Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:07
Hotab написав:
Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось.
Ну знання і навички очевидно залишились
Заробляє гроші, мабуть
Саме так. Як я і пропонував примірити на себе, хочаб суто теоретично: вийшов із тим, що можна було унести в руках, хоча виїжджали всеж-таки машиною, не пішки. І доводитьсяя заробляти гроші, бо в іншому разі родина залишиться без нічого і на вулиці.
Але ж з ЛАДом того не станеться, бо "він сприйме, якщо Харків стане білгородською губернією". Хоча і я теж міг "сприйняти, що Маріуполь став донецькою народною", і відповідно зберегти багато чого, я вдячний "Азову", що утримував місто і відтягував сили ворога стільки, а не звинувачую в тому, що Маріуполь зруйнували в процесі оборони, а не "як в Бердянську і Мелітополі". І я також вдячний ЗСУ, і українському суспільству в цілому, що не дають ворогу окупувати вже всю Україну, а не звинувачую в тому, що "не хоче мирних перемовин". Я бачив ці "мирні перемовини" після виходу військових з Азовсталі, і точно не хочу такого в масштабах всієї країни.
1
2
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:09
Hotab написав:
Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось.
Ну знання і навички очевидно залишились
Заробляє гроші, мабуть
Досить можливо, що не тільки.
Наприклад, гроші. Не кажу про такі дрібниці, як авто та таке інше.
2
2
6
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:20
ЛАД написав:
Досить можливо, що не тільки.
Наприклад, гроші. Не кажу про такі дрібниці, як авто та таке інше.
а ви в курсі, що тих хто виїздив по зеленому коридору 15-30 березня шмонали і автівки теж, і за пачку баксів(навіть менше) могли позбавити життя
1
4
2
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:21
У Національному антикорупційному бюро України вчора відбулася зустріч детективів із новим офіцером ФБР, який координує співпрацю у всіх розслідуваннях НАБУ, але цього разу зустріч стосувалася саме справи Тимура Міндича — фігуранта операції "Мідас", яку спільно проводять НАБУ та САП.
Як стало відомо , нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника (такі зміни відбуваються кожні 4–6 місяців), і до Києва прибув новий офіцер Федерального бюро розслідувань США. Одна з його перших робочих зустрічей із детективами була саме по кейсу Міндича. Представник ФБР постійно працює в НАБУ у межах міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення Бюро. Він має власний кабінет у будівлі НАБУ та щоденно комунікує з детективами, перебуваючи в курсі усіх розслідувань, особливо топкорупційних справ.
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:22
Господар Вельзевула написав:
Наложив это на скорость продвижения, имеем не менее 15 лет активной войны.Это если по Днепру (речке). По Збручу намного дольше.
Визначати швидкість по втрачених км2 за одиницю часу не зовсім корректно, там де вороги не всунулись, то нанесли суттєві збитки, та і демографія і міграція ввесь час підточують спроможність. Думаю, що і значно менший термін війни з такою інтенсивністю буде вкрай руйнівним.
2
4
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:22
M-Audio написав: Hotab написав:
Марике он втратив квартиру, всё остальное у него, похоже, осталось.
Ну знання і навички очевидно залишились
Заробляє гроші, мабуть
Саме так. Як я і пропонував примірити на себе, хочаб суто теоретично: вийшов із тим, що можна було унести в руках, хоча виїжджали всеж-таки машиною, не пішки. І доводитьсяя заробляти гроші, бо в іншому разі родина залишиться без нічого і на вулиці.
Але ж з ЛАДом того не станеться, бо "він сприйме, якщо Харків стане білгородською губернією". Хоча і я теж міг "сприйняти, що Маріуполь став донецькою народною", і відповідно зберегти багато чого, я вдячний "Азову", що утримував місто і відтягував сили ворога стільки, а не звинувачую в тому, що Маріуполь зруйнували в процесі оборони, а не "як в Бердянську і Мелітополі". І я також вдячний ЗСУ, і українському суспільству в цілому, що не дають ворогу окупувати вже всю Україну, а не звинувачую в тому, що "не хоче мирних перемовин". Я бачив ці "мирні перемовини" після виходу військових з Азовсталі, і точно не хочу такого в масштабах всієї країни.
