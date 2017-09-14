ЛАД написав:............. И кто бы вам отворил в Аушвице? Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.
але зв'язок між виборами нацистів в 1933 та концтаборами, чи революцією 1917 та ГУЛАГом - товарисч ЛАД хоч бачить? чи лише переймається долею бандюків, які просто змушені працювати на наркокартелі?
а подвійний володар мух плете своє мереживо брехні - й просуває антиукраїнські ідеї... ось вам зразок якісного пропагандиста, ЛАД, вчиться
це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї. Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами? Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )
За годы Гражданской войны погибло около 300 000 человек, из них 140 000 на фронте и более 160 000 в тылу. Последние — жертвы репрессий. 60 000 были расстреляны республиканцами, от 100 000 до 120 000 — франкистами. Финал войны не принес мира — а лишь победу Франко. После войны 400 000 испанцев отправились в изгнание, а более 300 000 (иногда говорят, что до 500 000) оказалось в тюрьмах и лагерях, из них более 30 000 было расстреляно. В 2008 году множество семей, потомки пострадавших от франкизма, передало в Национальную судейскую палату коробки и чемоданы документов, подтверждающих пропажу родственников. Судья Балтасар Гарсон запросил у правительства статистику по жертвам франкизма. Ее не существовало! После этого позорного казуса были заказаны независимые исследования, данные которых я частично уже привел. В семейных архивах, переданных тогда Гарсону, были документы о 143 353 людях, пропавших без вести. По такой статистике Испания оказалась на втором месте после Камбоджи. ................. Преступления, совершенные красными, нельзя отрицать, но важно помнить, что со стороны Франко репрессии были официальной стратегией, систематической и организованной. Вспомним слова генерала Эмилио Молы: «Все сторонники Народного фронта открыто или тайно должны получить пулю в лоб. Мы должны сеять ужас... Мы должны уничтожать без зазрения совести всех, кто не думает как мы… Если бы среди противников оказался мой отец, я бы его застрелил». Или знаменитое интервью Франко, которое он дал в июле 1936 года американскому журналисту Джею Аллену: «Мы не прекратим огонь, и перемирия быть не может… Я спасу от марксизма Испанию любой ценой». Это был ответ Аллену на вопрос, готов ли Франко застрелить половину Испании. ................. Но история остается историей. Мы должны нести не тенденциозность, а науку. Испания — все-таки страна футбола, и страсть болельщика к «своей команде» часто не дает возможности мыслить объективно. Если ученики выйдут из аудиторий недовольными, но начнут думать о сложности исторических процессов, анализировать то, что может не нравиться ни правым, ни левым, значит, учитель истории сделал свою работу.
Banderlog написав: це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї. Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами? Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )
що нацисти конкурували з комуняками - це зрозуміло, наслідки цієї конкуренції всі знають...
альтернативна історія - дуже широкий простір для фантазій, тому це не до мене але Голодомор в срср був, а в Польщі та на Буковині - не було. як власне й Англія та США обійшлися без цих системних звірств на відміну від срср.
голод в Мадрасі, в Ірландії, білі і пушисті (як там із індіанцями?), "Грона гніву" чули, а про "Розвіяні вітром", "Хижина дядька Тома"?
ЛАД написав:Может, и достучался. Вполне реально. Но вот "тогда" (из Аушвица) вряд ли. И даже не вряд ли, а точно не достучался бы.
куча пронырливых евреев спыгнули с территории Рейха не дожидаясь аушвица В 1940 уже после оккупации Парижа оттуда выехал видный сионист, основатель Хаганы, Пинхас Моисеевич Рутенберг Вот тут он кстати похож на Корчинского free hotlink friendly image host
Российские командиры казнят или преднамеренно отправляют на смерть солдат, которые отказываются воевать на Украине , согласно новому расследованию независимого издания Verstka, которое рисует мрачную картину внутреннего насилия в российской армии.
Опираясь на показания военнослужащих, родственников погибших, утекшие в сеть видеозаписи и официальные жалобы, издание Verstka заявило, что установило личности 101 российского военнослужащего, обвиняемого в убийствах, пытках или смертных казнях своих сослуживцев. Издание заявило, что подтвердило не менее 150 случаев смерти, хотя, по его мнению, истинное число погибших гораздо выше. .......Верстка привел показания солдат, которые утверждали, что командиры назначали «стрелков-расстрелщиков», которые должны были открывать огонь по отказавшимся, а затем сбрасывать их тела в реки или неглубокие могилы, регистрируя их как погибших в бою.
В других сообщениях говорится, что командиры использовали беспилотники и взрывчатку, чтобы «добить» раненых или отступающих солдат. В нескольких случаях офицеры якобы приказывали операторам беспилотников сбрасывать гранаты на своих солдат, маскируя убийства под боевые действия ......Верстка также связал несколько убийств с финансовыми махинациями, в рамках которых командиры требовали от солдат денег в обмен на отказ от самоубийственных заданий. Тех, кто не мог заплатить или отказывался, «обнуляли» — на армейском жаргоне это означало уничтожение. .......Первоначально большинство сообщений о внутренних казнях поступало из исправительно-трудовых формирований, состоящих из десятков тысяч бывших заключённых, набранных в российских тюрьмах, но база данных Verstka показывает, что эта практика распространилась и на регулярные армейские части. Культура безнаказанности и приток бывших заключённых, говорится в докладе, «нормализовали насилие».
Большинство выявленных преступников — офицеры среднего звена в возрасте от 30 до 40 лет, многие из которых — ветераны прошлых российских кампаний или переведённые из штрафных батальонов. Лишь немногие из них, если таковые вообще были, предстали перед судом. .......В «Верстке» также заявили, что получили официальные данные, свидетельствующие о том, что только за первую половину 2025 года в Главную военную прокуратуру России поступило около 29 тысяч жалоб от военнослужащих и их семей, более 12 тысяч из которых касались наказаний со стороны их собственных начальников.
не дожидаясь, да. Но не оттуда. Самые умные (не "пронырливые") уехали ещё в самом начале. До Хрустальной ночи из 504 тыс. немецких евреев выехали 213 тыс. Вот только многих из них потом всё равно достали.
Мобілізований збив прикордонника, прорвав кордон та втік до Угорщини. За кермом перебував 38-річний адвокат із Берегівського району Едуард Пуканич, мобілізований у червні до 355-го навчального мехполку ЗСУ. Він є свідком у кримінальному провадженні за фактом переправлення через кордон екс-голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.