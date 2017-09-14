RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15771157721577315774
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 13:15

Да, тут писали о гарантиях Норвегии по европейскому "репарационному кредиту".
И обвиняли меня в скептицизме и, как обычно, "российских нарративах".
Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для "репарационного кредита" для Украины. Тем не менее, страна не будет использовать для этого свой суверенный фонд. Об этом заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью NRK.
..........
По словам министра финансов Норвегии, решение будет принято с учетом того, каким будет финальное решение ЕС по кредиту для Украины.
https://www.unian.net/economics/finance/reparacionnyy-kredit-norvegiya-otkazalas-ispolzovat-svoy-suverennyy-fond-dlya-garantii-13194513.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37400
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 13:19

Финансист Александр Цукерман, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в сфере энергетики вместе с предпринимателем Тимуром Миндичем отрицает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом пишут "Схемы".

Мужчина заявил, что "вернется в Украину с удовольствием, когда будет время".

Сначала Цукерман сказал, что не хочет общаться, но коротко ответил на вопрос о подозрении: "Все неправда, все ложь".
https://www.unian.net/society/figurant-dela-o-korrupcii-v-energoatome-aleksandr-cukerman-nazval-obvineniya-lozhyu-13194519.html
Посмотрим, чем закончится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37400
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 13:30

Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления АО НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута.
........Кроме того, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента АО НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых сейчас проверяют правоохранительные органы, в частности:

директора по финансам и бюджетированию;
директора по правовому обеспечению;
руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".
https://www.unian.net/economics/energetics/yakob-hartmut-ot-raboty-srochno-otstranen-vice-prezident-energoatoma-13194450.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37400
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 13:48

  ЛАД написав:
Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления АО НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута.
........Кроме того, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента АО НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых сейчас проверяют правоохранительные органы, в частности:

директора по финансам и бюджетированию;
директора по правовому обеспечению;
руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".
https://www.unian.net/economics/energetics/yakob-hartmut-ot-raboty-srochno-otstranen-vice-prezident-energoatoma-13194450.html

а шо случіось? діма віщав що нічого не того, бо ніде не пишуть значить не просходіло, тільки в порохатих істєрічне підгорадло, а внєзапно така двіжуха, юнік, атзавісь і абаснуй, піпл волнуєццо
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41454
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 13:56

ЛАД


всі слова записані:
як президент боровся з корупцією

prodigy
 
Повідомлень: 12843
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 13:57

Тлг Страна УА

"По какому паспорту Миндич покинул Украину?

В сегодняшних санкциях Зеленского против фигуранта «дела Энергоатома» Миндича  обращает на себя внимание его гражданство. В указе президента Миндич обозначен как гражданин Израиля.

В то же время вчера спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко официально сообщил, что Миндич покинул страну как отец трех несовершеннолетних детей - что дает право на отсрочку от мобилизации.

Очевидно, что такую отсрочку могут получать лишь граждане Украины. То есть, Миндич в базах ГПСУ значится как украинец, а не израильтянин. В противном случае его бы выпустили за границу вне зависимости от числа детей.

Но в указе о введении санкций СНБО, повторимся, его обозначили как гражданина Израиля. Почему?

Можно предположить, что санкции, введенные против Миндича, привязаны к его израильскому паспорту, но не к украинскому. Что в теории создает лазейки для обхода ограничений.

Также, если Миндича в Украине начнут рассматривать как негражданина, процесс его экстрадиции может резко усложниться. Но для этого нужно подтверждение того, что Зеленский лишил его гражданства Украины. Чего пока не было, но, не исключено, такой указ последует.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 14:01

Если кто ещё помнит о крушении вертолёта в Броварах в январе 2023, когда погиб минвнудел, а вертолёт врезался в крышу детсада.
Домыслов было много, но прав-таки был Hotab - https://www.unian.net/lite/kino/padenie-vertoleta-s-monastyrskim-i-gromkie-razoblacheniya-v-minoborony-startoval-serial-o-rezonansnyh-rassledovaniyah-gbr-13194822.html
Следствие окончательно установило, что непосредственной причиной катастрофы стало роковое стечение обстоятельств, человеческий фактор (пилотирование), а главной причиной - ненадлежащая организация полета в сложных метеорологических условиях. Пилот не имел допуска для полетов в таких сложных условиях и должен был отложить вылет. ........
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37400
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 14:03

prodigy
Побороть коррупцию обещали все президенты.
Пока что не удалось ни одному.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37400
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но из вашего разъяснения хорошо видно, что к морали и геноциду его устранение никакого отношения не имело.
Эти задачи частично решили. Но вот ситуация в самой Ливии точно не улучшилась.

Я якраз на це й натякав любителям віри у захист дем.цінностей
Letusrock
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15771157721577315774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, flyman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 152170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 347610
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1038426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10056)
13.11.2025 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.