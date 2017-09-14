RSS
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 12:52

  Бетон написав:🫢 Начальник відділення Дарницького управління поліції не вийшов на службу, не виходить на зв’язок та разом з ним зникли арештовані кошти

Правоохоронці негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за статтею про умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий».

Під час перевірки правоохоронці виявили, що зникли арештовані кошти, до яких Юрій Рибянський мав доступ.

За якихось 400 тисяч доларів?
Цілий Нач. райвідділу?
Кого при Зе стали брати на службу?
Це дно.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

После Кравченко такие люди просто стрелялись.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:00

  барабашов написав:После Кравченко такие люди просто стрелялись.

По кадровим питанням зараз куратор Юзик з Кварталу.
Не жарт. На жаль...
