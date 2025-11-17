Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
UA написав:Мене всеж таки цікавить БУ комірки LiFePO4 (які в більшості українців) працють? чи не дуже?
Не понятен вопрос. Любой аккум после первого же подключения к чему-то ставится б/у. Работает. С возрастом и количеством проделанных циклов, разумеется, ёмкость падает. Может и совсем банка из строя выйти. Я так одну говносборку уже выкинул. С какой скоростью идёт ухудшение зависит от качества банки. Я не знаю какого они качества у большинства.
А ремонт зарядных станций - это вообще не про аккумы должно бы быть. Хотя может у него и услуга замены акка есть и так популярна, чтобы квартиру покупать. Но зарядная станция - это частный случай UPS, а раньше мастера по их ремонту не так, чтобы олигархически зарабатывали.
Більшість прямокутний LiFePO4 комірок в Україні це глибоке БУ десь 2015-2018 років випуску яке зняли з парохода чи літака відправили в Китай на утилізацію, де перепакували в яскраву сині плівку, приварили точечною сваркою нові шпильки для болтів та продали. В зарядній станції може вилитіти запчастина за 50 центів, а за ремонт візьмуть половину вартості станції, це якщо клієнт гарно кланявся перед майстром і згоден почекати в черзі пару місяців.
UA написав:[ Більшість прямокутний LiFePO4 комірок в Україні це глибоке БУ десь 2015-2018 років випуску яке зняли з парохода чи літака відправили в Китай на утилізацію, де перепакували в яскраву сині плівку, приварили точечною сваркою нові шпильки для болтів та продали. .
Он там даже единицы выдержать не может. Если у него инвертор потребляет 50 Вт в час, значит инвертор у него на 7.2 кВт/ч, а не 7.2 кВт. Про потери в 20% на инвертировании правда.
Ну так LiFePO4 слід залишати 20%, а не 5% як він каже. Мене всеж таки цікавить БУ комірки LiFePO4 (які в більшості українців) працють? чи не дуже? Чому питаю. Дзвонить мені колишній орендар в дешевому сегменті (майстер по ремонту ноутбуків та ін. ) та питає про купівлю 3к квартири з ремонтом в популярному районі... Маючи уявлення про його доходи питаю - Ти в ТЦК влаштувався? Каже на ремонті зарядних станцій піднявся...
А ви їх продавали, чи звідки у вас оцінка, що 90% це б/в?