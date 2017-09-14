RSS
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:35

  pesikot написав:
Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?

Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить

То де нейтральний ?
китай і з Україною торгує і поставки дронів в Україну робить. Це називається нейтральний)
сша доречі поступає так само) в України союзників НЕМА.
Banderlog
Повідомлень: 3788
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:39

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:
  pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?
Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить
То де нейтральний ?

Ти пишеш про Китай, але не пишеш про путіна. Чому? Чому ти не пишеш, хто не хоче припиняти бойові дії? Чому ти не звинувачуєш путіна?

Гарно підколов.
Я спершу не зрозумів.. а потім як зрозумів))



"в цю гру можна грати вдвох" :mrgreen:
fox767676
Повідомлень: 4681
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:40

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?

Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить

То де нейтральний ?
китай і з Україною торгує і поставки дронів в Україну робить. Це називається нейтральний)
сша доречі поступає так само) в України союзників НЕМА.


Banderlog, мова йшла про те, що Китай зупиняє поставки дронів для України ...

Хоч би почитав, з чого почалось )
Повідомлень: 12438
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:41

  Letusrock написав:
  whois2010 написав:
  pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?
Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить
То де нейтральний ?

Ти пишеш про Китай, але не пишеш про путіна. Чому? Чому ти не пишеш, хто не хоче припиняти бойові дії? Чому ти не звинувачуєш путіна?

Гарно підколов.
Я спершу не зрозумів.. а потім як зрозумів))


Рівень дитячого садочка ))

whois2010, я почекаю )
Повідомлень: 12438
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:43

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?

Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить

То де нейтральний ?
китай і з Україною торгує і поставки дронів в Україну робить. Це називається нейтральний)
сша доречі поступає так само) в України союзників НЕМА.


Banderlog, мова йшла про те, що Китай зупиняє поставки дронів для України ...

Хоч би почитав, з чого почалось )
я помню з чого почалось.
І шо? Це ж не робить його союзником росії, він всеодно нейтральний.
Banderlog
Повідомлень: 3788
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:46

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася торгівлею наркотиками та незаконним переправленням ухилянтів до Румунії. Під час операції було проведено 43 санкціоновані обшуки та затримано 12 осіб у Мукачеві.
.......
Вартість "трансферу" стартувала від 5 тисяч доларів за особу.

Переправка ухилянтов за кордон уже соперничает по доходности с торговлей наркотиками? :)


А тепер уявіть якби цей тунель (інфо нижче) через кордон не було викрито в 2012. Пропускаючи лише по 100 людей в день - чистий дохід за мінімальним прайсом - півмільйона доларів в день
...знайшли його у підвалі приватного будинку на ділянках земельних, які давались працівникам СБУ. Це дуже резонансна історія. Тоді майже всі європейські ЗМІ писали про неї. Це був повністю діючий тунель, де вагонетки навіть їздили, та перевозили і нелегалів, і наркотики, і товарну контрабанду.
Відстань від входу до виходу становила 700 метрів. Глибина конструкції – 6 метрів під землею. Діаметр тунелю – 90 сантиметрів. Його обладнали коліями та вагонеткою, якою і переправляли контрабанду.
Журналіст Віталій Глагола переконаний, що про будівництво тунелю такого масштабу, правоохоронці не могли не здогадуватися.
"Я думаю, що українські правоохоронці чудово знали про його існування. Щоб ви розуміли, майже 500 вантажівок ґрунту треба було вивезти з цього будівництва. І непоміченим це не могло бути".

https://suspilne.media/uzhhorod/148984- ... akarpatti/


Давай порахуємо ... ти писав, наче з ТЦК забрати 50 куе за 6 осіб
50 куе/6 = 8.(3) куе

Переправити = 5 куе. 5 куе на 6 = 30 куе
Повідомлень: 12438
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:50

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Banderlog, мова йшла про те, що Китай зупиняє поставки дронів для України ...

Хоч би почитав, з чого почалось )
я помню з чого почалось.
І шо? Це ж не робить його союзником росії, він всеодно нейтральний.


І на параді в Пекині, Путін стояв по праву руку від Сі... дійсно не союзник, нейтральний Китай )
Повідомлень: 12438
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:02

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Banderlog, мова йшла про те, що Китай зупиняє поставки дронів для України ...

Хоч би почитав, з чого почалось )
я помню з чого почалось.
І шо? Це ж не робить його союзником росії, він всеодно нейтральний.


І на параді в Пекині, Путін стояв по праву руку від Сі... дійсно не союзник, нейтральний Китай )
хто ж винуватий що там не було Потужного? Там святкували перемогу над японією а ми навіть перемогу над німеччиною відмінили)
Banderlog
Повідомлень: 3788
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:04

  Shaman написав:а отут можуть бути цікаві наслідки
Перша зустріч за 6 років. Чому світ стежитиме за переговорами Трампа і Сі Цзіньпіна 30 жовтня і як вони можуть змінити хід війни РФ проти України
30 жовтня президент США Дональд Трамп вперше за шість років зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. За цією зустріччю пильно стежить увесь світ, адже, як припускають західні медіа та аналітики, на порядку денному може бути щонайменше три глобальних питання: проблема врегулювання торговельної війни між Китаєм і США, доля Тайваню і можливий вплив Китаю на Росію у контексті спроб Вашингтона домогтися врегулювання у війні Росії проти України.


Враховуючи, що Трампу подобаються диктатори та диктатури, навряд чи будуть якісь результати цієї зустрічі

Скоріше за все, обміняються компліментами, домовляться продовжувати домовлятись
Повідомлень: 12438
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:06

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ?

Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить

То де нейтральний ?
китай і з Україною торгує і поставки дронів в Україну робить. Це називається нейтральний)
сша доречі поступає так само) в України союзників НЕМА.

як так хочеться проросійським в душі розповідати, що союзників немає в Україн немає. аж так немає, що вже четвертий рік допомагають. де їх немає, так це в Раші - тамтешні "союзники" знімають останнє за допомогу - але кому це цікаво - російський нарід заплатить 8)

про статус Китаю - можна довго термінами жонглювати. але вже нейтральність у ситуації, коли є агресор - це вже теж позиція. неявно вони підтримують Рашу через свої інтереси. без Китаю виявиться, що все військове виробництво Раші - це фікція, якщо Китай перекриє поставки, то через короткий час шахеди вже збирати не зможуть. тому загибель наших громадян й на совісті Китаю теж хоча й не так сильно, як в Ірану чи КНДР
Shaman
Повідомлень: 10226
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
