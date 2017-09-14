RSS
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:47

  Shaman написав:........
яка об'єктивна оцінка, як порахована :lol:

зараз не буду стверджувати, але коли цікавився - в нас основний виробник свинини не великі ферми, а саме дрібні господарства - на відміну від виробництва курятини. тому так, майже як написали - у великої кількості постачальників. й не забуваємо про коефіцієнт переходу від живої свині до свинини. 8) є спеціалісти, хто знає? здається 0,6 - 0,7 - но не певен...

Ответ экономиста. :)
В статье речь как раз о свинофермах.
В отличие от вас я не считал и не оценивал, просто удивился.
Ответ Hotab"а гораздо ближе к делу и экономике.

И об эффективности экспорта вы "не заметили"?
И о вакцинах тоже?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:53

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
яка об'єктивна оцінка, як порахована

зараз не буду стверджувати, але коли цікавився - в нас основний виробник свинини не великі ферми, а саме дрібні господарства - на відміну від виробництва курятини. тому так, майже як написали - у великої кількості постачальників. й не забуваємо про коефіцієнт переходу від живої свині до свинини. 8) є спеціалісти, хто знає? здається 0,6 - 0,7 - но не певен...

Ответ экономиста. :)
В статье речь как раз о свинофермах.
В отличие от вас я не считал и не оценивал, просто удивился.
Ответ Hotab"а гораздо ближе к делу и экономике.

И об эффективности экспорта вы "не заметили"?
И о вакцинах тоже?

якщо вас щось цікавить, то задайте питання - що саме я мав помітити? ;)

вам не подобається, що коли я не впевнений в цифрі, я використовую слово здається? це лише означає, що я не пам'ятаю точну цифру, бо було це років десять тому - можете здивувати та навести точну цифру :D

добре прислухайтесь до думки Хотаба - він багато що корисного каже, окрім коли каже про Успіха :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:56

Shaman

окрім коли каже про Успіха :lol:


Це найкорисніше
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:01

  Hotab написав:ЛАД
Та зараз не сезон, тільки місцеві залишились та поодинокі туристи
Ну в столиці теж по 1 евро
Це до собівартості , по 0.2 євро))

Странно.
В АТБ тоже. В Росте турецкие по 70 грн.
Правда, есть и дороже. В Сильпо от 59 грн до "отборные" по 189 грн.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:01

  whois2010 написав:
  fler написав:flyman, четвертий рік поспіль у нас ці проблеми, а ви досі чекаєте на "їхати", коли вас попереджали готуватися до "своїм ходом"?

Бо я чув від зе-влади, що мільярди освоєні, допомога отримана, все посилено, введено і до кінці року ще буде введено, до обстрілів готові, все захищено, будемо відповідати.

А шо хіба нічого не ремонтувалося й не відновлювалися підстанції і т.д.? Тоді звідки нам світло з'являється після вимкнень через обстріли? Боженька вмикає?
Інша справа, що нам не вистачає людей, щоб оперативно все робити (не лише в енергетиці). Наче це не дивно - багато людей пішли на фронт, тому що армія 200 тисяч (чи скільки там було у 2022 р) не могла протистояти кратно більшій армії.

  whois2010 написав: А тепер виявляться, якісь маленькі флаї по всій країні винуваті, бо їх попереджали. А для чого тоді держава взагалі? В яких сферах громадяне ще мають підміняти самостійно функції держави, її органів?

Чекайте, по-вашому держава - це сферичний кінь у вакуумі чи шо? Хіба це не всі громадяни разом узяті?
  whois2010 написав: Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі?

Ви ж питаєте про пенсів, які не мають інших доходів та дітей, тому змушені жити на пенсії 3-5 тис? Пенсам у 2022 пропонувалася безкоштовна евакуація за кордон. У 2022 укрзалізниця вивозила потягами, місцева влада забезпечувала автобуси. Хто хотів, той виїхав. За кордоном зустрічали волонтери, допомагали оформити документи. Людей забезпечували всім необхідним - житлом, їжею, одягом, а пенсів ще й медобслуговуванням безкоштовно. Крім того, щомісяця бігунці отримують грошову допомогу, а пенси ще й пенсію з України.

  whois2010 написав: Не вперше прошу вас нагадати, в якій галузі у вас наукова ступінь?
whois2010, чому ви вирішили, що я вам винна відповідати на особисті питання?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:04

  Hotab написав:Shaman

окрім коли каже про Успіха :lol:


Це найкорисніше

пане Shaman, військо - це окремий аспект життя. Це стосується кожної країни

військо та цивільне життя - це геть зовсім інші прояви одного і того ж )

пан Hotab пройшов всі ці аспекти в повному обсязі і Долярчик їх пройшов, але так, трішечки )

Тому, пан Hotab тему знає )
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:09

  Hotab написав:ЛАД
Та зараз не сезон, тільки місцеві залишились та поодинокі туристи
Ну в столиці теж по 1 евро
Це до собівартості , по 0.2 євро))

донька кажє у Італії такє майже по всім місцевим фруктам/овочам, у фермерів "на місці" ціни зовсім інші ніж на ринках)
ще пам'ятаю как сам їхав о 5й годині ранку на ринок на причалі за морепродуктами)))
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:10

  fler написав:
  whois2010 написав: Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі?

Ви ж питаєте про пенсів, які не мають інших доходів та дітей, тому змушені жити на пенсії 3-5 тис? Пенсам у 2022 пропонувалася безкоштовна евакуація за кордон. У 2022 укрзалізниця вивозила потягами, місцева влада забезпечувала автобуси. Хто хотів, той виїхав. За кордоном зустрічали волонтери, допомагали оформити документи. Людей забезпечували всім необхідним - житлом, їжею, одягом, а пенсів ще й медобслуговуванням безкоштовно. Крім того, щомісяця бігунці отримують грошову допомогу, а пенси ще й пенсію з України.


Для себе я давно зрозумів, хто найбільш емоційно "піклується" про пенсіонерів, той наймразотніший.
Такий податків платить мало

Такий всім незадоволений, йому завжди щось від держави не додали

Але про себе такий гарно піклується завжди
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:14

  Прохожий написав:
  Hotab написав:ЛАД
Та зараз не сезон, тільки місцеві залишились та поодинокі туристи
Ну в столиці теж по 1 евро
Це до собівартості , по 0.2 євро))

донька кажє у Італії такє майже по всім місцевим фруктам/овочам, у фермерів "на місці" ціни зовсім інші ніж на ринках)
ще пам'ятаю как сам їхав о 5й годині ранку на ринок на причалі за морепродуктами)))


У ЛАДа донька не в Україні, але чомусь він ніяк у неї запитати не може )
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:38

  ЛАД написав:В ЕС себестоимость 1 кг свиньи более 2 евро, [color=#FF0000]в Украине – менее 1 евро
Почему при себестоимости 1 кг свиньи в Украине менее 1 евро цена в магазине 4-6 евро?

У 2025 році середня собівартість виробництва свинини в Європейському Союзі становить приблизно 1,1–1,3 євро за кілограм живої ваги, що відповідає близько 1,6–1,8 євро за кілограм м’яса (убойної ваги)

Собівартість та ціну продажу кіла м`яса ви собі уявляєте? Ви всю свиню берете, з головою? Ось і рахуйте.
