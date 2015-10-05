Форуми / Все про гроші: інші

В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу «Мальчик - отец мужчины». читать онлайн книгу «Мальчик - отец мужчины» перейдите по указанной ссылке.



https://loveread.ec/read_book.php?id=46868&p=1



(бесплатно)



Мужчина в меняющемся мире". В конце XX в. человечество неожиданно обнаружило, что самым слабым звеном современного воспитания являются мальчики: они больше болеют, хуже учатся, чаще совершают преступления и рискованные поступки. Какова природа мальчишества как социокультурного явления? От чего зависят присущие или приписываемые мальчикам свойства? Всегда ли они одинаковы? Каково реальное положение мальчика в современной семье, школе и социуме? Каким он видит себя и свое тело? Как формируются и реализуются мальчишеские представления о мужественности? Каково приходится мальчикам, которые не могут или не хотят соответствовать предлагаемому нормативному канону? В каком направлении развивается современная тендерная педагогика? Обобщая данные мировых междисциплинарных исследований, ученый не дает педагогических рецептов, но его книга необходима каждому, кто готов думать над этими вопросами.





рандомный отрывок



кавказское аталычество. Слово «аталык» (от тюркского ата– отец) буквально означает лицо, заменяющее отца, выступающее в роли отца. «Воспитание ребенка в семье аталыка в принципе не отличалось от воспитания в родительском доме. Разница была лишь в том, что, по обычаю, аталык должен был воспитывать ребенка еще более тщательно, чем собственных детей. Впоследствии обоим предстоял своего рода экзамен: воспитанник должен был публично показать все, чему его научили. Происходило это уже в родительском доме, куда у адыгов юноша обычно возвращался, по одним данным, с наступлением совершеннолетия, по другим – ко времени женитьбы. У части адыгских групп и других народов, у которых аталычество было выражено слабее, в частности у осетин, ребенка могли вернуть значительно раньше.



За все эти годы ребенок виделся с родителями не более одного-двух раз. При этом родители, следуя обычаям избегания, при свидании никак не проявляли своих чувств и даже делали вид, будто не узнают сына. Тот, со своей стороны, зачастую даже не знал, кому его привезли показывать. Поэтому воспитывающийся у аталыка юноша возвращался в родительский дом как в чужую семью, и должны были пройти годы, прежде чем он привыкал к родне. Между братьями, которые всегда воспитывались у разных аталыков, сохранялась отчужденность. Напротив, с семьей аталыка у воспитанников устанавливалась близость, приравнивавшаяся адатами к кровной, если не большей» (Смирнова, 1983. С. 78–79).



Ученые объясняют этот феномен по-разному.



Одни выдвигают на первый план социально-педагогические мотивы: сыновей отсылают из дома, чтобы не разбаловать их и одновременно избежать конфликтных ситуаций, как Эдипов комплекс, соперничество отца и сына и т. п.



Другие связывают возникновение института воспитательства с трансформацией матриархальных порядков под воздействием отцовского права.



Третьи дополняют эту мысль указанием на первобытную общность детей, которая в более сложных обществах пережиточно сохраняется в виде специфических правил избегания, нормативно ограничивающих личные контакты между родителями и детьми.



Четвертые подчеркивают, что передача детей на воспитание в чужую семью способствует развитию искусственного родства, укреплению внутриобщинных связей, а также феодальной взаимозависимости.



Пятые выдвигают на первый план функции ученичества, необходимость обучения детей определенным занятиям, которыми трудно овладеть в родительской семье.



Если сравнить нормативные характеристики а) ребенка, отдаваемого на воспитание, б) лиц, которым поручается ребенок, в) выполняемых ими функций и г) социального статуса воспитанника, картина выглядит довольно запутанной.



В одних обществах в чужие семьи передают всех детей, в других – преимущественно или исключительно мальчиков.



мое мнение аталычество это часть социалиализации необходимая для поддержания общественных связей между семьями. То чего сейчас нет. Поэтому человек человеку волк. Каждый замкнулся на своей семье, а 1й закон термодинамики никто не отменял. На выходе имеем каждый год рост эмоциональных расстройств и дефицитов. Не может ребенок общаться только с родителями, это деградация. Чтобы кого то любить ребенок должен сделать добровольный выбор этого значимого человека. "Материнского инстинкта" - безусловной любви к родителям у детей нет. Поэтому сироты вполне нормально живут и развиваются. Миллион исследований на эту тему.

Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.



вы то точно знаете как надо. У вас есть уверенность, что в пещерных сообществах дети знали кто их отцы? Как человечество выжило без этого и в годы лишений (войны, голодоморы, эпидемии). Тысячи лет детей воспитывали рандомные люди.

Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.

С современного тепличного ребенка сдувают пыль в страхе что она вызовет травму. А травму по факту вызывает золотая клетка. У современного ребенка всё есть с избытком, кроме свободы.

