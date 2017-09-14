RSS
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:04

  UA написав:Вже обговорювали.
Земля не ваше діло кому.
Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять).
Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.

Та ми в курсі, що ви ждуни лише цього і чекаєте і все для цього робите.
І кому буде гірше? Миколі вже відпетляти не вдасться, піде в мясний штурм асвабаждать ісконно русскую зємлю в Польщі.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:10


безбожники стали спеціалістами з теософії, професійні воєнні нетойвосними, і


розробник бойового робота ходить з дитячою коляскою за горіхами, тому ні робота обіцяного, ні самого в ЗСУ нема, бо #нетасітківка
Hotab
 
Повідомлень: 17089
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2530 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:14

  UA написав:
  katso написав:Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям". Что например мешает принять закон раздающий солдатам землю в собственность, по гектару\акру\сотке за год войны? Люди ЗАЩИЩАЮТ землю? Так сделайте чтоб эта земля была ИХ, в прямом смысле. Может кто-то из простого народа, которому той земли и так не видать, будет против? Но нет же - видимо просто дешевле землю оставить себе сказав фас бусификаторам и заплатив ломам за раскрутку атаки на ухилянтов через медиа. И так во всем.

Вже обговорювали.
Земля не ваше діло кому.
Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять).
Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.

А дійсно що буде? Чи тихо Микола відсидить, чи тихо Антей отримає ПМЖ коли дивиться телемарафон, чи всі квартири продав ЮА, чи чекає по ЕЕ2Е коли друзі зайдуть до Києва?
Чи донатить на свободу Фокс, тому що Тарас як і інші йому поперек горла )))
Стільки питань...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6039
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:16

  stm написав:
  UA написав:
  katso написав:Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям". Что например мешает принять закон раздающий солдатам землю в собственность, по гектару\акру\сотке за год войны? Люди ЗАЩИЩАЮТ землю? Так сделайте чтоб эта земля была ИХ, в прямом смысле. Может кто-то из простого народа, которому той земли и так не видать, будет против? Но нет же - видимо просто дешевле землю оставить себе сказав фас бусификаторам и заплатив ломам за раскрутку атаки на ухилянтов через медиа. И так во всем.

Вже обговорювали.
Земля не ваше діло кому.
Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять).
Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.

А дійсно що буде? Чи тихо Микола відсидить, чи тихо Антей отримає ПМЖ коли дивиться телемарафон, чи всі квартири продав ЮА, чи чекає по ЕЕ2Е коли друзі зайдуть до Києва?
Чи донатить на свободу Фокс, тому що Тарас як і інші йому поперек горла )))
Стільки питань...

стм тим часом захищає демографічний фронт: щороку по новому захиснику або/і захисниці
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41415
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:18

  unicdima написав:
  UA написав:Вже обговорювали.
Земля не ваше діло кому.
Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять).
Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.

Та ми в курсі, що ви ждуни лише цього і чекаєте і все для цього робите.
І кому буде гірше? Миколі вже відпетляти не вдасться, піде в мясний штурм асвабаждать ісконно русскую зємлю в Польщі.

Ляхи то якось дріб'язково.
Бачили там у вертольоті Хотаба?
В москалів всі ВОСи ті. і без відсрочок к 50 річним студентам.

UA
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:А дійсно що буде? Чи тихо Микола відсидить, чи тихо Антей отримає ПМЖ коли дивиться телемарафон, чи всі квартири продав ЮА, чи чекає по ЕЕ2Е коли друзі зайдуть до Києва?
Чи донатить на свободу Фокс, тому що Тарас як і інші йому поперек горла )))
Стільки питань...


фокс дуже жалкує що донатив (звісно що не стерненкі та притулі, але тарасу копійчина перепала). задонатив набагато більше ніж пересічний незламник
і справа навіть не в особистому бюджеті
тактика, навіть сама відчайдушна, без стратегії лише метушня перед поразкою
скільки завгодно можно мордувати микол , дрочити на типу незадіяний резерв з силовиків, мріяти що вдастся вициганити томокгавки в Трампа, що спалені бензоколонки повалять кремлівську владу - але якщо непідготовлена людина одного дня спробує бути чесною сама з собою з нею може трапитися страшна антидержавницька істерика
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4737
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:27

  flyman написав:стм тим часом захищає демографічний фронт: щороку по новому захиснику або/і захисниці

Мене цікавить бачення ЮА. Флай, у вашому випадку навіть ядерна війна не змінить нічого. Це неможливо в принципі, як і питання демографії вас також взагалі не мають цікавити, це не ваше.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6039
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:31

  fox767676 написав:
  stm написав:А дійсно що буде? Чи тихо Микола відсидить, чи тихо Антей отримає ПМЖ коли дивиться телемарафон, чи всі квартири продав ЮА, чи чекає по ЕЕ2Е коли друзі зайдуть до Києва?
Чи донатить на свободу Фокс, тому що Тарас як і інші йому поперек горла )))
Стільки питань...


фокс дуже жалкує що донатив (звісно що не стерненкі та притулі, але тарасу копійчина перепала). задонатив набагато більше ніж пересічний незламник
і справа навіть не в особистому бюджеті


Говорити про себе в третьому імені - з тобою все нормально ?
Пігулки не забув випити ?

Про себе в третьому імені говорять - люди з нестабільною психікою.
Простіше - трішки ебануті на всю голову

PS. Враховуючи, що номерний фокс донатив для поважного форумчанина freeze, то його допис заграв цікавими красками
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12556
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:36

  fox767676 написав:
  stm написав:А дійсно що буде? Чи тихо Микола відсидить, чи тихо Антей отримає ПМЖ коли дивиться телемарафон, чи всі квартири продав ЮА, чи чекає по ЕЕ2Е коли друзі зайдуть до Києва?
Чи донатить на свободу Фокс, тому що Тарас як і інші йому поперек горла )))
Стільки питань...


фокс дуже жалкує що донатив (звісно що не стерненкі та притулі, але тарасу копійчина перепала). задонатив набагато більше ніж пересічний незламник
і справа навіть не в особистому бюджеті
тактика, навіть сама відчайдушна, без стратегії лише метушня перед поразкою
скільки завгодно можно мордувати микол , дрочити на типу незадіяний резерв з силовиків, мріяти що вдастся вициганити томокгавки в Трампа, що спалені бензоколонки повалять кремлівську владу - але якщо непідготовлена людина одного дня спробує бути чесною сама з собою з нею може трапитися страшна антидержавницька істерика

Які нах томагавки, хто із притомних взагалі на це дивився?! Із неадекватних Ви ) і х... теж перелякалася того що неможливо. Але Трамп при всіх недоліках буде нагинати на гроші всіх, а тих хто не зацінив біг б'ютефул діал тричі) друзі саудити допомогають ціною нафти )
Жодного не родича там у вас немає, розумію )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6039
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:40

  stm написав:
  flyman написав:стм тим часом захищає демографічний фронт: щороку по новому захиснику або/і захисниці

Мене цікавить бачення ЮА. Флай, у вашому випадку навіть ядерна війна не змінить нічого. Це неможливо в принципі, як і питання демографії вас також взагалі не мають цікавити, це не ваше.

тож як висновок, буду відроджувати арійську філіпінську націю з гаплогрупою R1a на островах тропіків
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41415
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
