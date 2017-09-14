|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:30
UA написав:
На фронт - Бандерлог
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті - Писікот, Шаман.
ну й хтось виліз підгавкувати
1
4
5
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:50
Hotab написав:Banderlog
Ні то не на Великдень.)
Де ти, а де вона.
Нам тут в тилу краще знати 😅
так він їй бойову хфоторафию висилав...
пригадав старий анек про чукчу по повернені додому з армії
1
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:52
UA написав:
На фронт - Бандерлог
Демографія -Бандерлог
в Хорватію - уА...
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:14
antey1969 написав:
Короче, смотришь на весь этот цирк и думаешь, не дай бог туда обратно, через полтора года надо подаваться на гражданство. Мотивация железобетонная и подогревается буквально каждый день.
признайтесь, многим бегунцам кровно выгодны лозунги про войну до перемоги - чтобы не дай б-г не сняли с беженского трека оборвав мигрантский стаж?
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:43
UA написав:
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті
доктор на больних не ображається.
Но на демографію я не підписувався.
Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.
Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?
Схожі теми
