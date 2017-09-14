|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 17 лис, 2025 08:35
Shaman написав: ЛАД написав:
Интересно о Стерненко. Не знал, что он выкормыш Пинчука. Странно. Неужели Пинчук не мог найти никого, более приличного?
Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰
Banderlog
Повідомлень: 3935
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 09:40
ЛАД написав:
о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву
Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1173
З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
BeneFuckTor написав: pesikot написав:
так посчитай, по чём в $$ авто в России
я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.
якщо авто в КНР продається за 160к юанів (в рублях це 1.8млн руб), а рф ціна в салонах 2.8-2,9млн руб, то порахуй в доларах по курсу 80 -виходить 35-36к дол,
у 2021 за такі гроші продавали Camry у повній комплектації
то питання- який реальний купівельний курс рубля (120 чи 150), весь імпорт (починаючи з ліків) бізнес рахує по 150-170 (бо закладає у товар всі накрути: мито, акциз, логістику)
prodigy
Повідомлень: 12871
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3367 раз.
- Подякували: 3355 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 09:56
BeneFuckTor написав: pesikot написав:
так посчитай, по чём в $$ авто в России
я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.
В нашем мире всё друг в друга конвертируется по какому то кросс/курсу, соответственно цена в долларха индикатив для сравнения всего лишь.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1173
З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 10:03
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву
Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
У постах обліківки ЛАД міжнародне право (як і все інше) працює лише на виправдовування рф. Ви не знайдете у нього жодних звинувачень агресора або підтримки ЗСУ.
fler
Повідомлень: 5953
З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 10:06
alex_dvornichenko написав: BeneFuckTor написав: pesikot написав:
так посчитай, по чём в $$ авто в России
я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.
В нашем мире всё друг в друга конвертируется по какому то кросс/курсу, соответственно цена в долларха индикатив для сравнения всего лишь.
За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.
Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.
Переводим в долари.
Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.
flyman
Повідомлень: 41476
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 10:37
flyman написав:
За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.
Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.
Переводим в долари.
Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.
Висновок правильний , але хід думок = порівняв тепле з м'яким )))
fler
Повідомлень: 5953
З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
