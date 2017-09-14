RSS
  #
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:44

  Hotab написав:budivelnik
Описати тобі ТВОЇ перспективи?
Ти помреш і тебе засунуть 2 метри під землю, або спалять....і це відбудеться дуже швидко

«А можна мені іншого психолога?» :D

можна - бери лопату, будеш копати :lol:
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:49

  Schmit написав:Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?


Так от системы координат зависит.
Смотря откуда считать. Если с вересня то жовтень явно ближе чем квитень.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:58

Софізм

  Господар Вельзевула написав:
  Schmit написав:Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?


Так от системы координат зависит.
Смотря откуда считать. Если с вересня то жовтень явно ближе чем квитень.

Прийнято за аксіому в нашому світі час іде в одному напрямі. Так що без софізмів.
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 22:13

  BeneFuckTor написав:
  pesikot написав:так посчитай, по чём в $$ авто в России


я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.

1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 23:16

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Schmit написав:Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?


Так от системы координат зависит.
Смотря откуда считать. Если с вересня то жовтень явно ближе чем квитень.

Прийнято за аксіому в нашому світі час іде в одному напрямі. Так що без софізмів.


Правильно. Вот к примеру у нас сегодня вересень. Что наступит раньше,согласно вводной- жовтень или квитень? Воспринимайте фразу буквально, в вводной нет иных данных.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 23:39

Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм. Ну и, как обычно, обвиняли в "любви к РФ" и "защите её интересов".
Депозитарий Euroclear готов подать в суд на европейские инстанции, которые будут причастны к изъятию замороженных в ЕС активов РФ в том или ином виде для передачи их Украине, если это произойдет. О таких намерениях заявила гендиректор депозитария Валери Урбен в интервью газете Le Monde , опубликованном в субботу, 15 ноября.

Урбен считает, что любые действия, "хотя бы отдаленно напоминающие конфискацию" активов РФ, будут незаконными, пишет газета. Глава Euroclear предупредила о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву. Кроме того, глава депозитария беспокоится о статусе организации: "Для Euroclear самое важное - надежность и доверие. Мы являемся важным звеном, которое должно оставаться надежным для стабильности финансовых рынков".

По словам Урбен, если Европейский союз все же примет решение, которое будет похоже на конфискацию, и совет директоров Euroclear решит, что это негативно сказывается на деятельности организации, будет возможен ответ "судебным путем". "Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать", - заявила она. При этом Урбен отметила, что соответствующий иск пока не подготовлен, однако с 2022 года Euroclear расширил свою юридическую команду "с десятка до примерно 200 сотрудников".
https://www.dw.com/ru/euroclear-gotov-podat-v-sud-na-es-v-slucae-peredaci-rossijskih-aktivov-ukraine/a-74762006
Это к вопросу о трезвом взгляде на жизнь и о том, что: "Не хвалися, идучи на рать..."
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 23:51

це те що було у відео Соскіна від Шміта
1
3
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 00:19

  ЛАД написав:Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм. Ну и, как обычно, обвиняли в "любви к РФ" и "защите её интересов".

а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами? ;)
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 00:51

А это к нашему недавнему разговору с М-аудио.
В ходе полномасштабной войны в Украине были разрушены или повреждены свыше 236 тысяч зданий, более 2,5 млн единиц жилья (что составляет около 10 процентов жилого фонда) оказались в той или иной степени повреждены или недоступны из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 16 ноября, докладе Международной организации по миграции (IOM) при ООН, характеризующем ситуацию как "беспрецедентный жилищный кризис".

В нем указывается, что на доступности и ценовом уровне жилья сказались нехватка муниципального жилья в сочетании с недостаточно регулируемым рынком аренды и массовым бегством от войны.

По оценке экспертов IOM, свои дома были вынуждены покинуть около 10,6 млн украинцев - это почти четверть довоенного населения страны. Большинство из них выехали за границу. Две трети из 3,7 миллиона не покинувших страну беженцев испытывают трудности с оплатой нового жилья. У многих в результате зависимости от рынка аренды семейные сбережения оказались исчерпаны", - указывают авторы доклада.

В нем также отмечается, что финансовое бремя аренды продолжает сильно давить на людей, покинувших свои дома, ведь им нужно тратить на съем жилья 50 процентов или более своих доходов.
https://www.dw.com/ru/oon-v-ukraine-izza-vojny-besprecedentnyj-zilisnyj-krizis/a-74767519
Это ещё не конец войны.

Действительно ли украинская энергетика оказалась беззащитной перед ударами России и что с ней будет дальше - https://www.bbc.com/russian/articles/ckg1w3r22zdo - статья большая, поэтому цитировать не буду. Довольно объективный анализ, на мой взгляд. Без паники: "Всё пропало!", но и без розовых очков.
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ракетний удар по Балаклії: троє загиблих, десятеро поранених, серед них діти – фото
У ніч на 17 листопада російські війська завдали два ракетних удари по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі, є загиблі і поранені. Про це повідомили начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, загинули троє людей. Ще десятеро осіб отримали поранення, серед них діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідне лікування.
2
2
