Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лис, 2025 20:30
ЛАД написав:
Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Интересно девки пляшут.
Предполагается, что мы заключаем мир
по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму.
Очень оригинальная логика.
До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.
Путин предлагает отсутствие стрельбы ? Нет ? А почему ? )
даже встреча в Будапеште провалилась, потому что Путин отказался прекратить стрелять
Но ЛАД - этот факт знает, но делает вид, что этого факта не было ...
Как любой парторг
pesikot
Повідомлень: 12591
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Сер 12 лис, 2025 20:43
Абзацом вище
А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?
Тобто визнаємо Крим, а кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі. Зразу чи трохи пізніше. І? По «російському» Криму бити можна чи ні?
Пітун он відмовився від перемовин, бо українці зайшли на курщину (ну типу кацапам в Україну можна , а українцями на курщину ні).
Hotab
Повідомлень: 17125
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2532 раз.
Додано: Сер 12 лис, 2025 20:51
Hotab написав: ЛАД написав:
Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Интересно девки пляшут.
Предполагается, что мы заключаем мир
по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму.
Очень оригинальная логика.
До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.
Абзацом вище
А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?
По «російському» Криму бити можна чи ні?
А сейчас кто-то запрещает бить куда-то в сторону Москвы?
- почему с Крымом должно быть как-то иначе? 🤔
_hunter
Повідомлень: 10895
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Сер 12 лис, 2025 21:23
_hunter написав:
А сейчас кто-то запрещает бить куда-то в сторону Москвы?
- почему с Крымом должно быть как-то иначе? 🤔
Здрасьте. А вы не в курсе постоянной информационной возни на тему каким оружием можно бить по территории России, на какое расстояние можно бить по территории России, по каким объектам? Или о том, что разрешение полноценно применять оружие появляется уже к тому моменту, как оружие по факту заканчивается?
M-Audio
Повідомлень: 3509
З нами з: 23.03.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 518 раз.
