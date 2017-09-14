|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:07
Hotab написав:ЛАД
Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось.
Ну знання і навички очевидно залишились
Заробляє гроші, мабуть
Саме так. Як я і пропонував примірити на себе, хочаб суто теоретично: вийшов із тим, що можна було унести в руках, хоча виїжджали всеж-таки машиною, не пішки. І доводитьсяя заробляти гроші, бо в іншому разі родина залишиться без нічого і на вулиці.
Але ж з ЛАДом того не станеться, бо "він сприйме, якщо Харків стане білгородською губернією". Хоча і я теж міг "сприйняти, що Маріуполь став донецькою народною", і відповідно зберегти багато чого, я вдячний "Азову", що утримував місто і відтягував сили ворога стільки, а не звинувачую в тому, що Маріуполь зруйнували в процесі оборони, а не "як в Бердянську і Мелітополі". І я також вдячний ЗСУ, і українському суспільству в цілому, що не дають ворогу окупувати вже всю Україну, а не звинувачую в тому, що "не хоче мирних перемовин". Я бачив ці "мирні перемовини" після виходу військових з Азовсталі, і точно не хочу такого в масштабах всієї країни.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3506
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:09
Hotab написав:ЛАД
Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось.
Ну знання і навички очевидно залишились
Заробляє гроші, мабуть
Досить можливо, що не тільки.
Наприклад, гроші. Не кажу про такі дрібниці, як авто та таке інше.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37382
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:20
ЛАД написав:
Досить можливо, що не тільки.
Наприклад, гроші. Не кажу про такі дрібниці, як авто та таке інше.
а ви в курсі, що тих хто виїздив по зеленому коридору 15-30 березня шмонали і автівки теж, і за пачку баксів(навіть менше) могли позбавити життя
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12830
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3366 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:21
У Національному антикорупційному бюро України вчора відбулася зустріч детективів із новим офіцером ФБР, який координує співпрацю у всіх розслідуваннях НАБУ, але цього разу зустріч стосувалася саме справи Тимура Міндича — фігуранта операції "Мідас", яку спільно проводять НАБУ та САП.
Як стало відомо , нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника (такі зміни відбуваються кожні 4–6 місяців), і до Києва прибув новий офіцер Федерального бюро розслідувань США. Одна з його перших робочих зустрічей із детективами була саме по кейсу Міндича. Представник ФБР постійно працює в НАБУ у межах міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення Бюро. Він має власний кабінет у будівлі НАБУ та щоденно комунікує з детективами, перебуваючи в курсі усіх розслідувань, особливо топкорупційних справ.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12830
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3366 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:22
Господар Вельзевула написав:
Наложив это на скорость продвижения, имеем не менее 15 лет активной войны.Это если по Днепру (речке). По Збручу намного дольше.
Визначати швидкість по втрачених км2 за одиницю часу не зовсім корректно, там де вороги не всунулись, то нанесли суттєві збитки, та і демографія і міграція ввесь час підточують спроможність. Думаю, що і значно менший термін війни з такою інтенсивністю буде вкрай руйнівним.
Востаннє редагувалось Ой+
в Сер 12 лис, 2025 16:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7161
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1132 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:22
M-Audio написав: Hotab написав:ЛАД
Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось.
Ну знання і навички очевидно залишились
Заробляє гроші, мабуть
Саме так. Як я і пропонував примірити на себе, хочаб суто теоретично: вийшов із тим, що можна було унести в руках, хоча виїжджали всеж-таки машиною, не пішки. І доводитьсяя заробляти гроші, бо в іншому разі родина залишиться без нічого і на вулиці.
Але ж з ЛАДом того не станеться, бо "він сприйме, якщо Харків стане білгородською губернією". Хоча і я теж міг "сприйняти, що Маріуполь став донецькою народною", і відповідно зберегти багато чого, я вдячний "Азову", що утримував місто і відтягував сили ворога стільки, а не звинувачую в тому, що Маріуполь зруйнували в процесі оборони, а не "як в Бердянську і Мелітополі". І я також вдячний ЗСУ, і українському суспільству в цілому, що не дають ворогу окупувати вже всю Україну, а не звинувачую в тому, що "не хоче мирних перемовин". Я бачив ці "мирні перемовини" після виходу військових з Азовсталі, і точно не хочу такого в масштабах всієї країни.
Ну, так чого ви "вдячні ЗСУ", а самі не йдете до їх лав?
Нехай хтось "не дає ворогу окупувати вже всю Україну"?
І ви так і не зрозуміли, що я дуже не хочу
, щоб "Харків став білгородською губернією", але задля того, щоб вціліла Україна згоджуся і на це. При необхідності.
Коли бог відняв розум, то нічого не поробиш.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37382
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:28
prodigy написав: ЛАД написав:
Досить можливо, що не тільки.
Наприклад, гроші. Не кажу про такі дрібниці, як авто та таке інше.
а ви в курсі, що тих хто виїздив по зеленому коридору 15-30 березня шмонали і автівки теж, і за пачку баксів(навіть менше) могли позбавити життя
Гроші можуть бути не тільки у вигляді "пачки баксів в авто", а, наприклад, і в вигляді депозиту/-ів в укр. банках. Ви не в курсі?
Чи були можливості
вивезти "пачку баксів", дійсно, не знаю.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37382
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|151673
|
|
|1493
|346826
|
|
|6076
|1037707
|
|