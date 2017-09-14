|
Додано: Чет 06 лис, 2025 12:52
Бетон написав:
🫢 Начальник відділення Дарницького управління поліції не вийшов на службу, не виходить на зв’язок та разом з ним зникли арештовані кошти
Правоохоронці негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за статтею про умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий».
Під час перевірки правоохоронці виявили, що зникли арештовані кошти, до яких Юрій Рибянський мав доступ.
ㅤ
За якихось 400 тисяч доларів?
Цілий Нач. райвідділу?
Кого при Зе стали брати на службу?
Це дно.
Додано: Чет 06 лис, 2025 12:55
После Кравченко такие люди просто стрелялись.
Додано: Чет 06 лис, 2025 13:00
барабашов написав:
После Кравченко такие люди просто стрелялись.
По кадровим питанням зараз куратор Юзик з Кварталу.
Не жарт. На жаль...
