Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:09
Letusrock написав:
ходять чутки що Міндич втік в Ізраїль
Спокійно собі поїхав.
Дивлюся кацапсько-порохато-фіаловські журнашлюхи з самого ранку почали черговий раунд пропаганди проти Президента та його оточення, разом з корупціонерами з набу.
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:12
Ой, позорище... Генератор подключить не додумался?
У Маріїнському палаці двічі зникала електрика, коли давав інтерв’ю виданню Guardian
2
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:14
_hunter написав:
Ой, позорище... Генератор подключить не додумался?
У Маріїнському палаці двічі зникала електрика, коли давав інтерв’ю виданню Guardian
Навіщо? Щоб іноземці думали що все ок ) Вафлі будуть мабуть Бельгійські, бо щось майже все є для Єврокліра але Бельгія все ніяк )
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:15
Letusrock написав:
Здається події останніх років довели що міжнародне законодавство просто не працює, але бачу дехто продовжує ховатись за статутами ООН та іншою маячнею.
Хочу спитати заради цікавості: якщо раптом Мексика, Гватемала чи Гаїті захочуть вступити в якесь "китайське НАТО" тоді що буде?))
Або Монголія змінить конституцію і впише туди курс в НАТО, паралельно скандуючи на площах "товариш Сі - редіска". (Відповідь криється у разі про пішохода на зебрі "правого але мертвого")
Хтось тут писав пару днів тому (здаєтьсґя фокс), що Україна обрала максимально невдалий час щоб штирхати палицею в берлогу скаженого ведмедя.
А ви замість того щоб визнати що нас розвели партнери як котят, заламуєте руки волаючи до міжнародних інституцій. Невистачило розуму пропетляти за рахунок інших, тепер лишається тільки сьорбати по повній ложці незламності, запиваючи потужністю
У ждунів як завжди Україна винна.
Нагадаю ждунам, що Куба входила до соцблоку і там були навіть радянські війська, але її не знищили хоча запросто могли.
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:19
unicdima написав:
що Куба входила до соцблоку і там були навіть радянські війська, але її не знищили хоча запросто могли.
не могли бо в Куби були союзники а не соплєжуї як у нас
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:23
budivelnik написав:
Так само і тут
Навіщо американцям БУДУВАТИ для нас Петріот? якщо легше нам дати тільки те що ми не в змозі самі зробити
..
ну т.е. _вообще_ все, кроме фарбы?
Україна готує контракт зі США на постачання 25 систем протиповітряної оборони Patriot
2
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:29
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
на що?
Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"
більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.
а если не відбирають?
2
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:39
Shaman написав: flyman написав: Shaman написав:
на що?
Стамбул 2, чи як там в незламників "капітуляцію"
більшість українців теж не згодні на капітуляцію. якби ти розумів, що капітуляція - це в тебе відбирають твої кавалірки - ти б теж був проти.
перефразую трохи: більшість українців не згодні на війну "скільки потрібно", якби ти розумів що "скільки потрібно" - це коли в кінці в т.ч. і тебе бусифікують - ти б теж був проти.
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:06
Большинство народу вообще не умеет в долгосрочное планирование - вот прямо как тот товарищь Бетона - максимум на завтра могут: "я в хате занычкуюсь _авось_ тцк не найдет"...
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:12
_hunter написав:
а если не відбирають?
Для того что бы не отбирали, нужно будет перекраситься в рузкого, не все к этому готовы. Сразу вспомнились показательные выдворения на камеру людей с оккупированных территорий, которыми занимались запорожские, а точнее мелитопольские, гауляйтеры.
Да и тотальная национализация кавалерок в Донецке как бы намекает, что твои права на неё на волоске и наверняка придётся доказывать что ты не верблюд и имеешь на неё право.
