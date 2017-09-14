Додано: Вів 11 лис, 2025 09:24

Опять Романенко, цитирую



Коррупционная схема в "Энергоатоме": о чем говорят кирпичи долларов



Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили 15-месячное расследование, собрав более 1000 часов аудиозаписей. Среди фигурантов дела — министр энергетики Герман Галущенко, его советник Игорь Миронюк, бизнесмен Тимур Миндич и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.



Техническая экспертиза изъятых денежных средств



Во время обысков среди вещественных доказательств были обнаружены денежные средства в специфической упаковке, характерной для межбанковских операций высокого уровня. Это непростые пачки, а очень и очень особые.



На фото — упаковка Федерального резервного банка США (Federal Reserve Bank). Такие пачки долларов (в обёртке с полосой-штрихкодом и указанием серии — ATLANTA SERIES 06, KANSAS CITY SERIES 06) — это банковские блоки наличных, предназначенные для обращения между центробанками и крупными коммерческими банками.



Характерные признаки: Белая бумажная обёртка с чёрным штрих-кодом и текстом вроде ATLANTA SERIES или KANSAS CITY SERIES — это метки резервных банков США (в США их 12, у каждого своя метка города: Atlanta, Kansas City, New York, Chicago и т. д.). Каждый блок обычно содержит 10 000 банкнот по $100 — итого $1 000 000 в одной такой упаковке. Так упаковывают только в центробанках и на заводах-поставщиках наличности, например Bureau of Engraving and Printing или Federal Reserve Cash Services. Когда такие упаковки появляются «в поле» (в новостях, расследованиях и т. п.) — это значит, что кто-то получил неразрезанные или нераспакованные блоки прямо из банковской системы, минуя обычную розничную выдачу через банки.



Эти деньги пакует ФРС, когда НБУ заказывает в Европе в банках наличку, она приходит именно такой. Может и из штатов или через коммерц банк. Дальше эта наличка попадает в коммерческий банк. Там ее должны распаковать и попаковать в ленты банковские. Но это не произошло. То есть эта наличка прямиком из НБУ ушла к человеку. Или прямиком из скорее всего госбанка к нему. Все под камерами в НБУ происходит. Хотось бы знать куда эта партия наличных пошла, это можно отследить:)



Но более того, там еще есть странная странность серия 2006 года и 2017 года. Никто старые деньги так не хранит. Их когда печатают тогда и передают в основном. То есть их завезли в Украину скорее всего в 2006 году и в 2017 году. В НБУ такие деньги или в Райфайзене (тогда мог и Райф возить) фигурировали в транспортных накладных диапазоны серий. Можно те годы в отчетности нбу проверить, кто завез и кому передали. Тот кому передали и вынул их кешем из системы и скорее всего мимо кассы, так как при выдаче через кассу банка их должны были ПОД КАМЕРУ распечатать и пересчитать и отдать клиенту. А тут упаковка не повреждена, они завакумированы ФРС! Круто, га?!



Получается, что это бабло как подарочная бутылка, которая лежали долго в сейфе, как им дали так и они в Энергоатом занесли, не распаковывая. А эти тоже не распаковывали, так как заводская упаковка. Это и есть форма высшей коррупции, когда огромные суммы бабла даже не заморачиваются распаковывать. Просто таскают эти кирпичи десятилетиями друг друг. Эти деньги на фото - суть социальных отношений в Украине, когда капитал лежит кирпичами десятилетиями где-то в подвале на Липской, как старое варенье бабушки, которая его скирдует год от года. Коррупционеры не могут только распорядиться капиталом, потому он лежит мертвым грузом. Это как дорогое кольцо в форме кирпича, который переходит из рук в руку, демонстрируя ограниченному количеству людей элитного сословия, что у них есть этот статус – обладать кирпичом долларов и передавать, чтобы получить другие кирпичи или убитый советский завод, или убитый рудник, или убитую страну…..