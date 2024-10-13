RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 11:14

  prodigy написав:
  Всюдиносапхайчик написав:prodigy

Навпаки, якщо у вас 5-10к євро, то саме з такими невеликими сумами ви можете:
-1- перейматися тим, щоб вписуватися в ліміти НБУ щодо конвертації ₴/€/$ і навіть вписуватися в них, також
-2- вписуватися в ліміти банківських фінмонів, щоб не потрапляти на радар з думкою, шо так найкраще, а також
-3- гратися купою карток у різних банках з метою мінімізації комісій на не дуже дохідному вторинному ринку замість того, щоб мати кращі умови обслуговування на первинному ринку.

Якщо ж порядок цифр зовсім інший, тоді вся ця метушня з картками, фінмонами, лімітами втрачає сенс, бо ви не маєте тієї гнучкості по операціях в межах лімітів, бо потребуєте постійно їх перевищувати, а це неможливо. Тобто перетікання з гривні в долари чи євро може тривати роками. Для таких людей 3-4% по €/$ цілком прийнятний варіант з персональними умовами обслуговування та вищою дохідністю, персональними менеджерами та аналітикою.

Щодо депозитів погоджуюся, заробітку нуль.



які НБУ, фінмони, Банки і комісії? ви серйозно? це дитячий садочок?


дзвоните в опт.обмін пункт і питаєте крос на пару дол/євро, (вони уточнюють купити/чи продати) і все
суми, да хоч сотка
з євро можуть бути відповідь: вам 100-200к євро? дві години можете почекати, поки ми суму приготовимо, з купівлею доларів за євро значно простіше


Це сіра схема, тобто незаконна, якщо щось піде не так, окрім себе винних не буде. Можливо, якомусь профілю інвестора таке і цікаво. До того ж носитися з готівкою туди-сюди... таке собі
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 11:14

  Всюдиносапхайчик написав: можна придбати облігації з портфеля безпосередньо з телефона. Як працює не перевіряв.

Ну так спробуйте - це не важко. Там вибираєш папір який хочете придбати і на наступній сторінці бачите кнопку "Придбати у веб версії" - після чого вас перенаправляє туди. Якщо це називається "придбати ... безпосередньо з телефона" то я "кампучійський льотчік" ;)
Востаннє редагувалось WallNutPen в Чет 20 лис, 2025 11:21, всього редагувалось 1 раз.
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 11:19

  WallNutPen написав:
  Всюдиносапхайчик написав: можна придбати облігації з портфеля безпосередньо з телефона. Як працює не перевіряв.

Ну так спробуйте - це не важко. Там вибираєш папір який хочете придбати і на наступній сторінці бачите кнопку "Придбати у веб версії" - після чого вас перенаправляє туди. Якщо це називається "придбати ... безпосередньо з телефона" та "кампучійський льотчік" ;)

Дійсно так, тоді це поки що просто вітрина без можливості купити, з нульовою корисністю, як пункт меню Нумізматика, де монети лише для перегляду :-)
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:27

Всюдиносапхайчик Шось не бачу (а ні на головній сторінці, а ні "ще сервіси"?
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:43

  VASH написав:Всюдиносапхайчик Шось не бачу (а ні на головній сторінці, а ні "ще сервіси"?

Оновив застосунок П24 - з"явилося
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:02

Re: Ринок ОВДП

Чи зайшли комусь гроші від погашення UA4000233134 (долар)?
1
