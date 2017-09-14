RSS
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 18:35

  unicdima написав:
  UA написав:На фронт - Бандерлог
Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті - Писікот, Шаман.

Бандерлогу на фронт не можна, він не може вбивати своїх русскіх братушек, бо батюшка заругає.
Сидить собі десь в тилу, папірці пише.

це ти десь в тилу і скоріш за все в тцк або пво так шо не гунди.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 18:41

Тихше, воїни . А то викличете дух долярека, який якраз на цю тему любить дістати свого, покласти на стіл зі словами «а ну мого поміряй, я траншеї копав під дзижчання дронів і свист куль».
Hotab
 
Повідомлень: 17104
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 19:16

  flyman написав:..........
Флеш це як Монтян, тільки навпаки. З того боку поребрика теж стони 1 в 1.

Ну, конечно. Вот только вы со своим гнилым патриотизмом не делаете ничего для армии. Способны только на выпады в отношении языка.
Хотел написать, что Сергей Флеш делает в 1000 раз больше, но при делении на 0 получается даже не 1000, а бесконечность. :)

Щодо ціни нафти, теж навіщо прирбірхувати.
Те саме щодо передачі ракет.
Зображення
"прирбірхувати", действительно не надо.
А кусок графика можно выбирать по-разному. Если смотреть график, начиная с 2010, то видно, что цена и поднималась довольно прилично (вплоть до 120) и так же заметно падала (до 25 летом 2020). В апреле этого года она была примерно такая же, как сегодня.
А вы регулярно сообщаете: "Цена падает!", но ни разу не написали, что она поднялась. В результате можно подумать, что она уже заметно снизилась, но факту она такая же, как в апреле.
А насчёт ракет вы хотите сказать, что нам не давали Storm Shadow?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37305
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
