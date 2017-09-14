Banderlog написав:мова не про волонтерів а про "собіратєлєй" в них закупівлі безконтрольні це факт а те що їм можно більше довіряти ніжукроборонпрому це не факт. Це ваше припущення, безпідставне.
якщо в тебе проросло зерно підозри до людини, якій донатять більше двох мільйонів, то шукай проблему в середині себе
не треба нічого в середині мене шукати. То тут бють себе копитами в груди, що розвинута демократія то дієві механізми. То створюють паралельні державним структури на "чистій довірі". Раз такий чесний стерненко беріть його в укроборонпром і хай за ним дивиться "наглядова рада". Ніяких підстав їм вірити більше ніж державі я не бачу.
а чого створюють? бо держава неефективна в деяких моментах? а хто ж його візьме в оборонпром - хто там вирішує, кого призначити - держава чи якийсь "смотрящі"? ти не віриш - та не вір собі. головне, що інші вірять.
а після останніх новин дуже дивно чути, що державі треба довіряти більше - зараз навпаки треба передивлятися всі механізми контролю держави...
pesikot написав:Якщо НАБУ - це засіб контролю Трампа, то чому ти проти ? )
Ти ж писав про це декілька днів, як ти проти НАБУ ... чи "колебался вместе с генеральной линией" )
Я проти набу. Це засіб іноземного контролю. Краще б за нас домовляоись українці а не трамп.
я перший раз з тим, що СБУ це більше про гроші стикнувся ще в 2003 році. й з тих пір стало лише гірше - лише про гроші. з прокуратурою так не стикався, але ситуація там схожа. тому казати - нехай СБУ з прокуратурою борються з корупцією - це зараз як бджоли проти меду. гадаю ти все це знаєш краще за мене.
й коли створюють нову структуру проти корупцію, хто гучніше волає - звісно корупціонери. й ти чомусь в тому таборі... бо як працювати з СБУ ти знаєш? а тут... ті хто топять проти НАБУ та корупції - ти зрозумів...
й іноземний контроль - це плюс. іноземці контролюють, щоб працювала інституція, а не особистості. побудуємо систему - потреба в контролі відпаде.
й насмішніше, що в церкву з іноземним контролем, ти аж бігаєш що показує твоє лицемірство. бо американський контроль це погано, руський контроль - це добре. ось проста формула й твоя, й ЛАДа
ЛАД написав:serg1974 Что писал freeze о Стерненко, подробно не помню. В двух словах - бандит обыкновенный. Моё мнение о резком превращении его в "интеллигента" и появлении у него очков вполне укладывается в версию, что его кто-то подобрал и продвигает
Наскільки я памятаю, що були проблеми з облікуванням та списанням отриманої від Стерненка МТД. Через те, що МТД привезли, а на документи забили. Насправді доволі нетипова ситуація - як правило в/ч не дуже хоче ставити на облік і потім списувати МТД, тому що це зайва паперова робота. А фондам це потрібно для звітності. Але у Стерненка на той час все йшло через картки і такою проблеми не було. Але по факту, це ніяк не говорить про його чесність чи нечесність. Це тільки каже про потенційні ризики для ваших грошей, якщо ви вишлете їх йому. Але на даний момент у Стерненка відкритий фонд. Це Микола, здаєтсья, казав, що Стерненко ураження чужими дронами видавав за ураження своїми. Наразі це всі факти які я бачив на цьому форумі від людей які безпосередньо з ним стикалися.
Shaman написав:коли припинете використовувати слово "пропагандист" в кожному дописі стосовно мене, тоді можливо прислухаємось до ваших побажань щодо особистотей. а до цього не витрачайте час зі своїм пеньком в оці
Устал я от вас... Пропагандист, вроде, вполне уважаемая профессия. И личность это никак не характеризует. В отличие от ваших выпадов. И даже ИРПпИ тоже личность не характеризует, а только методы и уровень. И в ответе Hotab"у вы фактически сами признались, что вы здесь выступаете пропагандистом.
втомились - відпочиньте. але насправді, у вас аргументів немає, то по справах нічого не пишете. ось вже втома з'явилася.
