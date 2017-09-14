stm написав:Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )
Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."
budivelnik написав:Автоматизована система це добре Погано що нею керують люди.... Два маленьких кейси.. 1 Дружина років 5 тому перевела житлову нерухомість з долей в квартиру.. (Було 20% долі в будинку 700м2 що становило 140м2, стало квартира № розміром в 140м3 Третій рік податок на житло нараховується виходячи з того що є дві нерухомості(одна в долях, друга квартира) а це так на хвильку 30000 грн/рік. Писала листи , звонила - без толку ////
Так що Здурі можна й мягке зломати....
І чим ця історія закінчується? Бо моїм знайомим приходили податкові повідомлення про сплату податку за нерухомость в Маріуполі. Дзвінком вирішувалось.
Була у мене приблизно такаж історія, переоформлення частини квартири из частки в одиницю. Через деякий час подивився шо реєстр показував два об'екта нерухомості , вирішилось усе походом у ЦНАП до держреєстраторів ,платив держмито, просто реєстратор який оформляв документи і витяг забув видалити старі данні
а чим займався Бандерлог до війни? не треа вигадувати, треба лише читати, що люди самі пишуть. ви мене тепер ще починає звинувачувати у шахрайстві? на відміну від вас я цим час від часу займаюся, тому такі закиди про мене видають саме шахраїв, або не дуже розумних .
І чим це я до війни займався 41 рік? Правильно, займався я різним) смотря з якої точки зору дивитись. Як шо по трудовій то я гомер сімпсон. А так як пчоловод. Можу після війни в травні тобі бжоли продати, мясної карпатської породи) інтєрєсує? Прєд законом я чіст, за весь час жодного порушення правил дорожнього руху. І нікакіх замахів чи пісяння на дєтскій площадці, ні шахрайства, ні многожонства.