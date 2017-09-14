RSS
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:10

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:.............
И кто бы вам отворил в Аушвице?
Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.

але зв'язок між виборами нацистів в 1933 та концтаборами, чи революцією 1917 та ГУЛАГом - товарисч ЛАД хоч бачить? чи лише переймається долею бандюків, які просто змушені працювати на наркокартелі? ;)

а подвійний володар мух плете своє мереживо брехні - й просуває антиукраїнські ідеї... ось вам зразок якісного пропагандиста, ЛАД, вчиться :lol:
це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї.
Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами?
Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )
Кому вы пытаетесь объяснить?
Белые на то и белые - "белые и пушистые".
Они, в случае победы, всех погладили бы по головке и раздали бы печеньки.
2МВ, скорее всего, всё равно была бы, а вот какие были бы результаты, вопрос. Конструировать альтернативную историю не буду.
Но можно почитать о войне в Испании. Например, https://www.colta.ru/articles/mosty/21786-ispantsy-nedavno-osoznali-chto-bolee-30-000-zhertv-grazhdanskoy-voyny-lezhat-do-sih-por-v-rasstrelnyh-yamah
За годы Гражданской войны погибло около 300 000 человек, из них 140 000 на фронте и более 160 000 в тылу. Последние — жертвы репрессий. 60 000 были расстреляны республиканцами, от 100 000 до 120 000 — франкистами. Финал войны не принес мира — а лишь победу Франко. После войны 400 000 испанцев отправились в изгнание, а более 300 000 (иногда говорят, что до 500 000) оказалось в тюрьмах и лагерях, из них более 30 000 было расстреляно. В 2008 году множество семей, потомки пострадавших от франкизма, передало в Национальную судейскую палату коробки и чемоданы документов, подтверждающих пропажу родственников. Судья Балтасар Гарсон запросил у правительства статистику по жертвам франкизма. Ее не существовало! После этого позорного казуса были заказаны независимые исследования, данные которых я частично уже привел. В семейных архивах, переданных тогда Гарсону, были документы о 143 353 людях, пропавших без вести. По такой статистике Испания оказалась на втором месте после Камбоджи.
.................
Преступления, совершенные красными, нельзя отрицать, но важно помнить, что со стороны Франко репрессии были официальной стратегией, систематической и организованной. Вспомним слова генерала Эмилио Молы: «Все сторонники Народного фронта открыто или тайно должны получить пулю в лоб. Мы должны сеять ужас... Мы должны уничтожать без зазрения совести всех, кто не думает как мы… Если бы среди противников оказался мой отец, я бы его застрелил». Или знаменитое интервью Франко, которое он дал в июле 1936 года американскому журналисту Джею Аллену: «Мы не прекратим огонь, и перемирия быть не может… Я спасу от марксизма Испанию любой ценой». Это был ответ Аллену на вопрос, готов ли Франко застрелить половину Испании.
.................
Но история остается историей. Мы должны нести не тенденциозность, а науку. Испания — все-таки страна футбола, и страсть болельщика к «своей команде» часто не дает возможности мыслить объективно. Если ученики выйдут из аудиторий недовольными, но начнут думать о сложности исторических процессов, анализировать то, что может не нравиться ни правым, ни левым, значит, учитель истории сделал свою работу.
Последняя цитата актуальна и для нас.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:12

  Hotab написав:ЛАД
Точно?

Не сумнівайтесь .

А по второй части вопроса?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:15

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:И кто бы вам отворил в Аушвице?
Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.

господар намекает что уже достукался
что таки открыли ворота из одного места горя в другое, уже музейное
кто умеет стучать и тогда бы увильнул

Может, и достучался. Вполне реально.
Но вот "тогда" (из Аушвица) вряд ли. И даже не вряд ли, а точно не достучался бы.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:19

  flyman написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї.
Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами?
Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )

що нацисти конкурували з комуняками - це зрозуміло, наслідки цієї конкуренції всі знають...

альтернативна історія - дуже широкий простір для фантазій, тому це не до мене ;) але Голодомор в срср був, а в Польщі та на Буковині - не було. як власне й Англія та США обійшлися без цих системних звірств на відміну від срср.

голод в Мадрасі, в Ірландії, білі і пушисті (як там із індіанцями?), "Грона гніву" чули, а про "Розвіяні вітром", "Хижина дядька Тома"?

"Это коммунистическая пропаганда"
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Может, и достучался. Вполне реально.
Но вот "тогда" (из Аушвица) вряд ли. И даже не вряд ли, а точно не достучался бы.


куча пронырливых евреев спыгнули с территории Рейха не дожидаясь аушвица
В 1940 уже после оккупации Парижа оттуда выехал видный сионист, основатель Хаганы, Пинхас Моисеевич Рутенберг
Вот тут он кстати похож на Корчинского
Зображення
free hotlink friendly image host
