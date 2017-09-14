Додано: Сер 05 лис, 2025 17:42

-- То що ми маємо з гуся ?

-- Шкварки

ЭпиграфЧасть 10. ДипломатияЧасто звучат закиды, типа, почему Украина не хочет разрешать дипломатически ?Это звучит на разные лады, разными словами, в адрес вообще и в частностиЛАД пишет - "надо настойчиво предлагать"Banderlog пишет - "надо привлекать тех, кто имеет связи в РФИ всё такое разноеРазве РФ нам предлагает какую-то дипломатию ? Назовите хоть пример.Вся "дипломатия" РФ - это прислать шестого помощника пятого заместителя четвертого уборщика, который озвучит требования РФ, а Украина, на высшем уровне, это всё подпишетК дипломатии это не имеет никакого отношения(многие хомячка надеются на этом сценарий и искренне недоумевают, почему так не происходит)Понимают ли те, кто пишет о "надо настойчиво предлагать", что это сразу ставит Украину в невыгодное положение ?Я считаю, что понимают и именно это они и хотятВ данной ситуации "настойчиво предлагающий" = "просящий"А кто просит, с того бОльше и потребуют, типа, это же тебе надо, вот наши условия и выполняй.И надо понимать психотип Путина (да-да, снова о нём).Он же гопник, немного прокаченный скилами спец.службиста.Для него просящий - это слабый человек, с которым можно делать, что угодноПоэтому, как не бегал Дональд Дак вокруг Путина, сколько ему не предлагал, а получил от него хрен - ни на какое РПВ, ни на какое перемирие Путин не согласилсяЧто же есть в реальности, которую многие здесь отрицают.В реальности требования РФ(по сути, требования Путина) - украинские войска выходят полностью с 4-х областей+Крым, эти территории признаются за РФ.Юридически закрепляется нейтральный статус Украины, отказ от военной помощи и тогда ... может быть ... будут переговоры об РПВ, но не сам РПВ.Но никто этого не гарантируетЯ много раз задавал вопрос - если гипотетически предложить, что Украина откажется от 4-х областей+Крым, то будет ли гарантия, что Россия не пойдёт дальше ?