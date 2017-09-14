|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 27 жов, 2025 21:33
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16949
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2525 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 27 жов, 2025 21:52
рф намагається знищити Україну, завдаючи ударів по електромережах, центральному опаленню і газопостачанню в міру наближення зимових холодів. Мета Кремля — зробити східні райони країни непридатними для життя, підірвати промисловість, спровокувати паніку й масову еміграцію. Увагу сфокусовано на Сумській, Чернігівській, Харківській областях. Мета - розділити Україну на дві частини. Відрізати промисловий схід, де споживання вище, від виробництва енергії на заході та зруйнувати лінії електропередачі. Таким чином рф намагається паралізувати потоки з заходу на схід.
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог), також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5920
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 22:04
fler написав:
рф намагається знищити Україну, завдаючи ударів по електромережах, центральному опаленню і газопостачанню в міру наближення зимових холодів. Мета Кремля — зробити східні райони країни непридатними для життя, підірвати промисловість, спровокувати паніку й масову еміграцію. Увагу сфокусовано на Сумській, Чернігівській, Харківській областях. Мета - розділити Україну на дві частини. Відрізати промисловий схід, де споживання вище, від виробництва енергії на заході та зруйнувати лінії електропередачі. Таким чином рф намагається паралізувати потоки з заходу на схід.
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
Спасибо, нам стало прямо легче.
А то мы будем сидеть без света и отопления и думать, что всё будет хорошо
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5623
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 22:32
Letusrock написав: Shaman написав:
й гадаю тих, хто не оформив собі інші статуси м'яко попросять на вихід... навіть якщо розкладаєш товар в магазині...
в Словаччині сходу дають ПМЖ на два роки, достатньо бути будь-де працевлаштованим
добре, в Словаччині залишаться
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10208
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 789 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 27 жов, 2025 22:43
ЛАД написав: Shaman написав: Hotab написав:ЛАД
Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.
На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя
і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище
на жаль, на 1-2 куо зараз все що вище пролітає - це так, на їжу й трохи на життя. хіба що 2 куо на одного
Какой % семей в Украине имеет хотя бы 1 куе на одного?
Тем не менее спортзалы, детские аттракционы и т.д. не пустуют и цены не падают.Ещё один зажравшийся
.
"ввічливий" ЛАД, який дивується, чого з ним неввічливо.
читаємо уважно - дохід 1-2 куо на родину має дуже багато сімей, де батьки працюють, умовно відсотків 50. тому на дітей гроші знаходять, а на все перелічене Хотабом - не вистачить. особливо якщо знімаєш житло.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10208
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 789 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 27 жов, 2025 22:47
d44 написав: prodigy написав:
не здивує якщо в рф в школах накажуть всім писати пірьям
каліграфія дуже гарно впливає на розвиток розумових здібностей, доведено наукою
каліграфія, розумові здібності - в країні лаптеногих? там хрестик треба вміти ставити - але каліграфічно
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10208
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 789 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 27 жов, 2025 23:47
Успіх написав:
Прекращайте постить этого рашистского манипулятора
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3468
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|142998
|
|
|1493
|333808
|
|
|6076
|1020007
|
|