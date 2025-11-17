І взагалі, чого обовʼязково не слідкував, купа вроджених хвороб, і не тільки, купа таких, що навіть причин не знають. Когось машина збила, що завгодно може бути, в дитинстві щось сталось. А здорові всі святі? Це не говорячи за те, що мобілізація - це не покарання, і мета її зовсім інша. Що в голові у людей, які таке пишуть, загадка. Напевно, тільки дике небажання самим опинитись на війні.
Faceless написав:Тоді скажіть, ви вважаєте, що людина, яка слідкувала за своїм здоровʼям, можливо сама вчилася поводитися зі зброєю, тепер має більше обовʼязків, ніж ви? Просто тому що вам так зручніше?
По закону виходить, що так, бо якщо у людей написано обмежено придатний чи для тилу, а ті повністю придатні і навчені, то їх, напевно, можуть відправляти куди завгодно і часто не треба витрачати час на навчання? А у офіцерів, наскільки я знаю, взагалі, має бути написано у військовому квитку, куди зʼявитись у випадку війни, бо в мого батька було написано у воєнніку, у випадку війни одразу зʼявитись там у якусь школу, то, коли так писали, напевно, розраховували, що всі офіцери одразу у випадку війни мають бути задіяні, а не розповідати з диванів, що хворі мають воювати, а вони - ні?
Я в шоці з цієї логіки! Ви розглядаєте участь у війні як покарання? З цієї точки зору, а не з тієї, щоб воїни були більш ефективніші і це наблизило перемогу, а не поразку, яка на нас чекає, якщо буде продовжуватись отака возня: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ а боєздатних не будуть призивати.
А ви розглядаєте запущене власне здоровʼя як індульгенцію чи як привілей, хіба ні?
Faceless написав:А ви розглядаєте запущене власне здоровʼя як індульгенцію чи як привілей, хіба ні?
Кстати, это действительно привилегия,главное что бы хвороба коррелировалась с графой в указе 402 с заветной буковкой "а". Вам не говорили в глаза с неподдельной завистью про инвалида с замененным тазобедренным "повезло ему" ? Или вот без одного глазного яблока- это ж просто жир сейчас. Руки ноги есть,здоровые как быки, и непридатни з виключенням. Функционал не нарушен, работают полноценно, права можно, у меня один знакомый даже боксировал с такой инвалидностью с детства. А разваленное тело с 5-ю грыжами в позвоночнике таки надо было запхать в учебку несмотря на все снимки и историю болезни,а оттуда, добив окончательно нагрузками-торжественно выкинуть на больничку. Чувак,кстати,тоже счастлив. Пусть и развален до конца-а статус легальный и воевать не пришлось. Искренне удивлен что пока не дошло до массовых случаев самокалеченья, замаскированных под бытовые травмы с последующим ВЛК-списанием-выездом.
Faceless написав:А ви розглядаєте запущене власне здоровʼя як індульгенцію чи як привілей, хіба ні?
Кстати, это действительно привилегия,главное что бы хвороба коррелировалась с графой в указе 402 с заветной буковкой "а". Вам не говорили в глаза с неподдельной завистью про инвалида с замененным тазобедренным "повезло ему" ? Или вот без одного глазного яблока- это ж просто жир сейчас. Руки ноги есть,здоровые как быки, и непридатни з виключенням. Функционал не нарушен, работают полноценно, права можно, у меня один знакомый даже боксировал с такой инвалидностью с детства. А разваленное тело с 5-ю грыжами в позвоночнике таки надо было запхать в учебку несмотря на все снимки и историю болезни,а оттуда, добив окончательно нагрузками-торжественно выкинуть на больничку. Чувак,кстати,тоже счастлив. Пусть и развален до конца-а статус легальный и воевать не пришлось. Искренне удивлен что пока не дошло до массовых случаев самокалеченья, замаскированных под бытовые травмы с последующим ВЛК-списанием-выездом.
