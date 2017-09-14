RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:26

  ЛАД написав:Ваши истории хорошо иллюстрирует старое проклятие.

Тут історія не про виживання чи грабунок.
Землю мої тоді лиш докупляли, ставка прадіда була на то, що комуністи програють війну. :lol:
Та і не про тілесні ушкодження середньої тяжкості. Даж якби тоді предку вибили переднього зуба, воно не варто було б того щоб згадувати через 85р.
Це про гонор.
50 річному куркулю, отцю сімейства в його хаті, в присутності його жінки в писок...
і він лиш втерси й подякував)
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:45

  Letusrock написав:
  Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.
Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов

шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві

Так це в гривнях. По-моєму навпаки дешево.
Але якась мутна історія. У кого бронь/відстрочка то що? Вбивають і закопують в полі чи як? Якщо ж просто відпускати то якось стрьомно виходить. Такі люди будуть говорити, але таких розмов масово не чути.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так они ж уже пришли в 19м году.
Сколько там у СлугНепонятногоНароду паспортов с курицей на тонну веса в обществе?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

нормально ж спілкувались (((
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:00

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Ваши истории хорошо иллюстрирует старое проклятие.

Тут історія не про виживання чи грабунок.
Землю мої тоді лиш докупляли, ставка прадіда була на то, що комуністи програють війну. :lol:
Та і не про тілесні ушкодження середньої тяжкості. Даж якби тоді предку вибили переднього зуба, воно не варто було б того щоб згадувати через 85р.
Це про гонор.
50 річному куркулю, отцю сімейства в його хаті, в присутності його жінки в писок...
і він лиш втерси й подякував)
Это понятно.
Но не противоречит тому, что я написал.
Просто ещё одна сторона дела.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:03

Cовокупное состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года выросло на $22,46 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Так, основатель «Северстали» Алексей Мордашов приумножил состояние на $4,84 млрд, оно достигло $28,1 млрд, акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $4,84 млрд, теперь его состояние насчитывает $18,1 млрд.

Состояние основателя Telegram Павла Дурова выросло на $3,71 млрд и составило $14,7 млрд, а у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина уменьшилось на $2,86 млрд, до $23 млрд.

Рост объясняется в том числе повышением стоимости акций их компаний.
......
В тройку богатейших бизнесменов по версии российского Forbes Russia входят основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд), Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ($28,4 млрд).
https://nangs.org/news/business/sostoyanie-bogatejshikh-rossiyan-s-nachala-goda-uvelichilos-na-usd22-46-mlrd
И чего ж не воевать.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:03

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Из первых уст.
Знакомый переходит уже через переход к дет саду, тормозит бус, выходят два мента. Без разговоров вообще под руки везут в какой-то подвал. На входе сразу сидит боец с оружием и балончиком. Если ты хоть что-то базаришь тебе сразу говорят задуем сейчас и на учебку. Если соглашаешься, то ведут в барак. Ни о каких правах там заикаться нельзя.
Вот такое вот творится

История выглядит предельно странно.
Мне тут видится 2 варианта:
1. Менты заранее имели информацию, кто это, поэтому сразу и без разговоров.
2. Это были вообще не менты, а какие-то бандиты в форме, которые зарабатывают на страхе бусификации.

Настоящие менты, поймав незнакомого человека, должны были, как минимум, проверить документы, чтобы не загрести военослужащего, который оказался одет по гражданке.

Думаешь это была титушня в чёрной одежде под мусоров(без знаков различия, липучки с именем и группой крови), которой просчёты списываются пока они могут уё... с места проишествия, как и то, что "сотрудники тцк(как на семёрке на прошлой неделе)" ездят на нерастаможенном бусе без каких либо документов(краденом 146%!!!)?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:03
М50 WWW2 GB

М50 WWW2 GB

М50 WWW2 GB
https://www.youtube.com/shorts/LYq6zD6Sw5k
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:07

  Бетон написав:Доп инфа.
Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.
Спать на лавочках.
Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле
За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен.
Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.

Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов и всё

Все предоставили действительные удостоверения и Вы или тот парень с ними ознакомились ? Звонок на 102 не пробовали , если была возможность, а она была если привезли бабки?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:11

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
  Бетон написав:Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.
Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов

шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві

Так це в гривнях. По-моєму навпаки дешево.
Але якась мутна історія. У кого бронь/відстрочка то що? Вбивають і закопують в полі чи як? Якщо ж просто відпускати то якось стрьомно виходить. Такі люди будуть говорити, але таких розмов масово не чути.

В яких гривнях))
Це в доларах
