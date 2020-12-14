Господар Вельзевула написав:

Frant написав: Да, есть небольшой рост цен Кржн.

Причины понятны.

Жирные коты, связка укро-чиновников и бЫзнесменов из Днепропетровска, Харькова, Сум, Донецкой и Луганской областей - скупает себе жилье в Киеве в надежде пересидеть войну подалее от линии фронта.

Я много писал про тупость украинской Ылиты, но она реально тупее. Они не понимают, что даражай затем пойдет далее, во Львов, Мукачево, Луцк, Тернополь. А потом, потом даражай сядет в петлюровскмй вагончик и уеп.т за польский кордон.

Да не только элита. Обычные, небогатые, можно сказать нищие люди тоже пытаются в Киеве схоронится.Потому что альтернативы нет. Вот дайте альтернативу? Что делать в Польше или Чехии? Работать на заводе, отдавая всю зарплату за аренду и пожрать?А с такими темпами продвижения есть шанс спокойно сдохнуть в Украине, есть непрерывное продвижение индивидуума во времени и пространстве, нет ничего вечного и стабильного. Важно статистически угадать сколько еще примерно осталось и выбрать оптимальный вариант. В Украине тупо комфортнее, до Киева им еще очень долго идти.В 2022 когда они отступили от Киева и начали наступление на Донбассе, я думал что прогорнут до Днепра максимум за год. Скоро пятый пойдет, они в Покровске увязли.В Днепр они упрутся на десятилетие, а за Днепром еще крупные города- увязнут наглухо.