За годы Гражданской войны погибло около 300 000 человек, из них 140 000 на фронте и более 160 000 в тылу. Последние — жертвы репрессий. 60 000 были расстреляны республиканцами, от 100 000 до 120 000 — франкистами. Финал войны не принес мира — а лишь победу Франко. После войны 400 000 испанцев отправились в изгнание, а более 300 000 (иногда говорят, что до 500 000) оказалось в тюрьмах и лагерях, из них более 30 000 было расстреляно. В 2008 году множество семей, потомки пострадавших от франкизма, передало в Национальную судейскую палату коробки и чемоданы документов, подтверждающих пропажу родственников. Судья Балтасар Гарсон запросил у правительства статистику по жертвам франкизма. Ее не существовало! После этого позорного казуса были заказаны независимые исследования, данные которых я частично уже привел. В семейных архивах, переданных тогда Гарсону, были документы о 143 353 людях, пропавших без вести. По такой статистике Испания оказалась на втором месте после Камбоджи.

Преступления, совершенные красными, нельзя отрицать, но важно помнить, что со стороны Франко репрессии были официальной стратегией, систематической и организованной. Вспомним слова генерала Эмилио Молы: «Все сторонники Народного фронта открыто или тайно должны получить пулю в лоб. Мы должны сеять ужас... Мы должны уничтожать без зазрения совести всех, кто не думает как мы… Если бы среди противников оказался мой отец, я бы его застрелил». Или знаменитое интервью Франко, которое он дал в июле 1936 года американскому журналисту Джею Аллену: «Мы не прекратим огонь, и перемирия быть не может… Я спасу от марксизма Испанию любой ценой». Это был ответ Аллену на вопрос, готов ли Франко застрелить половину Испании.

Но история остается историей. Мы должны нести не тенденциозность, а науку. Испания — все-таки страна футбола, и страсть болельщика к «своей команде» часто не дает возможности мыслить объективно. Если ученики выйдут из аудиторий недовольными, но начнут думать о сложности исторических процессов, анализировать то, что может не нравиться ни правым, ни левым, значит, учитель истории сделал свою работу.