Це просто жах. Якщо все дійсно так і метою 90% стало будь-якою ціною не потрапити на війну, і вони ладні вже запхати туди кого завгодно, аби не себе (я он писав, на фупі вже артилерист-старлєй з Португалії закликає хапати бабусь до 70 років), хочуть перетворити мобілізацію на покарання для тих, коли вони вважать гірше, нижче, краще (що завгодно, що прийде у збочену голову) за себе, і при цьому це ще й виливається в те, що не воюють найбоєздатніші, і не намагатись нічого змінити, то слід поглянути тверезо на ситуацію, що нам світить у цій війні з переважаючим ворогом? Чекати на диво, що путлер сдохне чи ше шось станеться? А потім дивуємось, звідки і СЗЧ, та ще й серед людей, які були вмотивовані. До речі, про самокаліцтво, декілька місяців тому я читав на фупі зведення від якихось тцкшників, вони писали, що в рамках мобілізаційних заходів виявили там ухилянтів, СЗЧшників і т.д., і випадки самокаліцтва, і були притягнуті до відповідальності. Я ще тоді знайшов, що, дійсно, є така стаття і там за це тюрма, але та стаття стосується військовослужбовців, а в нас, виходить, вже цивільні таке роблять (якщо це в рамках мобілізаційних заходів), та їх за це ще й притягають до відповідальності незрозуміло згідно з чим..
Faceless написав:А ви розглядаєте запущене власне здоровʼя як індульгенцію чи як привілей, хіба ні?
Кстати, это действительно привилегия,главное что бы хвороба коррелировалась с графой в указе 402 с заветной буковкой "а". Вам не говорили в глаза с неподдельной завистью про инвалида с замененным тазобедренным "повезло ему" ? Или вот без одного глазного яблока- это ж просто жир сейчас. Руки ноги есть,здоровые как быки, и непридатни з виключенням. Функционал не нарушен, работают полноценно, права можно, у меня один знакомый даже боксировал с такой инвалидностью с детства. А разваленное тело с 5-ю грыжами в позвоночнике таки надо было запхать в учебку несмотря на все снимки и историю болезни,а оттуда, добив окончательно нагрузками-торжественно выкинуть на больничку. Чувак,кстати,тоже счастлив. Пусть и развален до конца-а статус легальный и воевать не пришлось. Искренне удивлен что пока не дошло до массовых случаев самокалеченья, замаскированных под бытовые травмы с последующим ВЛК-списанием-выездом.
Це просто жах. Якщо все дійсно так і метою 90% стало будь-якою ціною не потрапити на війну, і вони ладні вже запхати туди кого завгодно, аби не себе (я он писав, на фупі вже артилерист-старлєй з Португалії закликає хапати бабусь до 70 років), хочуть перетворити мобілізацію на покарання для тих, коли вони вважать гірше, нижче, краще (що завгодно, що прийде у збочену голову) за себе, і при цьому це ще й виливається в те, що не воюють найбоєздатніші, і не намагатись нічого змінити, то слід поглянути тверезо на ситуацію, що нам світить у цій війні з переважаючим ворогом? Чекати на диво, що путлер сдохне чи ше шось станеться? А потім дивуємось, звідки і СЗЧ, та ще й серед людей, які були вмотивовані. До речі, про самокаліцтво, декілька місяців тому я читав на фупі зведення від якихось тцкшників, вони писали, що в рамках мобілізаційних заходів виявили там ухилянтів, СЗЧшників і т.д., і випадки самокаліцтва, і були притягнуті до відповідальності. Я ще тоді знайшов, що, дійсно, є така стаття і там за це тюрма, але та стаття стосується військовослужбовців, а в нас, виходить, вже цивільні таке роблять (якщо це в рамках мобілізаційних заходів), та їх за це ще й притягають до відповідальності незрозуміло згідно з чим..
Ви ж теж добровольцем не йдете, очікуєте, що поперед вас будуть якісь там силовики і інші "бики". То чого ви дивуєтеся? Що інші мають думати інакше і бадьоро поперед вас йти добровольцями? Покинути свої сімʼї і роботу, щоб ви не напрягалися?