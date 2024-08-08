RSS
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 22:46

Індія шукає шляхи продовження закупівель російської...

Пропонуємо до обговорення:
Державні нафтопереробні компанії Індії аналізують можливість подальших закупівель російської нафти зі знижкою, намагаючись працювати через дрібніших постачальників замість підсанкційних енергетичних гігантів «Роснафта» і «Лукойл», які минулого тижня потрапили під обмеження США.

Дивися повний текст
Індія шукає шляхи продовження закупівель російської нафти після санкцій США — Bloomberg
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100611
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Угорщина не відмовиться від російської нафти попри...
R2 » Сер 24 вер, 2025 09:35
1 2014
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 вер, 2025 09:35
yuluk
Рада підтримала продовження воєнного стану
R2 » Сер 15 січ, 2025 12:27
1 714
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2025 12:27
Investor_K
Європа ніяк не злізе з російської газової голки: хто...
R2 » Чет 08 сер, 2024 20:18
1 975
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2024 20:18
yrizvoc

Зараз обговорюється
Sense Bank (15163)
29.10.2025 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
