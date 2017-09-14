Ніде нічого не вичерпується. Повно ресурсу, але він пищить, коли його ловлять. Паралельно можна запросити на повторне ВЛК (для уникнення корумпованої складової зробити це в іншому ТЦК) всіх «суглобників 118 кілограмових», «безсітківочників») , і вони раптом виявляться здоровими. Бо поводять вони себе так, наче вміють швидко тікати
buratinyo написав:Почему воевать не хотят? Ответ - боятся неизбежного для многих поражения в войне и надежды лучшей жизни в оккупации, полное несогласие с внешней политикой, начавшейся с момента замены многовекторности в ней на одновекторность. Умри ты сегодня, а я завтра. С удивлением констатирую для себя этот факт, выслушав чужие мнения. Хотя появление их легко можно объяснить неспособностью большинства изучать и анализировать важные события в долгосрочном контексте, рассматривая периоды времени такие как десятки лет.
"Это какой-то позор..." "боятся неизбежного для многих поражения в войне" - це ви так каліцтво чи загибель називаєте?
Великобритания готова к прямому участию в войне в Украине, — The Guardian
Речь идет о потенциальном применении всего арсенала вооружённых сил — "от истребителей до пехоты".
Зато говорится:
По словам Расмуссена, железные гарантии безопасности помогли бы президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить свой народ в необходимости мирного соглашения, которое подразумевает потерю украинских территорий.
И Андерс Фог Расмуссен сегодня не премьер Великобритании, а просто никто. Благих пожеланий было много.
О как! ЛАД аж на лайно исходит от одного намека на участие хоть одной страны нато в войне. При этом прямое участие Северной Кореи ЛАДа почему-то не беспокоит. А Британия между прочим подписала Будапештский меморандум, то есть как бы обязана нам помогать. ЛАД, не надо вопить и искать доказательства, что кроме капитуляции у нас нет вариантов. Вашу позицию здесь все давно знают. ̶П̶р̶о̶п̶а̶г̶а̶н̶д̶о̶н̶
ЛАД написав:Но, вообще, если рассуждать так, как вы, то почти везде "сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ". "Почти" только потому, что я не специалист и, естественно, не знаком со всеми пенсионными системами, существующими в мире. А по сути все сегодняшние пенсии платятся за счёт людей, работающих сегодня.
Брехня з елементами маніпуляції.... ОСЬ Правда, яка стосується накопичувальних пенсій 1 Всі пенсії забезпечуються товарами/послугами виготовленними людьми які ПРАЦЮЮТЬ СЬОГОДНІ 2 Накопичувальна пенсія створюється самостійно платником для себе
ЛАД написав:И вы знаете, не интересно доказывать вам элементарные вещи. Давайте перед тем как писать, вы будете хоть немного знакомиться с вопросом, а не руководствоваться принципом: "Будивельник всегда прав".
Давай розберемось спочатку з тою історією яка вже відбулась. 1 В 1917 році, група неадекватів , захопивши владу - знищила основну масу тих громадян які мали заощадження і перерозподілила ці заощадження на користь люмпенів підтримуючих цю владу. Це називалось -воєнний комунізм який на протязі 1918-1921 років просрав все відібране Так як власники заощаджень створювали супротив-їх поголовно знищили без суда і слідства. 2 В 1932-1933 роках , ця сама група неадекватів , знайшла наступну групу населення в якої були заощадження, але так як ці заощадження частково були для того щоб в майбутньому вижити -влада просто відібрала ці заощадження в селян і заморила їх голодом... На вкрадені в селян тонни зерна були куплені в США заводи які провели індустріалізацію, яка в свою чергу створила ВРАЖЕННЯ в групи авантюристів під проводом сталіна-що ця індустріалізація допоможе перемогти.... 3 Все закінчилось повністю розореною державою яка в 1945-1950 , масово грабувала захоплені території східної європи вивозячи як репарації заводи повністю + використовуючи працю вивезених з німеччини людей. Це дало можливість в черговий раз піднятись системі яка до того жодного разу не змогла довести свою економічну ефективність 4 Так як розвиток на Заході привів до того що в 1965 році і далі , життя працівника на заході стало кращим від життя в совку , група авантюристів під проводом брєжнєва, відбираючи частку заробленого прапцівниками - вбухала їх у ВПК і війну в Афганістані.... 5 Це вбило майбутнє пенсіонерів які повинні були жити після 1985 року... Совок впав в 1990 і НЕ ПЕРЕДАВ економічно ефективних підприємств по тій простій причині що їх НЕ ІСНУВАЛО парочка працюючих в навколо військовій сфері не могла нагодувати 13 млн українських пенсіонерів в яких совок ЗАБРАВ заощадження яке ЗБИРАВ з них на їхню ПЕНСІЮ
ЛАД написав:P.s. Мне всё-таки очень интересно, сколько ещё десятилетий сегодняшние про...(блемы) будут объяснять "тяжёлым наследием совка"? Очень удобная позиция.
