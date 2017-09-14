RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 21:33

Для гібридних сознаній

https://www.facebook.com/share/r/17asBz ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 21:52

рф намагається знищити Україну, завдаючи ударів по електромережах, центральному опаленню і газопостачанню в міру наближення зимових холодів. Мета Кремля — зробити східні райони країни непридатними для життя, підірвати промисловість, спровокувати паніку й масову еміграцію. Увагу сфокусовано на Сумській, Чернігівській, Харківській областях. Мета - розділити Україну на дві частини. Відрізати промисловий схід, де споживання вище, від виробництва енергії на заході та зруйнувати лінії електропередачі. Таким чином рф намагається паралізувати потоки з заходу на схід.
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог), також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 22:04

Спасибо, нам стало прямо легче.
А то мы будем сидеть без света и отопления и думать, что всё будет хорошо
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 22:32

  Letusrock написав:
  Shaman написав:й гадаю тих, хто не оформив собі інші статуси м'яко попросять на вихід... навіть якщо розкладаєш товар в магазині...
в Словаччині сходу дають ПМЖ на два роки, достатньо бути будь-де працевлаштованим

добре, в Словаччині залишаться 8)
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 22:43

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:ЛАД
Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.

На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище

на жаль, на 1-2 куо зараз все що вище пролітає - це так, на їжу й трохи на життя. хіба що 2 куо на одного
Какой % семей в Украине имеет хотя бы 1 куе на одного?
Тем не менее спортзалы, детские аттракционы и т.д. не пустуют и цены не падают.
Ещё один зажравшийся.

"ввічливий" ЛАД, який дивується, чого з ним неввічливо. :D

читаємо уважно - дохід 1-2 куо на родину має дуже багато сімей, де батьки працюють, умовно відсотків 50. тому на дітей гроші знаходять, а на все перелічене Хотабом - не вистачить. особливо якщо знімаєш житло.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 22:47

  d44 написав:
  prodigy написав:не здивує якщо в рф в школах накажуть всім писати пірьям
каліграфія дуже гарно впливає на розвиток розумових здібностей, доведено наукою

каліграфія, розумові здібності - в країні лаптеногих? там хрестик треба вміти ставити - але каліграфічно :lol:
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 23:47

  Успіх написав:
Прекращайте постить этого рашистского манипулятора
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 23:59

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:----------------------------
Hotab
ЛАД
Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.

На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище
----------------------------
на жаль, на 1-2 куо зараз все що вище пролітає - це так, на їжу й трохи на життя. хіба що 2 куо на одного
Какой % семей в Украине имеет хотя бы 1 куе на одного?
Тем не менее спортзалы, детские аттракционы и т.д. не пустуют и цены не падают.
Ещё один зажравшийся.

"ввічливий" ЛАД, який дивується, чого з ним неввічливо. :D

читаємо уважно - дохід 1-2 куо на родину має дуже багато сімей, де батьки працюють, умовно відсотків 50. тому на дітей гроші знаходять, а на все перелічене Хотабом - не вистачить. особливо якщо знімаєш житло.

А как можно ещё вежливее, если вы читать разучились?
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих. Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие". :)
Вы просто плохо представляете себе, как живёт "пересічний українець". Да, он во многом ограничивает себя, но, тем не менее, водит детей на аттракционы (не часто), и оплачивает изучение ребёнком английского (что совсем недёшево), иногда позволяет себе и мультиплекс (поэтому их и немного). Кто-то ходит в тренажёрный зал или в бассейн (тут не берусь точно сказать, по-моему, больше молодёжь).

Вы неверно выделили.
И не подскажете, какой % семей имеет "2 куо на родину"? При средней зарплате примерно 600 долл. ("грязными").
От вопроса: "Какой % семей в Украине имеет хотя бы 1 куе на одного?" (не говоря уж о ваших "2 куо"), - вы уклонились.

P.s. Кстати, парторгом я вас никогда не называл. Только говорил, что у вас методы и уровень инструктора райкома по идеологии.
И интересно, я не считаю оскорблением "советский человек", хотя вас это сильно удивило. Ну, советский. В чём-то отличающийся от, к примеру, американского, в чём-то схожий. И что? Вы тоже в чём-то отличаетесь и от американца, и от европейца, и, тем более, от азиата.
А вы почему-то обижаетесь на "пропагандиста". Вполне уважаемая профессия.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 00:10

єЗапас

  Бетон написав:
Спасибо, нам стало прямо легче.
А то мы будем сидеть без света и отопления и думать, что всё будет хорошо

#єЗапас приложуха для незламного яФона має гріти
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 00:12

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:нема там повної катушки, бєрємєнность повод для демобілізації. )

Тут багато хто мені давав таку пораду, то і ти нею можеш скористатись - зроби ще третю дитину своїй дружині і буде тобі демобілізація! :D

Ти різниці між вагітністю і 3 дітьми не бачиш?

Різниця просто надзвичайна.
Демобілізація "зроби ще третю дитину своїй дружині" - цілком реальний кейс, мій колега по відділенню звільнився таким чином десь пів-року тому.

Демобілізація по вагітності - це на грані фантастики.
Ні "2 полоски", ні навіть задокументовані результати огляду нормального гінеколога не є підставою ні для демобілізації, ні навіть для початку формального процесу через ВЛК.
Доступ до нормальної медицини - навіть не приватної, а хоча б цивільної державної для ВСЛ по суті заборонений, навіть у випадку ускладнень.
З точки зору ВЛК - вагітність це "прогресуюча хвороба, приблизно 20-22 тижні" (майже дослівний "діагноз" зі слів знайомих знайомих які чули про успішний досвід).
А по факту - просто неприйнятні ризики того що ще ненароджена дитина буде по суті вбита раніше, ніж "командири" дозволять майбутній мамі розпочати процес демобілізації.

PS. ТП "Ірина_" щиро бажаю ніколи не дізнатися, що таке служба в ЗСУ для жінок та дівчат.
