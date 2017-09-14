flyman написав:.......... Флеш це як Монтян, тільки навпаки. З того боку поребрика теж стони 1 в 1.
Ну, конечно. Вот только вы со своим гнилым патриотизмом не делаете ничего для армии. Способны только на выпады в отношении языка. Хотел написать, что Сергей Флеш делает в 1000 раз больше, но при делении на 0 получается даже не 1000, а бесконечность.
Щодо ціни нафти, теж навіщо прирбірхувати. Те саме щодо передачі ракет.
"прирбірхувати", действительно не надо. А кусок графика можно выбирать по-разному. Если смотреть график, начиная с 2010, то видно, что цена и поднималась довольно прилично (вплоть до 120) и так же заметно падала (до 25 летом 2020). В апреле этого года она была примерно такая же, как сегодня. А вы регулярно сообщаете: "Цена падает!", но ни разу не написали, что она поднялась. В результате можно подумать, что она уже заметно снизилась, но факту она такая же, как в апреле. А насчёт ракет вы хотите сказать, что нам не давали Storm Shadow?
UA написав:Демографія -Бандерлог Ображати Бандерлога в інтернеті
доктор на больних не ображається. Но на демографію я не підписувався. Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію. Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?
M-Audio написав:.......... PS Ще один невтішний висновок: багато країн вирішили свої давні проблеми (або на шляху до такого вирішеня) завдяки тому, що Росія туго загрузла в Україні, і не взмозі активно заважати такому вирішенню. Власне, завдяки цьому втручанню ці проблеми і не вирішувались впродовж десятиріч, і лише тому, що зараз хватка послабшала, з'явився шанс. Але не схоже, що хтось буде демонструвати до України якусь вдячність за такий дарунок. Місцеві очільники радше запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості.
Вас это утешает? Я бы предпочёл, чтобы мы решали "давні проблеми завдяки тому, що Росія туго загрузла" где-то подальше от нас. А начёт "вдячності" и не мечтайте. Вы правильно написали: "Місцеві очільники запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості". И, в общем, в какой-то степени будут правы - у них хватило ума не зарываться.
Banderlog написав:В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий.
Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.
але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема
Дания великая ракетостроительная держава?
Північна корея станом на сьогодні - ракетобудувальна держава, вже третю ракету за пять років запустила в сторону Японії... 500 000 корейців отримали грижу 1500000 померли з голоду..... 1 Чи знає парторг, що ракетні технології сьогодні доступні напіврозореному Ірану? повністю голодній кореї? 2 Чи розуміє парторг різницю між запуском в космос і запуском на 200-600 км? 3 Чи дійде до парторга що маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом