ЛАД написав: Shaman написав: коли припинете використовувати слово "пропагандист" в кожному дописі стосовно мене, тоді можливо прислухаємось до ваших побажань щодо особистотей. а до цього не витрачайте час зі своїм пеньком в оці коли припинете використовувати слово "пропагандист" в кожному дописі стосовно мене, тоді можливо прислухаємось до ваших побажань щодо особистотей. а до цього не витрачайте час зі своїм пеньком в оці

Устал я от вас...

Пропагандист, вроде, вполне уважаемая профессия. И личность это никак не характеризует.

В отличие от ваших выпадов. И даже ИРПпИ тоже личность не характеризует, а только методы и уровень. И в ответе Hotab"у вы фактически сами признались, что вы здесь выступаете пропагандистом.

а руськофільство - так це констатація факту. я ж вам питав декілька раз - в чому зараз перевага союзу з Рашею? окрім російською мови. жодного разу не відповіли, але вперто штовхаєте туди країну. Тут вы просто соврамши. И не впервые.

Я не раз писал, что шансы на прогресс у нас есть только в союзе с Европой. Ориентация на РФ обрекает нас на застой и дальнейшее отставание.





якраз в нас біда з системами контролю. одна з таких систем - наглядові ради. й здається, ви з тих, хто теж проти рад. в Енергоатомі цю раду саботували - на відміну від Укренерго. але парадокс нашої держави - Кудрицький отримав підозру за те, що не хотів лягати під цю ж команду... відчуваєте різницю, кого доганяє НАБУ й кого ДБР? про Енергоатом не зрозумів допис - stm впливає? але вона хоч притримується логіки, хоча й своєрідної, а увас просто незрозуміле речення. про вирішувати питання це було Бандерлогу, гадаю він зрозумівякраз в нас біда з системами контролю. одна з таких систем - наглядові ради. й здається, ви з тих, хто теж проти рад. в Енергоатомі цю раду саботували - на відміну від Укренерго. але парадокс нашої держави - Кудрицький отримав підозру за те, що не хотів лягати під цю ж команду... відчуваєте різницю, кого доганяє НАБУ й кого ДБР? Я, в свою очередь, не понимаю, что вы не поняли об Энергоатоме.

Что там воровали, несмотря на контроль?

А контроль там не только со стороны наглядової ради.

То, что "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би" вы написали Бандерлогу, я понял (это, кстати, тоже "переход на личности"). На это и ответил. Неужели не поняли?

Я, в свою очередь, не понимаю, что вы не поняли об Энергоатоме.

Что там воровали, несмотря на контроль?

А контроль там не только со стороны наглядової ради.

То, что "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би" вы написали Бандерлогу, я понял (это, кстати, тоже "переход на личности"). На это и ответил. Неужели не поняли?

По смыслу близко к: "Вор кричит - держи вора!" Просто не захотел написать так грубо и прямолинейно.

а питання довіри воно таке - ви ж Стерненко поливаєте брудом? а якого? ви його знаєте? десь перетинались? за те, що зарізав гівнюка, що напав на нього з ножем? в США перестріляв би нападників всі три рази - й була б оборона. ви забуваєте - на НЬОГО НАПАЛИ, він захищався... Угу.

Бежал стометровку, чтобы убить - "защищался".

Угу.

Бежал стометровку, чтобы убить - "защищался".

И я помню, что ещё тогда писал о Стерненко freeze. Простите, я ему больше доверяю. И много другого, что его характеризует.

втомились - відпочиньте. але насправді, у вас аргументів немає, то по справах нічого не пишете. ось вже втома з'явилася.пропагандист - поважна професія - розсмішили. гроші модна підняти, але цинічним людям... головне, ви знаєте, що я не пропагандист - відповідно, свідомо брешетеа потім - "а почему вы ко мне так относитесь?" - а як я має відноситися до людини, яка постійно мене оббріхуєте?оце потужний висновок, так й зафіксуємо. але тоді який фінський варіант? фіньский варіант "обрекает нас на застой и дальнейшее отставание". зобов'язання перед Рашею мають бути мінімальними.крадуть в нас зараз на ВСІХ держпідприємствах. взагалі держава це найгірший власник, а в нас це ще ускладнено. але коли намагаються структурували, то починаються відпази верески про іноземний контроль, який нам не потрібен - чудасія.а чим займався Бандерлог до війни? не треа вигадувати, треба лише читати, що люди самі пишуть. ви мене тепер ще починає звинувачувати у шахрайстві?на відміну від вас я цим час від часу займаюся, тому такі закиди про мене видають саме шахраїв, або не дуже розумних людейвибачаю. а більше вірю. вірте кому хочете, але не треба накидати,бо інфо у вас немає. починаючи з того, хто там за ким бігав. й ви про ГОЛОВНЕ забули - на нього напали з ножем. втретє за півроку. вже писав - зарізав би в перший раз - інщих нападів може й не було б...