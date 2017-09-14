RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:04

  stm написав:
  Water написав:
  stm написав:Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )

Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.

Я ще не розібралася, Бетону таки шкода чоловіка і він втішає дружину яка у відчаї. Дитина відсутня у списку справ ) Дуже неповнолітня дитина дуже другорядна справа у всій розповіді з самого початку )

ТеЦеКа ребьонка не обідіт.
О, Бетон з`явився, мабуть за Ігристим на форум заскочив.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:05

  Hotab написав:Бетон
Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку


Якщо вона пишка, можна Долярека викликати.

А якщо ще й вчителька...
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку


гробовые уже поделили ?
после перемоги костюм с отливом и на тесле 3 в ялту
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:10

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку


гробовые уже поделили ?
после перемоги костюм с отливом и на тесле 3 в ялту

Головне там не вийти з хати, бо...
stm
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Приспіть хтось Флумана. Уколом. Народ прикалується, воно сидить, тицяє скарги, обіда лиса))
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:14

  Water написав:
  Hotab написав:Бетон
Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку


Якщо вона пишка, можна Долярека викликати.

А якщо ще й вчителька...


Зображення
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:17

Бетон как всегда, собирает вечерние аншлаги своими постами про ТЦК.
Умеет же народ завести, привлечь, хайпануть.
Ссылку на свою хату в продаже нигде не притулил в суматохе ? :mrgreen:
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Бетон как всегда, собирает вечерние аншлаги своими постами про ТЦК.


в этот раз приправил пикантными деталями с ревущей протовдовой и потерянным мальчонкой
тут можно сериал на пару сезонов забацать
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:22

  Бетон написав:Жена в истерике.

Вона шо впала з Місяця? Досі не знала, що її чоловіка на вулиці можуть зупинити та бусифікувати? Що їй завадило самій піти забрати дитину з садка?
  Бетон написав: Успокаиваю, но бестолку

Розкажи детальніше, ми підкажемо, що та як робити :wink:
fler
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:24

  Бетон написав:
  Water написав:Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.

Пока нет связи с ним. Менты дали неправильный адрес.

Нєправільний адрєс чого саме, учєбкі?
Востаннє редагувалось Water в Пон 03 лис, 2025 22:24, всього редагувалось 1 раз.
