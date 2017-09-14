RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:18

  fler написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Чую недолго зеленой осталось. А там и война кончится

Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )

Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."

Часом не Джуна навангувала?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41495
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:46

  flyman написав:
  fler написав:
  stm написав:Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )

Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."

Часом не Джуна навангувала?


барбі :D
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1693
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 12:00

  fler написав:Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."

Всі ці прогнози-передбачення втрачають актуальність після публічної публікації. Перевірено мною не раз.

Між іншим, є сайт де ви можете реально виграти гроші своїми передбаченнями:
Війна закінчиться до кінця 2025 року:
https://polymarket.com/event/russia-x-u ... 3545875499
Можете поставити на "Ні"(що є очевидним для усіх) 10000$ і виграти 628$.
Або
Війна закінчиться до кінця 2026 року:
https://polymarket.com/event/russia-x-u ... 3546090692
Тут при ставці 1000$ на "Ні" виграєте цілих 786$. Непогано по-моєму.
Або ставите на "Так" і виграєте 1098$.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6926
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 12:19

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Автоматизована система це добре
Погано що нею керують люди....
Два маленьких кейси..
1 Дружина років 5 тому перевела житлову нерухомість з долей в квартиру.. (Було 20% долі в будинку 700м2 що становило 140м2, стало квартира № розміром в 140м3
Третій рік податок на житло нараховується виходячи з того що є дві нерухомості(одна в долях, друга квартира) а це так на хвильку 30000 грн/рік. Писала листи , звонила - без толку
////

Так що
Здурі можна й мягке зломати....

І чим ця історія закінчується? Бо моїм знайомим приходили податкові повідомлення про сплату податку за нерухомость в Маріуполі. Дзвінком вирішувалось.

Була у мене приблизно такаж історія, переоформлення частини квартири из частки в одиницю.
Через деякий час подивився шо реєстр показував два об'екта нерухомості , вирішилось усе походом у ЦНАП до держреєстраторів ,платив держмито, просто реєстратор який оформляв документи і витяг забув видалити старі данні
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4076
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 12:30

  fler написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Чую недолго зеленой осталось. А там и война кончится

Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )

Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."

А не казала вона через скільки демобілізація буде? ) через 9 років? Тих що пішли в 22му? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3967
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 12:36

  Banderlog написав:А не казала вона через скільки демобілізація буде? ) через 9 років? Тих що пішли в 22му? :lol:

Расклад Таро: 5 кубків - просєку бачу, грошей не бачу :lol:
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6083
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 12:52

  Shaman написав:

а чим займався Бандерлог до війни? не треа вигадувати, треба лише читати, що люди самі пишуть. ви мене тепер ще починає звинувачувати у шахрайстві? :lol: на відміну від вас я цим час від часу займаюся, тому такі закиди про мене видають саме шахраїв, або не дуже розумних .

І чим це я до війни займався 41 рік? Правильно, займався я різним) смотря з якої точки зору дивитись. Як шо по трудовій то я гомер сімпсон.
А так як пчоловод. Можу після війни в травні тобі бжоли продати, мясної карпатської породи) інтєрєсує?
Прєд законом я чіст, за весь час жодного порушення правил дорожнього руху. І нікакіх замахів чи пісяння на дєтскій площадці, ні шахрайства, ні многожонства.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3967
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 12:54

  stm написав:
  Banderlog написав:А не казала вона через скільки демобілізація буде? ) через 9 років? Тих що пішли в 22му? :lol:

Расклад Таро: 5 кубків - просєку бачу, грошей не бачу :lol:

Скажите мне прямо. Только честно, я готов услышать горькую правду:
STM, мне стоит ещё надеяться найти девульку, не гадающую на таро и без увлечения астрологией? Или этого не бывает?))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5689
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 13:25

  Бетон написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:А не казала вона через скільки демобілізація буде? ) через 9 років? Тих що пішли в 22му? :lol:

Расклад Таро: 5 кубків - просєку бачу, грошей не бачу :lol:

Скажите мне прямо. Только честно, я готов услышать горькую правду:
STM, мне стоит ещё надеяться найти девульку, не гадающую на таро и без увлечения астрологией? Или этого не бывает?))

та нєкоторе врємя такі є. Но це возрастноє і проходить. як казав мій дід - всяка стара баба- відьма. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3967
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
1
