіки, чи в тіньовій.
Можливо офіційна частина (світла) ВВП майже і не постраждала , а тіньова зменшилась.
Именно поэтому такие "расчеты" называются "плюс-минус лапоть" и в приличном обществе их стараются не показывать...
_hunter
Повідомлень: 10811
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:36
_hunter
Именно поэтому такие "расчеты" называются "плюс-минус
Якщо в черзі за баварським втрачена здатність до сприйняття інформації, я уточню, що саме дані держстату не мають достатньої точності. Але «общіство» не має іншої інфо.
Hotab
Повідомлень: 16858
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:49
Hotab написав:_hunter
Именно поэтому такие "расчеты" называются "плюс-минус
я уточню, що саме дані держстату не мають достатньої точності.
При разговорах "за ВВП" -- это "я уточню" самоочевидно
_hunter
Повідомлень: 10811
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:53
Hotab написав:
Формально будівельник правий. Проте наш ВВП незрозуміло як рахувати хоча б з точністю 30%, настільки велика частина в тіні, та може ще більша непідвладна обрахунку.
Существуют методы определения объема теневой экономики, и этот объем учитывается при подсчёте ВВП.
Погрешность, конечно, есть, но далеко не 30%.
Сибарит
Повідомлень: 9014
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6491 раз.
- Подякували: 21667 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:12
Сибарит написав: Hotab написав:
Формально будівельник правий. Проте наш ВВП незрозуміло як рахувати хоча б з точністю 30%, настільки велика частина в тіні, та може ще більша непідвладна обрахунку.
Существуют методы определения объема теневой экономики, и этот объем учитывается при подсчёте ВВП.
Погрешность, конечно, есть, но далеко не 30%.
Як в динаміці рахувати зменшення поголівʼя свиней і збільшення поголівʼя курей (разом зі зміною структури харчового споживання) ц жителів сіл і містечок?
Як порахувати кратне падіння вирощування картоплі в приватних господарствах за останні 10 років.
Ті, хто вирощував, нікуди не подавали даних
Ті хто скуповує в селах фурами - це споконвічні тіньовики
Ті хто продає потім в містах в дворах багатоповерхівок - максимум дають на лапу дільничному.
Від багатьох чув , що за 10-20 останніх років кратно зменшили споживання картоплі . Як це все рахувати?
(згадка про зміну структури споживання тут до того, що непряма методика оцінки виробництва можливо грунтується на тому, що збільшення імпорту умовної картоплі можливо вказувало б на зниження її власного виробництва… проте це може бути помилкою якщо люди просто перестали її їсти багато.. )
Hotab
Повідомлень: 16858
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:21
Hotab написав: Сибарит написав: Hotab написав:
Формально будівельник правий. Проте наш ВВП незрозуміло як рахувати хоча б з точністю 30%, настільки велика частина в тіні, та може ще більша непідвладна обрахунку.
Существуют методы определения объема теневой экономики, и этот объем учитывается при подсчёте ВВП.
Погрешность, конечно, есть, но далеко не 30%.
Як в динаміці рахувати зменшення поголівʼя свиней і збільшення поголівʼя курей (разом зі зміною структури харчового споживання) ц жителів сіл і містечок?
Як порахувати кратне падіння вирощування картоплі в приватних господарствах за останні 10 років.
Ті, хто вирощував, нікуди не подавали даних
Ті хто скуповує в селах фурами - це споконвічні тіньовики
Ті хто продає потім в містах в дворах багатоповерхівок - максимум дають на лапу дільничному.
Від багатьох чув , що за 10-20 останніх років кратно зменшили споживання картоплі . Як це все рахувати?
Такие мелочи точно не подсчитываются, а общий объем тени косвенными методами вполне определяется.
Один из методов основан на разнице результатов при подсчёте ВВП разными методами.
Сибарит
Повідомлень: 9014
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6491 раз.
- Подякували: 21667 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:47
Сибарит написав: Hotab написав:
Формально будівельник правий. Проте наш ВВП незрозуміло як рахувати хоча б з точністю 30%, настільки велика частина в тіні, та може ще більша непідвладна обрахунку.
Существуют методы определения объема теневой экономики, и этот объем учитывается при подсчёте ВВП.
Погрешность, конечно, есть, но далеко не 30%.
А скільки?
Вони населення не можуть порахувати з точністю 20%! Хоч дані всі є. Є скільки народилось, скільки померло, скільки виїхало. Все є! І все-рівно "похибка" складає декілька(до десятка!) мільйонів.
То що говорити про ВВП? Яке між-іншим сильно залежить від населення.
Я думаю похибка може бути і 50%. Методи звичайно існують, але ці методи залежать він інших даних, точність яких ніхто не гарантує.
andrijk777
Повідомлень: 6854
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
