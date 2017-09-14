RSS
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 10:47

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Зараз не 1917 а 2025.
Вищосортних зараз відсотків 10-15. В 1917 вищосортних було 1-2%.
Зараз вищосортні захищені ЗАКОНОМ і поліцією, в найгіршому випадку без проблем втечуть з країни.
В 1917 вищосортні не були захищені нічим і тікати(окрім одиниць) не було куди.
Так що 1917 не буде.
Не знаю цифру 1917 (мне кажется, что вы преуменьшили), но сегодняшнюю цифру вы точно преувеличили.
Эти 10-15% не вищосортні, а просто люди, которые живут богаче основной массы.
К "вищосортним" из них относится небольшая часть.

Під вищосортними я мав на увазі людей які 100% не будуть воювати. Це випливає з контексту розмови.
До чого тут "богаче основной массы"? Не розумію.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Під вищосортними я мав на увазі людей які 100% не будуть воювати.
А що таке - 100% небудуть воювати?
1 Якщо в межах України то 95% з 40 млн - НЕ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
2 Якщо в межах військовозобовязаних 10 млн - то 80% з них НЕ БУДУТЬ ВОЮВАТИ

Якась вищосортність виходить навпаки...
Найвищий Вищий сорт ПО МОЄМУ - це 1-2 млн ЗСУ
Вищий сорт - __________________це 2-5 млн Волонтери+працівники на оборонку


По вашому вищий сорт це 80-95% населення України..- так не може бути

Тому в подальшому, уоли збиретесь використовувати відсотки -відразу дивіться на дві речі
а - до якої групи ці відсотки
б - яке абсолютне число..
Тоді рідше будете втрапляти в халепу...
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 11:57

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Китай послідовно нейтральний, принаймні був до деякого часу.

В якому місці був послідовно нейтральний ?


навіть Трамп побачив що не нейтральний, закупка сирої нафти майже подвоїлась за останні 3 роки. Фактично, Індія і КНР врятували "економіку" рф своїми грошима, так вони купували з дисконтом 15%, але навіть ці 25+25млрд дали можливість бункерному протриматися ще два роки(2023-2024) після того як почали діяти санкції (по факту більшість з них давала ЄС час на переорієнтацію на ринку вуглеводних), з середини грудня 2022.

В Індії чиї чи для кого нафтопереробні заводи закуповують нафту рф? часом не для наших найпотужніших партнерів британців?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:19

  ЛАД написав:
  flyman написав:політичні похорони Мілея не відбулися
Спасибо.
Коротко и интересно, хотя ничего особо нового.
Ну а его победа не очень удивляет при такой поддержке Трамп. 20 млрд. своё дело сделали - деньги большие и на дороге не валяются.
Вот только не очень понял фразу: "5:19 Проте ціною цих змін стали масові скорочення, заморожені зарплати, пенсії, які порізані по суті, да, тобто відносно от цього зростання цін", - при том, что: "4:42 інфляція знизилась з 12,8% на початку року до 2,1
у вересні.

звичайно, лише підтримка Трампа та американські кредити - все за лівацькими методичками. 8) а скорочення витрат, всіх цих чиновників, приборкання інфляції - все це ні до чого...
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:38

  Hotab написав:Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?

Якщо це відомо ДАВНО, то і модель поведінки(ведення війни) треба будувати відповідно до цього.
А не воювати 4 роки(+ ще n років) а тоді "виявити" що Китай союзник кацапів.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:46

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Під вищосортними я мав на увазі людей які 100% не будуть воювати.
А що таке - 100% небудуть воювати?

Це такі, які 100% не будуть воювати, ти(і твої сини) наприклад.
Для інших змінять закон і вони підуть воювати.
Таких 10-15% серед М20-60(які мають руки-ноги і можуть воювати, якщо грубо).
В 1917 таких було 1-2%.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 13:09

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Під вищосортними я мав на увазі людей які 100% не будуть воювати.
А що таке - 100% небудуть воювати?
1 Якщо в межах України то 95% з 40 млн - НЕ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
2 Якщо в межах військовозобовязаних 10 млн - то 80% з них НЕ БУДУТЬ ВОЮВАТИ

вищосортні це такі, коли при зустрічі з бусиком в тупиковій вулиці, воювати йде не цивільний а той бусик повним складом (бо не того зупинив)
це ті хто порішає при будь-якому майбутньому закручуванні гайок
підпанки теоретично можуть потрапити під мобілізацію, а вищосортні ні
  budivelnik написав:2 Якщо в межах військовозобовязаних 10 млн - то 80% з них НЕ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
звідки така впевненість? Якщо концепція "стальний дикобраз + вливання мільярдів + президент до перемоги" продовжиться то воювати встигнуть і вагітні жінки. Головне провести вчасно ще пару сотень наборів в поліцію, західно-прикордонні війська та в добровольні обєднання тітушок
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 13:12

  andrijk777 написав:.........
Під вищосортними я мав на увазі людей які 100% не будуть воювати. Це випливає з контексту розмови.
До чого тут "богаче основной массы"? Не розумію.

Простите, неправильно понял.
Решил, чть вы имеете ввиду "элиту".
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 13:35

  Schmit написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:В якому місці був послідовно нейтральний ?


навіть Трамп побачив що не нейтральний, закупка сирої нафти майже подвоїлась за останні 3 роки. Фактично, Індія і КНР врятували "економіку" рф своїми грошима, так вони купували з дисконтом 15%, але навіть ці 25+25млрд дали можливість бункерному протриматися ще два роки(2023-2024) після того як почали діяти санкції (по факту більшість з них давала ЄС час на переорієнтацію на ринку вуглеводних), з середини грудня 2022.

В Індії чиї чи для кого нафтопереробні заводи закуповують нафту рф? часом не для наших найпотужніших партнерів британців?

На мою думку, гіпотетично , якщо повністю "перекрити кран" нафті рф то у світі буде колапс і це розуміють і британці і усі інші і думають уже давно шо робити і шо ВИГІДНІШЕ для ЇХНІХ країн і кацапи це розуміють.
Навіть усі пластикові запчастини FPV дронів вироблені у китаї з нафти рф і дизель в Країні з нафти рф а не США чі Норвегії
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 13:57

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Schmit
Тобто це не тому що Китай давно і послідовно союзник кацапів у цій війні? Це знов винуваті українці?

Якщо це відомо ДАВНО, то і модель поведінки(ведення війни) треба будувати відповідно до цього.
А не воювати 4 роки(+ ще n років) а тоді "виявити" що Китай союзник кацапів.

Андрію, давайте не будемо про n років. Є те що неможливо порушувати при спілкуванні з американцями, це їх поступки заради бізнесу. З Китаєм все ще набагато важче, ви за поточні кошти маєте віддати своє майбутнє. Тому наш з вами улюблений план друку фублів - це єдине що залишилося. Воно звісно веде до гіперінфляції, але ж то не наші проблеми )