пропагандист - поважна професія - розсмішили. гроші модна підняти, але цинічним людям... головне, ви знаєте, що я не пропагандист - відповідно, свідомо брешете а потім - "а почему вы ко мне так относитесь?" - а як я має відноситися до людини, яка постійно мене оббріхуєте?
а руськофільство - так це констатація факту. я ж вам питав декілька раз - в чому зараз перевага союзу з Рашею? окрім російською мови. жодного разу не відповіли, але вперто штовхаєте туди країну.
Тут вы просто соврамши. И не впервые. Я не раз писал, что шансы на прогресс у нас есть только в союзе с Европой. Ориентация на РФ обрекает нас на застой и дальнейшее отставание.
оце потужний висновок, так й зафіксуємо. але тоді який фінський варіант? фіньский варіант "обрекает нас на застой и дальнейшее отставание". зобов'язання перед Рашею мають бути мінімальними.
про Енергоатом не зрозумів допис - stm впливає? але вона хоч притримується логіки, хоча й своєрідної, а увас просто незрозуміле речення. про вирішувати питання це було Бандерлогу, гадаю він зрозумів
якраз в нас біда з системами контролю. одна з таких систем - наглядові ради. й здається, ви з тих, хто теж проти рад. в Енергоатомі цю раду саботували - на відміну від Укренерго. але парадокс нашої держави - Кудрицький отримав підозру за те, що не хотів лягати під цю ж команду... відчуваєте різницю, кого доганяє НАБУ й кого ДБР?
Я, в свою очередь, не понимаю, что вы не поняли об Энергоатоме. Что там воровали, несмотря на контроль? А контроль там не только со стороны наглядової ради. То, что "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би" вы написали Бандерлогу, я понял (это, кстати, тоже "переход на личности"). На это и ответил. Неужели не поняли? По смыслу близко к: "Вор кричит - держи вора!" Просто не захотел написать так грубо и прямолинейно.
крадуть в нас зараз на ВСІХ держпідприємствах. взагалі держава це найгірший власник, а в нас це ще ускладнено. але коли намагаються структурували, то починаються відпази верески про іноземний контроль, який нам не потрібен - чудасія.
а чим займався Бандерлог до війни? не треа вигадувати, треба лише читати, що люди самі пишуть. ви мене тепер ще починає звинувачувати у шахрайстві? на відміну від вас я цим час від часу займаюся, тому такі закиди про мене видають саме шахраїв, або не дуже розумних людей
а питання довіри воно таке - ви ж Стерненко поливаєте брудом? а якого? ви його знаєте? десь перетинались? за те, що зарізав гівнюка, що напав на нього з ножем? в США перестріляв би нападників всі три рази - й була б оборона. ви забуваєте - на НЬОГО НАПАЛИ, він захищався...
Угу. Бежал стометровку, чтобы убить - "защищался". И я помню, что ещё тогда писал о Стерненко freeze. Простите, я ему больше доверяю. И много другого, что его характеризует.
вибачаю. а більше вірю prodigy. вірте кому хочете, але не треба накидати,бо інфо у вас немає. починаючи з того, хто там за ким бігав. й ви про ГОЛОВНЕ забули - на нього напали з ножем. втретє за півроку. вже писав - зарізав би в перший раз - інщих нападів може й не було б...
ЛАД написав:... Что писал freeze о Стерненко, подробно не помню. В двух словах - бандит обыкновенный. Моё мнение о резком превращении его в "интеллигента" и появлении у него очков вполне укладывается в версию, что его кто-то подобрал и продвигает. Высказанное недавно мнение, что это Пинчук, меня удивило, но только тем, что это именно Пинчук.
Російський посланець Дмитрієв висловив оптимізм щодо шансів на успіх угоди та заявив, що Москва відчуває, що російську позицію справді чують.
Підтверджую. Перший пунк розроблений разом уєбать атакамсами військовий аеропорт у Воронежі - дан. Другий - уєпать одну Китайську компанію з переробки нафти від орків - теж дан. Третій - зустріч с принцем Саудитів щоб зміцнити низьку ціну нафти на міжнародному ринку та замінити у індусів оркостан.