А тут все просто 1 Ті хто працюють - ті не скидають на когось вирішення СВОЇХ проблем, вони їх вирішують 2 На жаль крім власне СВОЇХ проблем, вони змушені вирішувати проблеми якими їх нагородив совок.. і 22% які виплачуються пенсіонерам сьогодні, які своє зароблене здавали комуністам совка - це не моя проблема неефективності мого бізнесу. Це наслідки СОВКА. який навіть подохнувши бере з мене 22% за свої війни в афганістані і допомоги африці. 3 Таким чином 30 років - одне покоління післясовкове - вирішувало як свої проблеми так і проблеми совка наступних 30 років друге постсовкове покоління - буде так само вирішувати свої проблеми ... і допомагати батькам які вирішували проблеми совка і вже третє покоління -буде вирішувати виключно СВОЇ проблеми.
Ніде нічого не вичерпується. Повно ресурсу, але він пищить, коли його ловлять. Паралельно можна запросити на повторне ВЛК (для уникнення корумпованої складової зробити це в іншому ТЦК) всіх «суглобників 118 кілограмових», «безсітківочників») , і вони раптом виявляться здоровими. Бо поводять вони себе так, наче вміють швидко тікати
К сожалению, это сложно назвать ресурсом. Это ресурс при сталинском режиме, а у нас... Я не знаю ситуацию с СЗЧ, но при тех цифрах, которые озвучиваются, это, главным образом, резерв СЗЧ. А наши сегодняшние ВЛК, думаю, значительно чаще признают больных здоровыми, чем наоборот. Возможно, ошибаюсь, но вряд ли.
ЛАД написав:А по сути все сегодняшние пенсии платятся за счёт людей, работающих сегодня.
Це 100% вірно. До аналогічного висновку я дійшов вже багато років тому, аналізуючи пенсійну систему США.
Трохи дивно що бізнесмен будівельник не розуміє таких речей. Взагалі ці всі його тези це якась така отсєбятіна, яка інколи немає нічого спільного з реальною економікою.
Ще раз Товари/послуги пенсіонер споживає виготовленні сьогодні... А гроші на споживання цих товарів послуг він бере з своєї кишені, в яку він складав десятками років до того як вийти на пенсію. При чому нюанс На пенсію державну ( вона мінімальна) він може вийти тільки тоді коли це дозволено законом... тобто в 65-70 років А от на життя пенсіонера отримуючого кошти з власних заощаджень вже в 50 років ( це якщо ці заощадження він робив згідно державних програм) А вийти і жити за свої заощадження які в нього є внаслідок виплати всіх податків без державних програм-він може будь коли..
ПС за солідарну систему топлять тільки ті хто сьогодні не може себе забезпечити. Я б з радістю погодився за зменшення пенсійних внесків з сьогоднішніх 22 до 10 - не отримувати пенсію від держави взагалі( при умові якби мені це запропонували років 10 тому.)
Уявляєш Андрійчик я погоджувався платити за умови що не буду нічого отримувати. То як думаєш-я вмію прогнозувати/рахувати наслідки теоретично можливих рішень?
"Тётя, ты дура?" Где вы увидели "намек на участие хоть одной страны нато в войне"? Вы по ссылке ходили? Или кроме "Крымского ветра" вы ничего посмотреть не можете? theguardian у вас на компе заблокирована? Так я вам даже цитату привёл. Выдавать фейки за "намёки"... даже не знаю, как это назвать. Пропагандон, к вам не подходит в силу пола.