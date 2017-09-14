|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:36
Water написав: Бетон написав: Water написав:
Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.
Я ще не розібралася, Бетону таки шкода чоловіка і він втішає дружину яка у відчаї. Дитина відсутня у списку справ ) Дуже неповнолітня дитина дуже другорядна справа у всій розповіді з самого початку )
Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит
Так а чого по мусаркАм їздить, якщо він в учєбкє і є адвокат?
Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах
В принципі, ТЦК могли від садочка нікуди не йти, сьогодні двох здать.
Тобто, чоловік у садочок пішов, а ти поїхав?
Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти.
Я поехал на такси, естественно.
Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5656
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:38
Hotab написав:
На всіх екранах країни з нового року. Другий сезон. ДНК підтверджує - девочка від Бетона. Солдат йде в СЗЧ щоб в Ірландії віддячити екс-дружині Бетона. Не перемикайтесь
І крупним планом постійний глядач, на чорній салямі яка ідеально підійшла до його ВОС-у.
-
candle645
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 25.01.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:40
Бетон
Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
Сотні тисяч служать. Сотні тисяч послужили і дома.
Щодня когось призивають. Є навіть добровольці. Не роби з цього трагедію. Ще не факт що буде в перший траншеях. «Долярчиків» з соляркою і ганчіркою теж призивають. Як і тилових кенделів. І не гинуть вони майже, хамлять з салямою в роті на форумі 😅 живіші всіх живих . Все буде добре. В крайньому випадку - ні.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 03 лис, 2025 22:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17028
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:41
Water
Я тебе желаю, чтобы твой ребьоночок тебя ждал и не дождался.
От всей души
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5656
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:41
Shaman написав: sashaqbl написав: Shaman написав:
й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
це ви до чого? що якщо людина в ЗСУ, то в неї індульгенція, кажи все, що хочеш?..
Индульгенции, конечно, не даёт.
Но уже писал, претензии человека в глубоком тылу к фронтовику, который на фронте уже 3 года, выглядят несколько неприлично. Бить себя в грудь кулаком, доказывая свой патриотизм, можно, но выглядит во время войны не очень убедительно.
а релігійні громади з центром в країні-агресорі - заборонені. якось так, військовий час...
Не дадите ссылку на какое-то решение государственных органов о запрете УПЦ?
Есть что-то, кроме вашего личного мнения/желания?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37220
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:42
Бетон написав:
Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти.
Я поехал на такси, естественно.
Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
Я тебе верю.
Все что хотел сказать-сказал лично.
Не ищи правды в людях. Нет ее у них.
Про объяву просто пошутил, надеясь пресечь галимый фарс и улюлюканье.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 944
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:43
Бетон написав:
Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Тобто, кілометр від садочка, через 10 хвилин зателефонував, дружина зразу поїхала за бусом, бо там одна вулиця і один бус, мимо неї бус не проскочить.
Але виявилось хибна адреса, тому зв`язку немає.
Адвокат п`ять балів.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
Звісно, буряти-фашисти, знущаються над мальчіком в трусіках з бетону.
PS: Ти іншого разу шось більш-менш придумай для бурятів-фашистів, не для людей.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3533
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:43
Бетон написав:
Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Вот тут сцена погони и освобождения получится
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4702
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:45
Бетон написав:
Water
Я тебе желаю, чтобы твой ребьоночок тебя ждал и не дождался.
От всей души
В садікє?
Нєдождєшься.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3533
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:46
Water написав: Бетон написав:
Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат.
Тобто, кілометр від садочка, через 10 хвилин зателефонував, дружина зразу поїхала за бусом, бо там одна вулиця і один бус, мимо неї бус не проскочить.
Але виявилось хибна адреса, тому зв`язку немає.
Адвокат п`ять балів.
Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
Звісно, буряти-фашисти, знущаються над мальчіком в трусіках з бетону.
PS: Ти іншого разу шось більш-менш придумай для бурятів-фашистів, не для людей.
Даже ты не веришь, что на такое способны фашисты.
Ты сам ответил кто они
Вот телефон адвоката. Можешь позвонить спросить
+380955556005
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5656
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|148052
|
|
|1493
|339859
|
|
|6076
|1029067
|
|