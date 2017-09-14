Додано: Сер 12 лис, 2025 18:36

andrijk777 написав: Якщо в кінці кінців Україна програє війну то толку з того що "Азов" героїчно захищав Маріуполь? Це гірка правда життя.

Який толк з того що нацисти взяли Київ, Мінськ і т.д., якщо в кінці кінців вони закінчили війну в спаленому Берліні?



Набагато важливішим є все-таки результат боротьби, а не сама боротьба як така.

Показовою в цьому плані є фінська війна. Фіни героїчно боролись і досягли прекрасного результату(по-моєму).

Ви вважаєте, що зафіксувати результат боротьби можна просто зараз, або принаймні було можливо кілька місяців тому. Навіть "план Трампа" тут наводять, хоча ніхто ніколи не підтверджував, що він такий був. Але навіть якщо так, багато хто вважає, що всі ці мирні перемовини є дипломатичною імітацією і способом ведення наступальних дій, а не шляхом до завершення війни. От дивіться, тут рахували темпи просування. А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.От я вже теж писав, що фіни евакуювали все населення з територій, що мали віддати. Я не знаю, що фінське суспільство тоді могло запропонувати тим, кого евакуювали, але я бачу, що зараз пропонує українська держава. Тому я всім пропонувальщикам фінського варіанту і пропоную: примірьте на себе черевики таких от евакуйованих в нікуди і без засобів для існування.