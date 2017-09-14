Понял вас.
Додано: Чет 06 лис, 2025 00:48
Додано: Чет 06 лис, 2025 09:26
ну от нахіба так все перекручувати? воно звісно не дивно, але тим не менше. можна сперечатися про те, які вони "священники", бо може виявитися, що більшість цього форуму більші священники ніж названі персонажі . але навіть пропустивши це, вони зараз кримінальні злочинці, яким інкрімінуються досить важкі статті кку, в т.ч. державна зрада. перед кку всі рівні, в т.ч. і так звані"священники".
якщо так за них переймаєтеся, можете порадити їм читати кку перед тим, як вони намагатимуться щось там робити чи висловлюватися.
як то кажуть, "вор должен сідєть в тюрьмє" (с)
Додано: Чет 06 лис, 2025 10:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ці ряжені в рясах років 65-70 тому ховали під рясою кобуру
вони зольдати гундяя, який трохи повагався (2-3 дні) і підтримав війну путіна
вести себе по іншому (тобто припинити агітувати "за мир між братніми народами слов'ян", за єдиний руський мир на просторах колишньої імперії) їм заборонено керівництвом зверху (бо стукачів в "церкві" завжди було достатньо, той же диякон стучить на священика, бо бажає зайняти його місце), тому у священиків упц(рпц) є вибір -добровольно перейти в пцу, або кривити душею і "гнати беса".
до речі, в Одесі і області співвідношення приходів упц(415) до пцу(135)
не маю відношення до жодної церкви, бо всі вони є бізнесом
як сказав андрій кураєв(той що побив горшки з кирилом і втік до Праги) -починаючи з перших сторіч церкви (з часів імператора Константина великого), церква(визнанная імператором(царем) завжди була інструментом в руках керівництва країни,
і на питання стосовно ролі ПЦУ, той колишній професор духовної академії і мгу,
сказав що жоден глава держави не відмовиться від того, щоб мати церкву яка буде підтримувати політику президента (тобто пцу повністю виконує свою роль)
а якщо пригадати 2019р, то першим з патріархів церкви Зеленський поїхав саме до Онуфрія (упц мп)(хоч на той час ПЦУ вже рік існувала),
причини:
Зеленський зразка 2019р робив те, що йому радили політ технологи (саме Богдан),
це був посил путіну-я прагну миру з рф за будь яку ціну
друга причина-сам Зеленський був з російськомовної родини і мав світогляд типового ватника (якщо не москаля, тобто москвича, місті -де він проводив багато часу)
що у 2022-2024 побачив президент Зеленський, що УПЦ МП попри криваву війну, жертви серед цивільних і навіть руйнування "святинь" як Преображенський собор в Одесі продовжують свою антиукраїнську(для Зеленського-антипрезидентську) діяльність, з потрійною силою
не помічати п'яту колону в серці Києва (К.П.)Лавра, це допомагати ворогу нищити корозією довіри основи влади.
Влада Їх попередила, не розумієте, або не бажаєте замовкнути, ну тоді вам війна
стосовно ПЦУ-ця церква "об'єднала" УАПЦ і УПЦ КП, зараз люди обурюються, що є оновлення молитов , тропарів та інше
на фото: підчас каяття чи після качалки(або *****)
нагадав мені Bangerloga
Додано: Чет 06 лис, 2025 10:42
Schmit, а що ваші блогери кажуть про роботу Фламінго? Ті ракети, котрих немає як фізиків і хіміків, після розвалу великого есересер якось дивно і влучно відпрацювали по Донецьку.
А відносно Джолі найкращий жарт: Анджеліна першою скористалася програмою 3000км від УЗ )
Додано: Чет 06 лис, 2025 11:10
і де я перекрутив? це гоніння на церкву тому що в нас влада безбожна.
як то кажуть вор должєн сідєть в тюрмі це не про законність а про поліцейське свавілля.
Злочинцями вони можуть стати тільки після рішення суду.
Ніякої держзради їм не інкримінують. На відміну від автора томосу Порошенка. От йому справді інкримінують держзраду.
Додано: Чет 06 лис, 2025 11:34
