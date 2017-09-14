Додано: Чет 20 лис, 2025 11:21

Про капитуляцию (из тлг):





Эволюция «капитуляции»



Вчера, когда стало известно о содержании нового мирного плана Трампа из 28 пунктов, в Украине и в Европе громко зазвучало слово «капитуляция» применительно к условиям этого плана, опубликованным в СМИ.



Отметим, однако, что слово «капитуляция» относительно любых договоренностей с Россией звучит в Украине уже более 10 лет.



Причем те условия этих договоренностей, которые называли «капитуляцией», за это время радикально эволюционировали.



В 2015 году были подписаны Минские соглашения об урегулировании на Донбассе. И ключевым пунктом в них была политическая часть – реинтеграция неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей (так называемых «ЛДНР») в Украину с особым статусом. То есть – в качестве автономии с широкими правами (своя «народная милиция», избираемые органы власти, русский язык и т.д.). Подчеркнем еще раз – речь шла не об отделении этих территорий от Украины, не о присоединении к России, а о возвращении их Украине, пусть и на особых правах. Но «патриотическая общественность» тогда сразу назвала это «капитуляцией». И пошло поехало – взрывались гранты под Радой, проводились митинги, произносились гневные речи. И тогдашний президент Порошенко, после некоторых колебаний, в конце концов отказался де-факто от выполнения политической части Минска.



Далее пришел к власти Зеленский под лозунгом «я закончу войну, для чего буду говорить хоть с чертом». Вновь поднялся вопрос о реализации политической части Минских соглашений, «формулы Штайнмайера» и прочего. Активизировались переговоры. Но снова громко прозвучало сакральное слово «капитуляция». Начались акции протеста, «Штайнмайер-майданы». И Зеленский отступил, заявив, что политическую часть Минских соглашений выполнять не намерен. Что и стало затем одним из публично озвученных Россией поводов для начала вторжения.



Весна 2022 года. Уже идет полномасштабная война. Но параллельно идут и переговоры Украины с Россией. Проект мирного урегулирования был подготовлен к встрече в Стамбуле и в общих чертах согласован. Он предусматривал нейтральный статус Украины и определенные ограничения по численности украинской армии (их параметры согласовывались). Взамен Путин был готов без боя вывести войска со всех захваченных после февраля 2022 года территорий кроме Донецкой и Луганской областей. Хотя, если верить Шредеру, то и Донбасс он был готов вернуть Украине с особым статусом. Сейчас часто говорят о том, что договоренности были сорваны после визита Джонсона, который сказал «будем воевать дальше». Но меньше вспоминают, что и в Украине тогда поднялась волна «зрады»: пошли заявления о «капитуляции», призывы воевать до границ 1991 года и выплаты Россией репараций. Стамбульские соглашения сорвались.



Осень 2022 года. Украина провела успешное наступление в Харьковской и в Херсонской областях. После пошли осторожные заявления о том, что открывается окно возможностей для завершения войны путем перемирия по линии фронта. Оказавшаяся в тяжелом положении Россия тогда могла бы на это согласиться. Но подобные разговоры тут же были заклеймены в Киеве как «капитуляция». Официальной стала «формула мира Зеленского», которая предусматривала границы 1991 года и выплата Россией репараций, а выражение «будем пить кофе в Крыму» превратилось в популярный мем. Прекращение войны по линии фронта украинские власти называли «капитуляцией» вплоть до памятного скандала в феврале 2025 года в Овальном кабинете с последующим прекращением американской военной помощи Украине. После чего Зеленский согласился на завершение войны по линии фронта и сейчас это официальная позиция Киева и уже не «капитуляция», а «победа» и «справедливый мир».