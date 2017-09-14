|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:04
stm написав: Water написав: stm написав:
Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )
Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.
Я ще не розібралася, Бетону таки шкода чоловіка і він втішає дружину яка у відчаї. Дитина відсутня у списку справ ) Дуже неповнолітня дитина дуже другорядна справа у всій розповіді з самого початку )
ТеЦеКа ребьонка не обідіт.
О, Бетон з`явився, мабуть за Ігристим на форум заскочив.
Water
Повідомлень: 3533
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:05
Hotab написав:Бетон
Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку
Якщо вона пишка, можна Долярека викликати.
А якщо ще й вчителька...
Water
Повідомлень: 3533
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:08
Бетон написав:
Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку
гробовые уже поделили ?
после перемоги костюм с отливом и на тесле 3 в ялту
fox767676
Повідомлень: 4702
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:10
fox767676 написав: Бетон написав:
Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку
гробовые уже поделили ?
после перемоги костюм с отливом и на тесле 3 в ялту
Головне там не вийти з хати, бо...
stm
Повідомлень: 6026
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:12
Приспіть хтось Флумана. Уколом. Народ прикалується, воно сидить, тицяє скарги, обіда лиса))
Hotab
Повідомлень: 17028
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:14
Water написав: Hotab написав:Бетон
Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку
Якщо вона пишка, можна Долярека викликати.
А якщо ще й вчителька...
Hotab
Повідомлень: 17028
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:17
Бетон как всегда, собирает вечерние аншлаги своими постами про ТЦК.
Умеет же народ завести, привлечь, хайпануть.
Ссылку на свою хату в продаже нигде не притулил в суматохе ?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 944
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:21
Господар Вельзевула написав:
Бетон как всегда, собирает вечерние аншлаги своими постами про ТЦК.
в этот раз приправил пикантными деталями с ревущей протовдовой и потерянным мальчонкой
тут можно сериал на пару сезонов забацать
fox767676
Повідомлень: 4702
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:22
Бетон написав:
Жена в истерике.
Вона шо впала з Місяця? Досі не знала, що її чоловіка на вулиці можуть зупинити та бусифікувати? Що їй завадило самій піти забрати дитину з садка?
Бетон написав:
Успокаиваю, но бестолку
Розкажи детальніше, ми підкажемо, що та як робити
fler
Повідомлень: 5934
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:24
Бетон написав: Water написав:
Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.
Пока нет связи с ним. Менты дали неправильный адрес.
Нєправільний адрєс чого саме, учєбкі?
Востаннє редагувалось Water
в Пон 03 лис, 2025 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Water
Повідомлень: 3533
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
Профіль