Ну, так чого ви "вдячні ЗСУ", а самі не йдете до їх лав?
Нехай хтось "не дає ворогу окупувати вже всю Україну"?
І ви так і не зрозуміли, що я дуже не хочу
, щоб "Харків став білгородською губернією", але задля того, щоб вціліла Україна згоджуся і на це. При необхідності.
Коли бог відняв розум, то нічого не поробиш.
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:28
prodigy написав: ЛАД написав:
Досить можливо, що не тільки.
Наприклад, гроші. Не кажу про такі дрібниці, як авто та таке інше.
а ви в курсі, що тих хто виїздив по зеленому коридору 15-30 березня шмонали і автівки теж, і за пачку баксів(навіть менше) могли позбавити життя
Гроші можуть бути не тільки у вигляді "пачки баксів в авто", а, наприклад, і в вигляді депозиту/-ів в укр. банках. Ви не в курсі?
Чи були можливості
вивезти "пачку баксів", дійсно, не знаю.
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:40
Ой+ написав: Господар Вельзевула написав:
Наложив это на скорость продвижения, имеем не менее 15 лет активной войны.Это если по Днепру (речке). По Збручу намного дольше.
Визначати швидкість по втрачених км2 за одиницю часу не зовсім корректно, там де вороги не всунулись, то нанесли суттєві збитки, та і демографія і міграція ввесь час підточують спроможність. Думаю, що і значно менший термін війни з такою інтенсивністю буде вкрай руйнівним.
+ це не просто не коректно, а зовсім неможливо.
Останні 2,5 роки в нас іде війна без різких зрушень фронту. Це досить не типова ситуація. Під час війни бувають раптово різкі прориви фронту. Пам'ятаю, freeze
ще в 2023 не виключав такої можливості, при чому не на нашу користь.
"Кто девушку кормит, ..."
Це з приводу незалежності.
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:51
Т.е. как только припрет - "возможность" посмотреть у них резко появляется?
Міндіч залишив Україну на законних підставах, — Держприкордонслужба
ㅤ
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:59
Letusrock написав: Hotab написав: pesikot написав:
[
Сьогодні річниця звільнення Херсону.
То ж нехай Letusrock пощукає відео (він гарно вміє шукати), як зустрічали російськіх окупантів в Херсоні
І як зустрічали в Херсоні українські війська
Йому просто б хоч трохи поспілкуватись з тими, хто пережив ті 9 місяців окупації.
Як до них ставились.... І активно заселяють те, що кинули ті , хто не схотів жити в окупації. А у Хантера, коли він тікав -івакуіровався від ТЦК , забрали житло, як таке що «пустующєє»?
Це дуже мило пересмикувати, маніпулювати та приписувати мені те що я ніколи не говорив.
Знову брехня, це ж ти пишешь, "як гарно в окупації, можно виїхати"
Ось знову це написав
Letusrock написав:
Ви обоє не хочете помічати що у 2022/23 для умовного пересічного який не тримається за квадратні метри було більш раціонально опинитись в Бердянську і виїхати в один кінець в якусь Канаду (і там вже співати червону калину скільки завгодно), ніж сидіти рік в підвалі фортеці Бахмут, ховаючись від КАБів і потім бути бусифікованим при спробі евакуації. Думаю цей факт ви ніколи не визнаєте.
Але, чомусь подивитись відео з Херсону не хочешь
Та приписуєшь іншим що вони визнають, а що ні
Letusrock написав:
Через нашу фірму пройшло вже більше 5 водіїв які виїхали з окупації через грузію чи білорусь. З них троє вже в Пн.Америці.
5 з мільйонів ? офігенний аргумент
До речі, а як вони виїхали ... я поясню, для того, щоб виїхати, повинна бути відмітка, що в"їхали. Це якщо українській паспорт
