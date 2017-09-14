RSS
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:01

Пекін «перекриває кисень» українському виробництву дронів
Китай цілеспрямовано обмежує постачання.
Китай постачає Україні комплектуючі для дронів за низькими цінами. Проте Пекін поступово зменшує продаж ключових компонентів Києву та його союзникам, пише ntv.de. Українські фахівці закликають Євросоюз заповнити цю прогалину.

За даними джерел у військово-промисловому секторі, Китай дедалі більше обмежує експорт комплектуючих для безпілотників в Україну. Ба більше — навіть спроби українських оборонних підприємств імпортувати китайські електронні компоненти через дружні країни, зокрема держави Балтії чи Польщу, тепер блокуються.

«Зараз китайський уряд навіть забороняє постачання цих компонентів у зазначені країни, бо знає, що вони зрештою потрапляють до нас в Україну», — пояснив Юрій Ломіковський у розмові з ntv.de та низкою європейських ЗМІ у Львові.

Ну от приїхали.
А нічого було ліпити ворога з нейтрального до нас Китаю, бо все наше дронове виробництво, уся "стіна дронів" тримається на китайських комплектуючих і ніякі європи з штатами чи навіть японіями не зможуть замінити китайські компоненти.
Ну але: "Україна готова воювати ще два-три роки".
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:07

Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:29

  Hotab написав:Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?

Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:33

  Schmit написав:
  Hotab написав:Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?

Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.

В якому місці був послідовно нейтральний ?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:35

  ЛАД написав:Shaman
Вам я уже написал - при возникновении спора я сразу признаЮ, что я "слился".
Вы всегда правы, как и будивельник.
Спорить с уровнем инструкторв рвйкома по идеологии мне не по силам.

вам не по силам наводити аргументи за свої хибні ідеї. які суперечки? :lol:

але ви вперто висловлюєте помилкові думки ;)
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Сколько верещала Монтян за Россию на украинских телеканалах ... и вот она - благодарная Россия ...
