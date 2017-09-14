Додано: Чет 13 лис, 2025 13:57

"По какому паспорту Миндич покинул Украину?



В сегодняшних санкциях Зеленского против фигуранта «дела Энергоатома» Миндича обращает на себя внимание его гражданство. В указе президента Миндич обозначен как гражданин Израиля.



В то же время вчера спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко официально сообщил, что Миндич покинул страну как отец трех несовершеннолетних детей - что дает право на отсрочку от мобилизации.



Очевидно, что такую отсрочку могут получать лишь граждане Украины. То есть, Миндич в базах ГПСУ значится как украинец, а не израильтянин. В противном случае его бы выпустили за границу вне зависимости от числа детей.



Но в указе о введении санкций СНБО, повторимся, его обозначили как гражданина Израиля. Почему?



Можно предположить, что санкции, введенные против Миндича, привязаны к его израильскому паспорту, но не к украинскому. Что в теории создает лазейки для обхода ограничений.



Также, если Миндича в Украине начнут рассматривать как негражданина, процесс его экстрадиции может резко усложниться. Но для этого нужно подтверждение того, что Зеленский лишил его гражданства Украины. Чего пока не было, но, не исключено, такой указ последует.