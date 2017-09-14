Додано: Чет 13 лис, 2025 00:16

А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?

Тобто визнаємо Крим, а кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі. Зразу чи трохи пізніше. І? По «російському» Криму бити можна чи ні?

РФ продолжит войну

можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік

западного

1. Кто сказал, что в результате переговоров фронт "посунеться одразу на 100-200 км"? Может ещё сразу предположим километров на 500?2. От нас никто не требовал "визнання де-юре Криму російським". Это предлагал сделать Трамп. Он это может сделать и без нашего согласия.3. Почему "Пітун відмовився від перемовин" я не знаю. А полностью доверять неназванным "осведомлённым лицам"... Простите, я из этого возраста давно вышел. Это могут быть и враги Украины, которые специально дают такие комментарии, чтобы обвинить Украину в срыве переговоров.4. Но всё это мелочи. Вы не обратили внимание, что чуть ниже вашей цитаты не говорится о том, что будет, если. Говорится, что у них будет "". Т.е. предполагается, что это сделаем мы. Так нечего стрелять "в той бік".А если начнут стрелять они, то ничего не меняется по сравнению с сегодняшней ситуацией, они будут такими же агрессорами, как сегодня.5. Мы уже давно бьём по российской территории. Да, нам не дают Томагавки и Таурусы, были ограничения на применениеоружия по росс. территории, ну так мы бьём своими дронами и ракетами(?). И, вроде, достаточно успешно. По скольким нефтегазовым предприятиям уже были прилёты? И по некоторым уже по несколько раз. И очень далеко от наших границ. Так что ничего не меняется.Но опять же, всё это детали.Главное у вас, на мой взгляд: "кацапинічого не виконують і воюють далі".Это аргумент неубиенный.Но если руководствоваться этим, то никакие переговоры не имеют смысла. Если мы заранее уверены, что никакие договоры выполняться не буду, то зачем переговоры? И зачем подписывать хоть какой договор, даже самый идеальный?Надо продолжать воевать.Только вопрос - до какого момента? До последней вербы?