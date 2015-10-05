Мужчина в меняющемся мире". В конце XX в. человечество неожиданно обнаружило, что самым слабым звеном современного воспитания являются мальчики: они больше болеют, хуже учатся, чаще совершают преступления и рискованные поступки. Какова природа мальчишества как социокультурного явления? От чего зависят присущие или приписываемые мальчикам свойства? Всегда ли они одинаковы? Каково реальное положение мальчика в современной семье, школе и социуме? Каким он видит себя и свое тело? Как формируются и реализуются мальчишеские представления о мужественности? Каково приходится мальчикам, которые не могут или не хотят соответствовать предлагаемому нормативному канону? В каком направлении развивается современная тендерная педагогика? Обобщая данные мировых междисциплинарных исследований, ученый не дает педагогических рецептов, но его книга необходима каждому, кто готов думать над этими вопросами.
В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу «Мальчик - отец мужчины». читать онлайн книгу «Мальчик - отец мужчины» перейдите по указанной ссылке.
кавказское аталычество. Слово «аталык» (от тюркского ата– отец) буквально означает лицо, заменяющее отца, выступающее в роли отца. «Воспитание ребенка в семье аталыка в принципе не отличалось от воспитания в родительском доме. Разница была лишь в том, что, по обычаю, аталык должен был воспитывать ребенка еще более тщательно, чем собственных детей. Впоследствии обоим предстоял своего рода экзамен: воспитанник должен был публично показать все, чему его научили. Происходило это уже в родительском доме, куда у адыгов юноша обычно возвращался, по одним данным, с наступлением совершеннолетия, по другим – ко времени женитьбы. У части адыгских групп и других народов, у которых аталычество было выражено слабее, в частности у осетин, ребенка могли вернуть значительно раньше.
За все эти годы ребенок виделся с родителями не более одного-двух раз. При этом родители, следуя обычаям избегания, при свидании никак не проявляли своих чувств и даже делали вид, будто не узнают сына. Тот, со своей стороны, зачастую даже не знал, кому его привезли показывать. Поэтому воспитывающийся у аталыка юноша возвращался в родительский дом как в чужую семью, и должны были пройти годы, прежде чем он привыкал к родне. Между братьями, которые всегда воспитывались у разных аталыков, сохранялась отчужденность. Напротив, с семьей аталыка у воспитанников устанавливалась близость, приравнивавшаяся адатами к кровной, если не большей» (Смирнова, 1983. С. 78–79).
Ученые объясняют этот феномен по-разному.
Одни выдвигают на первый план социально-педагогические мотивы: сыновей отсылают из дома, чтобы не разбаловать их и одновременно избежать конфликтных ситуаций, как Эдипов комплекс, соперничество отца и сына и т. п.
Другие связывают возникновение института воспитательства с трансформацией матриархальных порядков под воздействием отцовского права.
Третьи дополняют эту мысль указанием на первобытную общность детей, которая в более сложных обществах пережиточно сохраняется в виде специфических правил избегания, нормативно ограничивающих личные контакты между родителями и детьми.
Четвертые подчеркивают, что передача детей на воспитание в чужую семью способствует развитию искусственного родства, укреплению внутриобщинных связей, а также феодальной взаимозависимости.
Пятые выдвигают на первый план функции ученичества, необходимость обучения детей определенным занятиям, которыми трудно овладеть в родительской семье.
Если сравнить нормативные характеристики а) ребенка, отдаваемого на воспитание, б) лиц, которым поручается ребенок, в) выполняемых ими функций и г) социального статуса воспитанника, картина выглядит довольно запутанной.
В одних обществах в чужие семьи передают всех детей, в других – преимущественно или исключительно мальчиков.
мое мнение аталычество это часть социалиализации необходимая для поддержания общественных связей между семьями. То чего сейчас нет. Поэтому человек человеку волк. Каждый замкнулся на своей семье, а 1й закон термодинамики никто не отменял. На выходе имеем каждый год рост эмоциональных расстройств и дефицитов. Не может ребенок общаться только с родителями, это деградация. Чтобы кого то любить ребенок должен сделать добровольный выбор этого значимого человека. "Материнского инстинкта" - безусловной любви к родителям у детей нет. Поэтому сироты вполне нормально живут и развиваются. Миллион исследований на эту тему.
Faceless написав:Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:)
вы то точно знаете как надо. У вас есть уверенность, что в пещерных сообществах дети знали кто их отцы? Как человечество выжило без этого и в годы лишений (войны, голодоморы, эпидемии). Тысячи лет детей воспитывали рандомные люди.
Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.
С современного тепличного ребенка сдувают пыль в страхе что она вызовет травму. А травму по факту вызывает золотая клетка. У современного ребенка всё есть с избытком, кроме свободы.