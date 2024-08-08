|
|
Індія шукає шляхи продовження закупівель російської...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 жов, 2025 22:46
Пропонуємо до обговорення:
Державні нафтопереробні компанії Індії аналізують можливість подальших закупівель російської нафти зі знижкою, намагаючись працювати через дрібніших постачальників замість підсанкційних енергетичних гігантів «Роснафта» і «Лукойл», які минулого тижня потрапили під обмеження США.
Дивися повний текст Індія шукає шляхи продовження закупівель російської нафти після санкцій США — Bloomberg
-
|
|
