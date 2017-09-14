RSS
  #<1 ... 15712157131571415715
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:34

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Шо ти до того 2013 залип.
Реальні правителі залишились ті самі.
За змішення Овоща в ВР дали недостаючи голоси група Тигипка (Пінчук)
Ренат зробив вигляд нейтрального.
Власники вигнали найманого директора якій вирішив що він теж власник.


про шо ви , ротшильдів з рокфелерами ?
Україна тоді за дкілька місяців перетворилася з потенціально
великої держави на довічний сектор гази з культом якихось козаків гаврилюків
Розміняли багатовекторність мультифункціональність на аграрний додаток та мускульний щит Європи.
Заходу плювати що тут є пристойні спеціалісти - всім в окоп боронити гідність та європейський вибір
і зараз цим нитікам надто туго доходить що вони накоїли свого часу, вони продовжують відчайдушно чиплятися за утопічні ідеї як то знайти міфічну армію вєнка з силовиків чи вициганити якусь вундервафлю . А коли починає доходитм реальний стан справ - влпатовують фантастичні істерики

В кучми був вибір. Тигіпко (кандидатура від зятя), чи Яник (від обділеного батьківською турботою сина). Він зробив свій вибір не холодною голово, а гарячим сердцем.
Після 2019, для Заходу, українці стали дивакуватими чуваками які за інформаційні буси самі віддадуть все.

стали?
ти "Посіпаки" мультфільм бачив? Алюзію не зобачив?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:37

дислексія

  fox767676 написав:декларация о независимости 1991

там ще було в кінці щось щодо "переукладання союзного договору", але незламники: тут бачу, а тут щось нерозбірливо і дислексія.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:41

  fox767676 написав:
  UA написав:Бери раніше.
Кучма вирішив приватизувати прибуткову Криворіжсталь на дітей.
ФПГ хто створив?
Небухаючий професійний аппаратчик Леонид Макарич був ідеальним на перехідний час.
Вибрали людину з алкогольною залежністю...
Так що 2002, це вже наслідки більш раннього вибору народу.


копать можно глубоко
хоть до крещения руси
если при нашей памяти - то декларация о суверенитете 1990 в которой провозглашалась безъядерность и внеблоковость. писали это руховцы. от этой декларации уже отталкивались одновременно декларация о независимости 1991 и конституция 1996.
переписывание пункта о внеблоковости в пользу ес и нато, в 2019, когда Украина была крайне уязвима , это один из главных провалов Порошенко и комманды.
как по мне, ессли б Ураине на заре независимости удалось отстоять хотя бы право на символический арсенал ЯО, и постоянное место в совбезе ООН, то и внутрення политика пошла бы другим путем, меньше было бу утечек мозгов и капиталов, более качественные кадры в госупрпавлении, не было бы случайных персонажей на высших постах.
но явно непоправимое и поддержанное киевлянами случилось именно тогда с чего я обычно начинаю

це апро католико-австіяцький напрям Данила Галицького що купився на корону?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:там ще було в кінці щось щодо "переукладання союзного договору", але незламники: тут бачу, а тут щось нерозбірливо і дислексія.


факт залишається фактом - Украина вийшла из СРСР під умови дуже обмеженого суверенітету
і тоді чомусь навіть націонал-демократичному флангу, та й на фоні всесвітньої перемоги сил демократії, 52 млн країни з піднесеним суспільно-полчтичним духом, не спало на думку переглянути ці умови
а задьоргалися лише тоді коли вже світовий авторитаризм оговтався
а демократії вже почали демонструвати кризу
це не дуже послідовно, м'яко кажучи
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 13:00

  M-Audio написав:
  Banderlog написав:Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп? :lol:
Росіяне якось жеж воюють, і навіть просуваються.


Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям". Что например мешает принять закон раздающий солдатам землю в собственность, по гектару\акру\сотке за год войны? Люди ЗАЩИЩАЮТ землю? Так сделайте чтоб эта земля была ИХ, в прямом смысле. Может кто-то из простого народа, которому той земли и так не видать, будет против? Но нет же - видимо просто дешевле землю оставить себе сказав фас бусификаторам и заплатив ломам за раскрутку атаки на ухилянтов через медиа. И так во всем.
Востаннє редагувалось katso в Суб 08 лис, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 13:05

  katso написав:
  M-Audio написав:
  Banderlog написав:Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп? :lol:
Росіяне якось жеж воюють, і навіть просуваються.


Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям"

Тут: "вернути священний борг неньці", але ж суспільство не егалітарне, як при СРСР, а станове.
