Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:00

  prodigy написав:.........
Рекомендую передивитись тим, хто не дивився і зрозуміти, звідки корні садизму у руських

російська імперія мала всього 155 років цивілізаційного періоду(від Катьки 2 до жовтневого перевороту), але після 1917р більшовики все повернули назад.

https://www.youtube.com/watch?v=s9rR_LmeU84&t=204s

Очень культурная немецкая нация хорошо показала миру, что от "культуры нации" не так много зависит.
И можно любить Бетховена и быть садистом.
Многие старые евреи не эвакуировались, вспоминая о "культурной немецкой нации" и поведении немцев в 1МВ. За что жестоко поплатились.

Попытки объяснить что-то "всього 155 роками цивілізаційного періоду" (точнее, наверно, не "цивілізаційного", а "цивілізованого") и "більшовиками" ни к чему не приводят.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37390
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:02

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Если бы "Втратив все", то не интересовался банковскими ветками и авто.
Разумеется, неблагодарная тварь, сбежавшая от надвигающегося счастья в виде русского мира, не имеет права интересоваться ничем, кроме как где достать краюшку хлеба, чтобы дожить до завтра, и под каким мостом устроиться сегодня на ночлег. Иначе не по-скрепному как-то.

Надеялся, что вы хоть немного умнее.
Не забывайте, вы не единственный и, наверное, не самый пострадавший от войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37390
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:06

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
Рекомендую передивитись тим, хто не дивився і зрозуміти, звідки корні садизму у руських

російська імперія мала всього 155 років цивілізаційного періоду(від Катьки 2 до жовтневого перевороту), але після 1917р більшовики все повернули назад.

https://www.youtube.com/watch?v=s9rR_LmeU84&t=204s

Очень культурная немецкая нация хорошо показала миру, что от "культуры нации" не так много зависит.
И можно любить Бетховена и быть садистом.


А "культурная" российская нация показала, в современных реалиях, что они все убийцы, мародеры и насильники

И Пушкин с Чайковским особо не изменили российскую нацию
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12591
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:06

  ЛАД написав:[
Многие старые евреи не эвакуировались, вспоминая о "культурной немецкой нации" и поведении немцев в 1МВ. За что жестоко поплатились.


Может их обманули и посулили шашлычки? Хотя-не совсем обманули. Шашлычки и были, но до угольков.
Прости Господи.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:12

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Если бы "Втратив все", то не интересовался банковскими ветками и авто.
Разумеется, неблагодарная тварь, сбежавшая от надвигающегося счастья в виде русского мира, не имеет права интересоваться ничем, кроме как где достать краюшку хлеба, чтобы дожить до завтра, и под каким мостом устроиться сегодня на ночлег. Иначе не по-скрепному как-то.

Надеялся, что вы хоть немного умнее.
Не забывайте, вы не единственный и, наверное, не самый пострадавший от войны.

от ЛАД'а классическое - "я твой пример не хочу видеть, поэтому его нет"

И приём пропаганды, аппеляция к уму - "ты что-то тупое пишешь"
Фактаж тут не важен, главное, навесить ярлык, что пишущий не очень умный человек.

А потом ЛАД становится в третью позицию и пишет - тут все тупые, один я в белом, стою умный )
))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12591
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:17

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:[
Многие старые евреи не эвакуировались, вспоминая о "культурной немецкой нации" и поведении немцев в 1МВ. За что жестоко поплатились.

Может их обманули и посулили шашлычки? Хотя-не совсем обманули. Шашлычки и были, но до угольков.
Прости Господи.
Шашлычки в 1941 точно никто не сулил.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37390
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:21

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:[
Многие старые евреи не эвакуировались, вспоминая о "культурной немецкой нации" и поведении немцев в 1МВ. За что жестоко поплатились.

Может их обманули и посулили шашлычки? Хотя-не совсем обманули. Шашлычки и были, но до угольков.
Прости Господи.
Шашлычки в 1941 точно никто не сулил.

Но обещали 2-3 недели )) и "враг будет разбит, победа будет за нами"

И самое главное, в 1941 году собирались воевать, давать отпор ...
И никто не писал - нужно договорится с Гитлером
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12591
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:22

Суперпавер

Китайський міст Хунці обвалився через кілька місяців після відкриття — ось що сталося насправді
Новозбудований міст у китайській провінції Сичуань обвалився у річку лише через кілька місяців після відкриття руху. Влада повідомила, що перед тим, як споруда вступила дорогу, в області були попереджувальні знаки, включаючи видимі тріщини та
На щастя, постраждалих не повідомлено, оскільки міст був закритий лише на день раніше після того, як інженери помітили пошкодження.
Інцидент викликав гарячі дискусії в Інтернеті щодо якості будівництва та норм безпеки під час масштабного інфраструктурного буму Китаю. 🚧
#China #fblifestyle
(через New York Post)
Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41448
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США в середу оголосили про санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Ірану в розвитку виробництва ракет і дронів.
Під санкції потрапили компанії з Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України, "які керують численними мережами закупівель, що підтримують виробництво балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів в Ірані"
Одна з викритих мереж, серед іншого, з 2023 року координувала закупівлю Іраном компонентів для балістичних ракет кислоту з Китаю.
Інша мережа допомагала іранській державній компанії з закупівлями компонентів для БпЛА, використовуючи підставні компанії в Україні – ТОВ "ГК Імператив Україна" та ТОВ "Екофера"
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/12/8007033/
Water
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:26

Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Интересно девки пляшут.
Предполагается, что мы заключаем мир по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму.
Очень оригинальная логика.
До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37390
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
