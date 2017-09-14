Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:04

ЛАД написав: Но, вообще, если рассуждать так, как вы, то почти везде "сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ". "Почти" только потому, что я не специалист и, естественно, не знаком со всеми пенсионными системами, существующими в мире. А по сути все сегодняшние пенсии платятся за счёт людей, работающих сегодня.

ЛАД написав: И вы знаете, не интересно доказывать вам элементарные вещи.

ЛАД написав: И вы знаете, не интересно доказывать вам элементарные вещи.

Давайте перед тем как писать, вы будете хоть немного знакомиться с вопросом, а не руководствоваться принципом: "Будивельник всегда прав".

ЛАД написав: P.s. Мне всё-таки очень интересно, сколько ещё десятилетий сегодняшние про...(блемы) будут объяснять "тяжёлым наследием совка"? Очень удобная позиция.

Брехня з елементами маніпуляції...., яка стосується накопичувальних пенсій1 Всі пенсії забезпечуються товарами/послугами виготовленними людьми які ПРАЦЮЮТЬ СЬОГОДНІ2 Накопичувальна пенсія створюється самостійно платником для себеДавай розберемось спочатку з тою історією яка вже відбулась.1 В 1917 році, група неадекватів , захопивши владу - знищила основну масу тих громадян які мали заощадження і перерозподілила ці заощадження на користь люмпенів підтримуючих цю владу.Це називалось -воєнний комунізм який на протязі 1918-1921 років просрав все відібранеТак як власники заощаджень створювали супротив-їх поголовно знищили без суда і слідства.2 В 1932-1933 роках , ця сама група неадекватів , знайшла наступну групу населення в якої були заощадження, але так як ці заощадження частково були для того щоб в майбутньому вижити -влада просто відібрала ці заощадження в селян і заморила їх голодом...На вкрадені в селян тонни зерна були куплені в США заводи які провели індустріалізацію, яка в свою чергу створила ВРАЖЕННЯ в групи авантюристів під проводом сталіна-що ця індустріалізація допоможе перемогти....3 Все закінчилось повністю розореною державою яка в 1945-1950 , масово грабувала захоплені території східної європи вивозячи як репарації заводи повністю + використовуючи працю вивезених з німеччини людей.Це дало можливість в черговий раз піднятись системі яка до того жодного разу не змогла довести свою економічну ефективність4 Так як розвиток на Заході привів до того що в 1965 році і далі , життя працівника на заході стало кращим від життя в совку , група авантюристів під проводом брєжнєва, відбираючи частку заробленого прапцівниками - вбухала їх у ВПК і війну в Афганістані....5 Це вбило майбутнє пенсіонерів які повинні були жити після 1985 року...Совок впав в 1990 і НЕ ПЕРЕДАВ економічно ефективних підприємств по тій простій причині що їх НЕ ІСНУВАЛОпарочка працюючих в навколо військовій сфері не могла нагодувати 13 млн українських пенсіонерів в яких совок ЗАБРАВ заощадження яке ЗБИРАВ з них на їхню ПЕНСІЮА тут все просто1 Ті хто працюють - ті не скидають на когось вирішення СВОЇХ проблем, вони їх вирішують2 На жаль крім власне СВОЇХ проблем, вони змушені вирішувати проблеми якими їх нагородив совок.. і 22% які виплачуються пенсіонерам сьогодні, які своє зароблене здавали комуністам совка - це не моя проблема неефективності мого бізнесу.Це наслідки СОВКА. який навіть подохнувши бере з мене 22% за свої війни в афганістані і допомоги африці.3 Таким чином30 років - одне покоління післясовкове - вирішувало як свої проблеми так і проблеми совканаступних 30 років друге постсовкове покоління - буде так само вирішувати свої проблеми ... і допомагати батькам які вирішували проблеми совкаі вже третє покоління -буде вирішувати виключно СВОЇ проблеми.