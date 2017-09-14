це ти десь в тилу і скоріш за все в тцк або пво так шо не гунди.
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:35
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:41
Тихше, воїни . А то викличете дух долярека, який якраз на цю тему любить дістати свого, покласти на стіл зі словами «а ну мого поміряй, я траншеї копав під дзижчання дронів і свист куль».
Додано: Нед 09 лис, 2025 19:16
Ну, конечно. Вот только вы со своим гнилым патриотизмом не делаете ничего для армии. Способны только на выпады в отношении языка.
Хотел написать, что Сергей Флеш делает в 1000 раз больше, но при делении на 0 получается даже не 1000, а бесконечность.
"прирбірхувати", действительно не надо.
А кусок графика можно выбирать по-разному. Если смотреть график, начиная с 2010, то видно, что цена и поднималась довольно прилично (вплоть до 120) и так же заметно падала (до 25 летом 2020). В апреле этого года она была примерно такая же, как сегодня.
А вы регулярно сообщаете: "Цена падает!", но ни разу не написали, что она поднялась. В результате можно подумать, что она уже заметно снизилась, но факту она такая же, как в апреле.
А насчёт ракет вы хотите сказать, что нам не давали Storm Shadow?
