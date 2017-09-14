Бетон написав:Доп инфа. Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки. Спать на лавочках. Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен. Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи. Всё обошлось не 15 а 25.
Тцк в бусе не было!! Только пять ментов и всё
Все предоставили действительные удостоверения и Вы или тот парень с ними ознакомились ? Звонок на 102 не пробовали , если была возможность, а она была если привезли бабки?
Адвокат тоже сказал звонить 102. Но по приезду на входе забрали телефон и человек в маске с газовым баллоном сказал или ты делаешь молча что говорят или сейчас задую газом
Letusrock написав:шось вже перебор по цінам, тим більше якшо менти самі. Зажрались "пси режиму" там у вас в Києві
Так це в гривнях. По-моєму навпаки дешево. Але якась мутна історія. У кого бронь/відстрочка то що? Вбивають і закопують в полі чи як? Якщо ж просто відпускати то якось стрьомно виходить. Такі люди будуть говорити, але таких розмов масово не чути.
anduzenko написав:Бетон, а почему ты со знакомым не сходил в садик? Не чувствуешь некоторую ответственность? Это ж он захотел перед женой показать свою мужественность, после того как ты показал пример свободного перемещения по городу.
дельный комментарий , не удостоенный внимания виновника балагана
Cовокупное состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года выросло на $22,46 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
Так, основатель «Северстали» Алексей Мордашов приумножил состояние на $4,84 млрд, оно достигло $28,1 млрд, акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $4,84 млрд, теперь его состояние насчитывает $18,1 млрд.
Состояние основателя Telegram Павла Дурова выросло на $3,71 млрд и составило $14,7 млрд, а у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина уменьшилось на $2,86 млрд, до $23 млрд.
Рост объясняется в том числе повышением стоимости акций их компаний. ...... В тройку богатейших бизнесменов по версии российского Forbes Russia входят основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($28,7 млрд), Мордашов ($28,6 млрд) и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ($28,4 млрд).
Про ухилянтів, товариш, 20+ летнего знакомства в перший день записался в тероборону столиці , потом в ЗСУ , подробности не расспрашивал, передок і выходы в серую зону , госпиталь, на следующий год еще госпиталь но не по ранению, возрастное и блиндажное житие, недавно снова госпиталь, слава Богу всё более менее. Почему то меня ни разу , даже намёком не упрекнул в ухилянстві, я йому ці роки допомагав як він прохав
тоді питань ще більше. Не дешевше було за мільйон гривень найняти няню для дитина, а не самому йти в садік? І що, там в тому бараку усі просто так витягують з кишені мільйон і просто так віддають? Країна прихованих мільйонерів. Маючи "лишній мільйон" хіба не можна було раніше оформити якесь інвалідство дружині чи щось інше? Ок, а якщо нічого не платиш то везуть в ТЦК. А не простіше/дешевше/надійніше відкупитись в ТЦК, маючи "людей на високому рівні" + мільйон?
andrijk777 написав:Маючи "лишній мільйон" хіба не можна було раніше оформити якесь інвалідство дружині чи щось інше?
Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе. в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити
andrijk777 написав:Ок, а якщо нічого не платиш то везуть в ТЦК. А не простіше/дешевше/надійніше відкупитись в ТЦК, маючи "людей на високому рівні" + мільйон?
зазвичай навпаки, в ментів найдешевше, потім бус, потім приміщення тцк (найдорожче). А тут якісь дивні менти
Немного отвлеку от актуального обсуждения. К вопросу о развале РФ.
Россия и Китай практически полностью перешли на взаимные расчеты в рублях и юанях. Об этом 4 ноября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине.
Силуанов подчеркнул, что на долю расчетов в национальных валютах в настоящее время приходится 99,1% всех транзакций между странами. Он добавил, что сейчас важно закрепить достигнутый успех и продолжать наращивать двустороннее сотрудничество.
Оливер Кэрролл @olliecarroll · 31 октября Очень важно понимать, что политика Трампа в отношении Украины не пользуется всеобщей популярностью среди его избирателей. Внутренние опросы стали важным фактором, повлиявшим на решение США вновь включить поддержку разведки и коммуникаций в начале этого года.
Майкл Вайс @michaeldweiss С июня опросы проекта «Свобода Украины» показали рост поддержки военной помощи на 22 пункта среди религиозных консерваторов и на 18 пунктов среди республиканцев, еженедельно посещающих церковь. Изменение тактики г-на Зеленского более чем удвоило его рейтинг среди избирателей Трампа за последние семь месяцев. Почему это важно? Наш опрос среди избирателей Республиканской партии, проведённый в октябре, показал, что 78% республиканцев, которым нравится г-н Зеленский, также поддерживают военную помощь Украине.https://wsj.com/opinion/zelensky-is-win ... Tt2OjZ02_7 tbE%3D&gaa_ts=6904ddac&gaa_sig=rz3tZ6qKf20pB8yKH_f64bME_jSUTBpWyV5Nr1mFJvk7CgltNzmcFDT7nBNW4UI8JB9HM0t7Wtb4_csbdvRkzg%3D%3D
Letusrock написав:Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе. в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити
А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить. Я в серпні мав відпустку, вирішив на день в гори сходити. Телефон і документи завтикав вдома. Прийняли мене у Воловці на вокзалі, відвезли в ТЦК, там поряд. І просидів 6 годин, поки дружина привезла документи. Зі мною там було 6 "бусифікованих". Зробив пару висновків. Перше - у всіх: неоновлені дані, не пройдена ВЛК. Тобто перед тим як їх везти, документи перевіряли. Друге - в одного з бусифікованих брат був у роті охорони. Але не порішав. Тобто корупція трошки перебільшена. Третє - було двоє обмежено придатних з непройденим ВЛК. Один поїхав на ВЛК. І пройшов скоріш за все. Другий написав клопотання про проходження ВЛК за місцем проживання. І його відпустили. І це якось не корелюється з тими історіями, що Бетон пише. При тому, що це був забитий райцентр на Закарпатті, я не думаю, що в Києві гірше.